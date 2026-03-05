Türkiye
Kira artışı kavgası cinayetle bitti: Urla'da ev sahibi, evi tahliye etmeyen kiracısını tabancayla vurarak öldürdü
Kira artışı kavgası cinayetle bitti: Urla'da ev sahibi, evi tahliye etmeyen kiracısını tabancayla vurarak öldürdü
05.03.2026
İzmir'in Urla ilçesinde ev tahliyesi konusunda çıkan tartışmada ev sahibi kiracısını tabancayla öldürdü.Ev sahibi kiracı anlaşmazlıklarıKiracı Rıdvan Çelik (37) ile Atatürk Mahallesi'ndeki evinin önünde bir araya gelen ev sahibi N.Ü. (54) arasında tartışma çıktı.Tartışmanın büyümesi üzerine N.Ü, ruhsatsız tabancasıyla Çelik'e ateş açtı.İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.Gelen ekiplerce yapılan kontrolde Çelik'in hayatını kaybettiği belirlendi.N.Ü. polis ekiplerince gözaltına alındı.Kira artışında anlaşamadılarTarafların bir süredir kira miktarında anlaşamadıkları, ev sahibi N.Ü'nün evin tahliye edilmesini istediği, tartışmanın da bu nedenle çıktığı öğrenildi.
10:39 05.03.2026
Urla'da kiracı ile ev sahibi arasındaki anlaşmazlık cinayetle sona erdi. Ev sahibi kiracısını tabancayla vurdu.
İzmir'in Urla ilçesinde ev tahliyesi konusunda çıkan tartışmada ev sahibi kiracısını tabancayla öldürdü.

Ev sahibi kiracı anlaşmazlıkları

Kiracı Rıdvan Çelik (37) ile Atatürk Mahallesi'ndeki evinin önünde bir araya gelen ev sahibi N.Ü. (54) arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine N.Ü, ruhsatsız tabancasıyla Çelik'e ateş açtı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Gelen ekiplerce yapılan kontrolde Çelik'in hayatını kaybettiği belirlendi.
N.Ü. polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kira artışında anlaşamadılar

Tarafların bir süredir kira miktarında anlaşamadıkları, ev sahibi N.Ü'nün evin tahliye edilmesini istediği, tartışmanın da bu nedenle çıktığı öğrenildi.
