https://anlatilaninotesi.com.tr/20260305/kira-artisi-kavgasi-cinayetle-bitti-urlada-ev-sahibi-evi-tahliye-etmeyen-kiracisini-tabancayla-1104022583.html

Kira artışı kavgası cinayetle bitti: Urla'da ev sahibi, evi tahliye etmeyen kiracısını tabancayla vurarak öldürdü

Kira artışı kavgası cinayetle bitti: Urla'da ev sahibi, evi tahliye etmeyen kiracısını tabancayla vurarak öldürdü

Sputnik Türkiye

Urla'da kiracı ile ev sahibi arasındaki anlaşmazlık cinayetle sona erdi. Ev sahibi kiracısını tabancayla vurdu. 05.03.2026, Sputnik Türkiye

2026-03-05T10:39+0300

2026-03-05T10:39+0300

2026-03-05T10:39+0300

türki̇ye

kiracı

ev sahibi

urla

i̇zmir

cinayet

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/09/1099232725_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_e4b72df6e02b9314837012d831afc037.jpg

İzmir'in Urla ilçesinde ev tahliyesi konusunda çıkan tartışmada ev sahibi kiracısını tabancayla öldürdü.Ev sahibi kiracı anlaşmazlıklarıKiracı Rıdvan Çelik (37) ile Atatürk Mahallesi'ndeki evinin önünde bir araya gelen ev sahibi N.Ü. (54) arasında tartışma çıktı.Tartışmanın büyümesi üzerine N.Ü, ruhsatsız tabancasıyla Çelik'e ateş açtı.İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.Gelen ekiplerce yapılan kontrolde Çelik'in hayatını kaybettiği belirlendi.N.Ü. polis ekiplerince gözaltına alındı.Kira artışında anlaşamadılarTarafların bir süredir kira miktarında anlaşamadıkları, ev sahibi N.Ü'nün evin tahliye edilmesini istediği, tartışmanın da bu nedenle çıktığı öğrenildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260102/ev-sahibi-3-yil-sonra-kiraciya-sozlesmen-bitti-cik-dedi-mahkemeden-dikkat-ceken-karar-1102434416.html

türki̇ye

urla

i̇zmir

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

i̇zmir'de bir kişi evini tahliye etmediği gerekçesiyle kiracısını öldürdü