Tünelde müzik eşliğinde dans etti: Sürücüye 180 bin lira para cezası kesildi
Tünelde müzik eşliğinde dans etti: Sürücüye 180 bin lira para cezası kesildi
Sputnik Türkiye
Trabzon'da tünelde seyir halindeyken aracını durdurarak müzik eşliğinde dans eden sürücüye, 120 gün trafikten men ve 180 bin lira idari para cezası kesildi. 15.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-15T16:11+0300
2026-03-15T16:11+0300
2026-03-15T16:11+0300
Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü, sosyal medya platformunda yaptığı açıklamada, hafif ticari araç sürücüsü ve yolcularının trafik akışını tehlikeye atacak şekilde tünelde oyun oynadığını tespit ettiklerini duyurdu. Karayolları Trafik Kanunu'na göre sürücüye 180 bin lira idari para cezası uygulanırken, ayrıca sürücü belgesiyle aracın 120 gün süreyle trafikten men edildiği belirtildi. O anların yer aldığı video ise sosyal medya üzerinden paylaşıldı.
türki̇ye
trabzon
trabzon, trabzon valiliği, trabzon emniyet müdürlüğü, dans, dans gösterisi, dans grubu, trafik, trafik cezası, trafik polisi, trafik para cezası, trafik ihlali, trafik cezaları, trafik kontrolü
trabzon, trabzon valiliği, trabzon emniyet müdürlüğü, dans, dans gösterisi, dans grubu, trafik, trafik cezası, trafik polisi, trafik para cezası, trafik ihlali, trafik cezaları, trafik kontrolü
Tünelde müzik eşliğinde dans etti: Sürücüye 180 bin lira para cezası kesildi
Trabzon’da tünelde seyir halindeyken aracını durdurarak müzik eşliğinde dans eden sürücüye, 120 gün trafikten men ve 180 bin lira idari para cezası kesildi.
Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü, sosyal medya platformunda yaptığı açıklamada, hafif ticari araç sürücüsü ve yolcularının trafik akışını tehlikeye atacak şekilde tünelde oyun oynadığını tespit ettiklerini duyurdu.
Karayolları Trafik Kanunu'na göre sürücüye 180 bin lira idari para cezası uygulanırken, ayrıca sürücü belgesiyle aracın 120 gün süreyle trafikten men edildiği belirtildi.
O anların yer aldığı video ise sosyal medya üzerinden paylaşıldı.