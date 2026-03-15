Tünelde müzik eşliğinde dans etti: Sürücüye 180 bin lira para cezası kesildi

Trabzon’da tünelde seyir halindeyken aracını durdurarak müzik eşliğinde dans eden sürücüye, 120 gün trafikten men ve 180 bin lira idari para cezası kesildi. 15.03.2026, Sputnik Türkiye

Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü, sosyal medya platformunda yaptığı açıklamada, hafif ticari araç sürücüsü ve yolcularının trafik akışını tehlikeye atacak şekilde tünelde oyun oynadığını tespit ettiklerini duyurdu. Karayolları Trafik Kanunu'na göre sürücüye 180 bin lira idari para cezası uygulanırken, ayrıca sürücü belgesiyle aracın 120 gün süreyle trafikten men edildiği belirtildi. O anların yer aldığı video ise sosyal medya üzerinden paylaşıldı.

