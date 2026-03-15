Şırnak-Hakkari kara yoluna çığ düştü: 40 kişi mahsur kaldı
Suvara Kutra bölgesine çığ düşmesi nedeniyle Şırnak-Hakkari kara yolu ulaşıma kapandı. Olayın ardından bölgede bulunan bir otobüste 40 yolcu mahsur kaldı. 15.03.2026, Sputnik Türkiye
Şırnak-Hakkari kara yolu, Suvara Kutra bölgesine çığ düştü.İhbar üzerine, bölgeye hızlı bir şekilde Karayolları, İl Özel İdaresi, AFAD, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Çığ nedeniyle yol tamamen kapanırken, bir otobüsün çığın etkisiyle mahsur kaldığı bildirildi. Otobüste bulunan 40 yolcunun güvenli bir şekilde kurtarılması için ekipler, zorlu hava koşullarına rağmen yoğun bir çalışma yürütüyor.
