Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
Karla mücadele eden ekiplerin üzerine çığ düştü
Karla mücadele eden ekiplerin üzerine çığ düştü
Ardahan-Şavşat yolunda karla mücadele eden ekiplerin üzerine çığ düştü. Sürücüler son anda kurtarıldı. 26.02.2026
türki̇ye
ardahan
şavşat
çığ
Ardahan-Şavşat kara yolunun Sahara Geçidi mevkisinde, karla mücadele çalışması yapan ekiplerin üzerine çığ düştü. Sürücüler kurtarılırken, kara gömülen iş makinelerinin kurtarılması için çalışma başlatıldı. Sürücüler kurtarıldıOlumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşıma kapatılan Ardahan-Şavşat kara yolunun Sahara Geçidi mevkisinde ekipler çalışma yaptı. Ekipler çalışma yaptığı sırada, kepçe ve kamyonun üzerine çığ düştü.Sürücüler araçlardan çıkarılırken, büyük oranda kara gömülen iş makinelerinin kurtarılması için çalışma başlatıldı. Öte yandan, sürücülerin durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
türki̇ye
ardahan
şavşat
12:07 26.02.2026
Ardahan-Şavşat yolunda karla mücadele eden ekiplerin üzerine çığ düştü. Sürücüler son anda kurtarıldı.
Ardahan-Şavşat kara yolunun Sahara Geçidi mevkisinde, karla mücadele çalışması yapan ekiplerin üzerine çığ düştü. Sürücüler kurtarılırken, kara gömülen iş makinelerinin kurtarılması için çalışma başlatıldı.
Sürücüler kurtarıldı

Olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşıma kapatılan Ardahan-Şavşat kara yolunun Sahara Geçidi mevkisinde ekipler çalışma yaptı. Ekipler çalışma yaptığı sırada, kepçe ve kamyonun üzerine çığ düştü.
Sürücüler araçlardan çıkarılırken, büyük oranda kara gömülen iş makinelerinin kurtarılması için çalışma başlatıldı. Öte yandan, sürücülerin durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Ardahan-Şavşat kara yolu kar ve tipi yüzünden araç geçişine kapatıldı
10:15
