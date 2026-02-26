https://anlatilaninotesi.com.tr/20260226/karla-mucadele-eden-ekiplerin-uzerine-cig-dustu-1103823792.html
Karla mücadele eden ekiplerin üzerine çığ düştü
Ardahan-Şavşat yolunda karla mücadele eden ekiplerin üzerine çığ düştü. Sürücüler son anda kurtarıldı. 26.02.2026
Ardahan-Şavşat kara yolunun Sahara Geçidi mevkisinde, karla mücadele çalışması yapan ekiplerin üzerine çığ düştü. Sürücüler kurtarılırken, kara gömülen iş makinelerinin kurtarılması için çalışma başlatıldı. Sürücüler kurtarıldıOlumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşıma kapatılan Ardahan-Şavşat kara yolunun Sahara Geçidi mevkisinde ekipler çalışma yaptı. Ekipler çalışma yaptığı sırada, kepçe ve kamyonun üzerine çığ düştü.Sürücüler araçlardan çıkarılırken, büyük oranda kara gömülen iş makinelerinin kurtarılması için çalışma başlatıldı. Öte yandan, sürücülerin durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
