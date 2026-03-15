Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna'nın enerji ve ulaşım altyapısı hedef alındı
Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna'nın enerji ve ulaşım altyapısı hedef alındı
Sputnik Türkiye
Özel askeri harekata devam eden Rus ordusu, düşman güçlerine büyük darbe indirerek ilerleyişini sürdürüyor. 15.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-15T13:39+0300
2026-03-15T13:39+0300
ukrayna kri̇zi̇
ukrayna
neptün
rusya savunma bakanlığı
ukrayna silahlı kuvvetleri
himars
i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
rus ordusu
rusya silahlı kuvvetleri
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus Silahlı Kuvvetleri'nin Ukrayna'nın askeri lojistiği için kritik öneme sahip enerji ve ulaşım altyapı tesislerini vurduğunu duyurdu.📢Bakanlıktan yapılan açıklamada öne çıkan detaylar şunlar:🔴Stratejik bombardıman: Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin çıkarları doğrultusunda kullanılan enerji tesisleri ve ulaşım ağları yüksek hassasiyetli silahlarla hedef alındı🔴İHA merkezleri imha edildi: Ukrayna'ya ait İHA hazırlık ve fırlatma noktaları etkisiz hale getirildi🔴Önemli insan gücü darbesi: Son 24 saatte 1315 Ukrayna askeri öldürüldü🔴Hava savunma başarısı: Rus hava savunma sistemleri son harekatlarda💥2 adet uzun menzilli 'Neptün' güdümlü füzesi,💥4 adet güdümlü uçak bombası,💥12 adet HIMARS roketi,💥605 İHA'yı düşürdü
ukrayna
neptün
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ukrayna, neptün, rusya savunma bakanlığı, ukrayna silahlı kuvvetleri, himars, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), rus ordusu, rusya silahlı kuvvetleri
ukrayna, neptün, rusya savunma bakanlığı, ukrayna silahlı kuvvetleri, himars, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), rus ordusu, rusya silahlı kuvvetleri

Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna'nın enerji ve ulaşım altyapısı hedef alındı

13:39 15.03.2026
© Sputnik / Станислав КрасильниковRus ordusu mayın temizleme timi
Rus ordusu mayın temizleme timi - Sputnik Türkiye, 1920, 15.03.2026
© Sputnik / Станислав Красильников
Abone ol
Özel askeri harekata devam eden Rus ordusu, düşman güçlerine büyük darbe indirerek ilerleyişini sürdürüyor.
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus Silahlı Kuvvetleri'nin Ukrayna'nın askeri lojistiği için kritik öneme sahip enerji ve ulaşım altyapı tesislerini vurduğunu duyurdu.

📢Bakanlıktan yapılan açıklamada öne çıkan detaylar şunlar:

🔴Stratejik bombardıman: Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin çıkarları doğrultusunda kullanılan enerji tesisleri ve ulaşım ağları yüksek hassasiyetli silahlarla hedef alındı

🔴İHA merkezleri imha edildi: Ukrayna'ya ait İHA hazırlık ve fırlatma noktaları etkisiz hale getirildi

🔴Önemli insan gücü darbesi: Son 24 saatte 1315 Ukrayna askeri öldürüldü

🔴Hava savunma başarısı: Rus hava savunma sistemleri son harekatlarda

💥2 adet uzun menzilli 'Neptün' güdümlü füzesi,

💥4 adet güdümlü uçak bombası,

💥12 adet HIMARS roketi,

💥605 İHA'yı düşürdü
UKRAYNA KRİZİ
10:25
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала