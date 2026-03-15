https://anlatilaninotesi.com.tr/20260315/rusya-savunma-bakanligi-ukraynanin-enerji-ve-ulasim-altyapisi-hedef-alindi-1104268793.html

Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna'nın enerji ve ulaşım altyapısı hedef alındı

Sputnik Türkiye

Özel askeri harekata devam eden Rus ordusu, düşman güçlerine büyük darbe indirerek ilerleyişini sürdürüyor.

2026-03-15T13:39+0300

ukrayna kri̇zi̇

ukrayna

neptün

rusya savunma bakanlığı

ukrayna silahlı kuvvetleri

himars

i̇nsansız hava aracı (i̇ha)

rus ordusu

rusya silahlı kuvvetleri

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/1e/1083307944_0:142:3135:1905_1920x0_80_0_0_dee4bcca17406b17a44578d043ada41a.jpg

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus Silahlı Kuvvetleri'nin Ukrayna'nın askeri lojistiği için kritik öneme sahip enerji ve ulaşım altyapı tesislerini vurduğunu duyurdu.📢Bakanlıktan yapılan açıklamada öne çıkan detaylar şunlar:🔴Stratejik bombardıman: Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin çıkarları doğrultusunda kullanılan enerji tesisleri ve ulaşım ağları yüksek hassasiyetli silahlarla hedef alındı🔴İHA merkezleri imha edildi: Ukrayna'ya ait İHA hazırlık ve fırlatma noktaları etkisiz hale getirildi🔴Önemli insan gücü darbesi: Son 24 saatte 1315 Ukrayna askeri öldürüldü🔴Hava savunma başarısı: Rus hava savunma sistemleri son harekatlarda💥2 adet uzun menzilli 'Neptün' güdümlü füzesi,💥4 adet güdümlü uçak bombası,💥12 adet HIMARS roketi,💥605 İHA'yı düşürdü

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

