Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260315/rossiya-segodnya-genel-muduru-kiselev-ortadogudaki-savasta-stratejik-ustunluk-irana-geciyor-1104274640.html
Rossiya Segodnya Genel Müdürü Kiselev: Ortadoğu'daki savaşta stratejik üstünlük İran'a geçiyor
Rossiya Segodnya Genel Müdürü Kiselev: Ortadoğu'daki savaşta stratejik üstünlük İran'a geçiyor
Sputnik Türkiye
Rossiya Segodnya Medya Grubu Genel Müdürü Kiselev, Ortadoğu'daki çatışmada stratejik üstünlüğün İran'a geçtiğini belirtti. 15.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-15T23:29+0300
2026-03-15T23:30+0300
dünya
rusya
rossiya segodnya
dmitriy kiselev
i̇ran
ortadoğu
abd
washington
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/0f/1104274484_0:0:744:418_1920x0_80_0_0_5aabbb40760ce310c5d3c0da69c10d49.png
Sputnik'in bağlı olduğu Rossiya Segodnya Medya Grubu Genel Müdürü Dmitriy Kiselev, Rus medyasına demecinde Ortadoğu'daki çatışmada stratejik üstünlüğün İran'a geçtiğini söyledi.Kiselev, "Öncelikle, savaşın üçüncü haftasında İran'ın askeri potansiyelinin hafife alındığı, ABD-İsrail ittifakının potansiyelinin ise abartıldığı apaçık ortada" diye konuştu.İran'ın İsrail'i ve Ortadoğu'daki ABD üslerini hedef almaya devam ederken, Washington’un müttefiklerinden silah ve mühimmat toplamaya başladığına dikkat çeken Kiselev, ABD’nin iç ve dış maliyetlere katlanmak zorunda olup çatışmayı hızla sona erdirmeyi ve zaferini ilan etmeyi hayal ettiğini, ancak savaşın her geçen gününün bu hayalini daha fazla uzaklaştırdığını vurguladı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260314/iran-ukrayna-bizim-icin-mesru-hedef-1104254011.html
rusya
i̇ran
abd
washington
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/0f/1104274484_50:0:681:473_1920x0_80_0_0_e168ccf5dca08d64515ac68487dca5ff.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
rusya, rossiya segodnya, dmitriy kiselev, i̇ran, ortadoğu, abd, washington
rusya, rossiya segodnya, dmitriy kiselev, i̇ran, ortadoğu, abd, washington

Rossiya Segodnya Genel Müdürü Kiselev: Ortadoğu'daki savaşta stratejik üstünlük İran'a geçiyor

23:29 15.03.2026 (güncellendi: 23:30 15.03.2026)
© Sputnik / © РИА Новости / БелТАRossiya Segodnya Genel Müdürü Dmitriy Kiselev
Rossiya Segodnya Genel Müdürü Dmitriy Kiselev - Sputnik Türkiye, 1920, 15.03.2026
© Sputnik / © РИА Новости / БелТА
Abone ol
Rossiya Segodnya Medya Grubu Genel Müdürü Kiselev, Ortadoğu'daki çatışmada stratejik üstünlüğün İran'a geçtiğini belirtti.
Sputnik'in bağlı olduğu Rossiya Segodnya Medya Grubu Genel Müdürü Dmitriy Kiselev, Rus medyasına demecinde Ortadoğu'daki çatışmada stratejik üstünlüğün İran'a geçtiğini söyledi.
Kiselev, "Öncelikle, savaşın üçüncü haftasında İran'ın askeri potansiyelinin hafife alındığı, ABD-İsrail ittifakının potansiyelinin ise abartıldığı apaçık ortada" diye konuştu.
İran'ın İsrail'i ve Ortadoğu'daki ABD üslerini hedef almaya devam ederken, Washington’un müttefiklerinden silah ve mühimmat toplamaya başladığına dikkat çeken Kiselev, ABD’nin iç ve dış maliyetlere katlanmak zorunda olup çatışmayı hızla sona erdirmeyi ve zaferini ilan etmeyi hayal ettiğini, ancak savaşın her geçen gününün bu hayalini daha fazla uzaklaştırdığını vurguladı:

Şimdi anlaşılan o ki, İran'a ne zaman ve hangi koşullarda ateşkese hazır olduğunun sorulması gerekiyor. Ve eğer bu öyleyse, demek ki çatışmadaki stratejik üstünlük İran'a geçiyor.

İran bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 14.03.2026
DÜNYA
İran: Ukrayna bizim için meşru hedef
Dün, 16:12
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала