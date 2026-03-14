İran: Ukrayna bizim için meşru hedef

İran Meclisi Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı Azizi, Ukrayna'nın İsrail'e verdiği destek nedeniyle İran'ın saldırıları için meşru hedef haline geldiğini... 14.03.2026, Sputnik Türkiye

İran Meclisi Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı İbrahim Azizi, Ukrayna’nın İsrail’e insansız hava araçları (İHA) gönderdiğini iddia ederek tehditte bulundu.Azizi, sosyal medya paylaşımında, “Çöküş yaşayan Ukrayna, İsrail rejimine İHA desteği vererek fiilen savaşa dahil oldu ve Birleşmiş Milletler Şartı'nın 51. maddesi uyarınca tüm topraklarını İran için meşru hedef haline getirdi” diye yazdı.Kiev ve Tel Aviv arasında İHA sektöründe işbirliği olduğuna dair hiçbir resmi bilgi bulunmazken bununla birlikte, Kiev rejimi lideri Vladimir Zelenskiy daha önce Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne İHA uzmanları gönderdiğini iddia etmişti.

