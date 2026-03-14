Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260314/iran-ukrayna-bizim-icin-mesru-hedef-1104254011.html
İran: Ukrayna bizim için meşru hedef
İran: Ukrayna bizim için meşru hedef
Sputnik Türkiye
İran Meclisi Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı Azizi, Ukrayna’nın İsrail'e verdiği destek nedeniyle İran'ın saldırıları için meşru hedef haline geldiğini... 14.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-14T16:12+0300
2026-03-14T16:12+0300
dünya
i̇ran
ukrayna
i̇srail
i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/06/1088887114_0:38:747:458_1920x0_80_0_0_15b95f5eb34e31b00a68fe2d6c9afda1.png
İran Meclisi Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı İbrahim Azizi, Ukrayna’nın İsrail’e insansız hava araçları (İHA) gönderdiğini iddia ederek tehditte bulundu.Azizi, sosyal medya paylaşımında, “Çöküş yaşayan Ukrayna, İsrail rejimine İHA desteği vererek fiilen savaşa dahil oldu ve Birleşmiş Milletler Şartı'nın 51. maddesi uyarınca tüm topraklarını İran için meşru hedef haline getirdi” diye yazdı.Kiev ve Tel Aviv arasında İHA sektöründe işbirliği olduğuna dair hiçbir resmi bilgi bulunmazken bununla birlikte, Kiev rejimi lideri Vladimir Zelenskiy daha önce Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne İHA uzmanları gönderdiğini iddia etmişti.
i̇ran
ukrayna
i̇srail
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/06/1088887114_45:0:704:494_1920x0_80_0_0_7aa213ed889ff1629ce5f39c45f4021a.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
i̇ran, ukrayna, i̇srail, i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
i̇ran, ukrayna, i̇srail, i̇nsansız hava aracı (i̇ha)

İran: Ukrayna bizim için meşru hedef

16:12 14.03.2026
© AP Photo / Vahid Salemiİran bayrağı
İran bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 14.03.2026
© AP Photo / Vahid Salemi
Abone ol
İran Meclisi Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı Azizi, Ukrayna’nın İsrail'e verdiği destek nedeniyle İran'ın saldırıları için meşru hedef haline geldiğini belirtti.
İran Meclisi Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı İbrahim Azizi, Ukrayna’nın İsrail’e insansız hava araçları (İHA) gönderdiğini iddia ederek tehditte bulundu.
Azizi, sosyal medya paylaşımında, “Çöküş yaşayan Ukrayna, İsrail rejimine İHA desteği vererek fiilen savaşa dahil oldu ve Birleşmiş Milletler Şartı'nın 51. maddesi uyarınca tüm topraklarını İran için meşru hedef haline getirdi” diye yazdı.
Kiev ve Tel Aviv arasında İHA sektöründe işbirliği olduğuna dair hiçbir resmi bilgi bulunmazken bununla birlikte, Kiev rejimi lideri Vladimir Zelenskiy daha önce Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne İHA uzmanları gönderdiğini iddia etmişti.
DÜNYA
09:19
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
Sohbetler
