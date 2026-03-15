İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
Mardin'i sağanak yağış vurdu: Ev ve iş yerlerini su bastı
Mardin'de etkili olan sağanak yağış, kent merkezi ve ilçelerinde hayatı olumsuz yönde etkiledi. Bazı ev ve iş yerlerini su basarken, ahırlarda da çökme meydana...
türki̇ye
mardin
sel
sel felaketi
sağanak
sağanak yağış uyarısı
sağanak yağış
gök gürültülü sağanak
mardin, sel, sel felaketi, sağanak, sağanak yağış uyarısı, sağanak yağış, gök gürültülü sağanak
15:19 15.03.2026
© AA / Mardin İtfaiyesiMardin'de sağanak yağış
Mardin'de etkili olan sağanak yağış, kent merkezi ve ilçelerinde hayatı olumsuz yönde etkiledi. Bazı ev ve iş yerlerini su basarken, ahırlarda da çökme meydana geldi.
Dün akşam saatlerinde başlayan yağış, Mardin genelinde gece boyunca devam etti.
Kızıltepe, Mazıdağı, Derik, Savur, Yeşilli, Artuklu ve Nusaybin ilçelerinde su taşkınları meydana gelirken, bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Nusaybin'in Doğuş Mahallesi'nde ise şiddetli yağış nedeniyle bir ahırın duvarları çöktü; bazı hayvanlar telef oldu.
Mardin Büyükşehir Belediyesi, su basan alanlarda tahliye çalışmalarına devam ederken, Mardin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MARSU) de personel ve iş makineleriyle bölgedeki çalışmalarını sürdürüyor.
