Mardin'i sağanak yağış vurdu: Ev ve iş yerlerini su bastı
Sputnik Türkiye
Mardin'de etkili olan sağanak yağış, kent merkezi ve ilçelerinde hayatı olumsuz yönde etkiledi. Bazı ev ve iş yerlerini su basarken, ahırlarda da çökme meydana... 15.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-15T15:19+0300
Dün akşam saatlerinde başlayan yağış, Mardin genelinde gece boyunca devam etti.Kızıltepe, Mazıdağı, Derik, Savur, Yeşilli, Artuklu ve Nusaybin ilçelerinde su taşkınları meydana gelirken, bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Nusaybin'in Doğuş Mahallesi'nde ise şiddetli yağış nedeniyle bir ahırın duvarları çöktü; bazı hayvanlar telef oldu.Mardin Büyükşehir Belediyesi, su basan alanlarda tahliye çalışmalarına devam ederken, Mardin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MARSU) de personel ve iş makineleriyle bölgedeki çalışmalarını sürdürüyor.
