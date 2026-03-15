UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
Kremlin'den kritik açıklama: Fransız bir yetkili Ukrayna'yı görüşmek üzere Rusya'yı ziyaret etti
Kiev rejiminin en büyük destekçileri arasında yer alan Fransa'dan bir yetkilinin Moskova'yı ziyaret ederek Rus yönetimiyle Ukrayna krizini ele aldığı... 15.03.2026, Sputnik Türkiye
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Fransız hükümetinden bir temsilcinin Ukrayna meselesine dair temaslarda bulunmak üzere Rusya'ya geldiğini açıkladı.🗣İngiliz basınına konuşan Peskov'un açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:🔴Rusya, Ukrayna'daki çatışmanın sona erdirilmesi konusunda Paris'ten herhangi bir 'olumlu sinyal' duymadı🔴Avrupa ülkelerinin Kiev'i çatışmayı sürdürmeye ikna etmesi büyük bir hata🔴Ukrayna konusundaki müzakere sürecinde bir duraksama yaşanıyor🔴ABD'nin şu anda farklı öncelikleri var ve bu, anlaşılabilir bir durum🔴Cephe hattındaki dinamikler Rusya lehine ilerliyor🔴Buna rağmen Moskova, Ukrayna krizini diplomatik yollarla çözme konusundaki kararlılığını ve açık kapı politikasını sürdürüyor
14:49 15.03.2026
Kiev rejiminin en büyük destekçileri arasında yer alan Fransa'dan bir yetkilinin Moskova'yı ziyaret ederek Rus yönetimiyle Ukrayna krizini ele aldığı açıklandı.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Fransız hükümetinden bir temsilcinin Ukrayna meselesine dair temaslarda bulunmak üzere Rusya’ya geldiğini açıkladı.

🗣İngiliz basınına konuşan Peskov’un açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

🔴Rusya, Ukrayna’daki çatışmanın sona erdirilmesi konusunda Paris’ten herhangi bir 'olumlu sinyal' duymadı

🔴Avrupa ülkelerinin Kiev'i çatışmayı sürdürmeye ikna etmesi büyük bir hata

🔴Ukrayna konusundaki müzakere sürecinde bir duraksama yaşanıyor

🔴ABD’nin şu anda farklı öncelikleri var ve bu, anlaşılabilir bir durum

🔴Cephe hattındaki dinamikler Rusya lehine ilerliyor

🔴Buna rağmen Moskova, Ukrayna krizini diplomatik yollarla çözme konusundaki kararlılığını ve açık kapı politikasını sürdürüyor
