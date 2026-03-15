https://anlatilaninotesi.com.tr/20260315/kazakistanda-yeni-anayasa-icin-yapilan-referandum-gecerli-kabul-edildi-katilim-orani-yuzde-7324-1104273402.html

Kazakistan'da yeni anayasa için yapılan referandum geçerli kabul edildi: Katılım oranı yüzde 73.24 olarak açıklandı

Sputnik Türkiye

Kazakistan'da yeni anayasa taslağının oylamaya sunulduğu referandum yeterli katılım oranıyla geçerli sayıldı. 9 milyon 126 bin Kazakistan vatandaşı yeni...

2026-03-15T20:46+0300

kazakistan

dünya

merkez seçim komisyonu (ces)

anayasa

referandum

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/0f/1104273510_0:257:2730:1793_1920x0_80_0_0_b0fae57df87fa4000315d3e45a48f781.jpg

Kazakistan’da anayasa referandumunda oy verme işlemi yerel saatle 20.00'de sona erdi.Saat 14.00 itibarıyla ülkede kayıtlı 12 milyon 461 bin 796 seçmenin 6 milyon 471 bin 378’i sandığa gitti. Bu sayı, seçmenlerin yüzde 51.93’ünü oluşturdu.Böylece referanduma katılma hakkına sahip vatandaşların yarısından fazlasının sandığa gitmesiyle kanuna göre referandum geçerli sayıldı.Kazakistan Merkez Seçim Komisyonu'nun sandıkların kapanmasıyla paylaştığı ön sonuçlara göre, ülkede düzenlenen anayasa referandumuna katılım oranı yüzde 73.24 olarak açıklandı. Bu sayıya göre 9 milyon 126 bin 850 Kazakistan vatandaşı yeni anayasanın kabul edilip edilmemesi konusunda kararını vermek için oyunu kullandı.Kazakistan’da tek meclisli parlamento sistemine geçiş amacıyla başlatılan anayasal reform kapsamında planlanan değişikliklerin anayasanın yüzde 84'ünü etkilemesi nedeniyle tamamen yeni bir anayasa taslağı hazırlanmıştı.Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev 8 Eylül 2025'de yaptığı konuşmada, ülkenin siyasi sisteminin kapsamlı şekilde yeniden yapılandırılacağını açıklamış ve tek meclisli parlamento sistemine geçilmesini önermişti. Tokayev 11 Şubat 2026'da ise yeni anayasa taslağının referanduma sunulmasına ilişkin kararnameyi imzalamıştı.Yeni anayasa ile ülkede tek meclisli parlamento sistemine geçilmesi hedefleniyor. Referandumda yeni anayasanın kabul edilmesi halinde 1 Temmuz 2026'da yürürlüğe girmesi bekleniyor.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

