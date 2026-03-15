İngiltere hükümeti açıkladı: AB’ye dönüş gündemde değil

İngiltere hükümetinin Avrupa ile ilişkileri yeniden düzenlemekle görevli bakanı Nick Thomas-Symonds, ülkenin Avrupa Birliği'ne yeniden katılmayacağını ve... 15.03.2026, Sputnik Türkiye

2026-03-15T14:11+0300

İngiltere hükümetinin Avrupa ile ilişkileri yeniden düzenlemekten sorumlu bakanı Nick Thomas-Symonds, ülkenin Avrupa Birliği’ne yeniden katılmasının veya bir gümrük birliği kurulmasının gündemde olmadığını söyledi.Brüksel’de yapacağı konuşma öncesinde değerlendirmelerde bulunan Thomas-Symonds’un, İngiltere’nin Brexit sonrası yeni bir ilişki modeli geliştirmeyi hedeflediğini ifade ettiği aktarıldı.Bakanın, geçmişteki AB üyeliği tartışmalarına geri dönme konusunda kamuoyunda güçlü bir talep bulunmadığını dile getirdiği belirtildi.Gümrük birliği seçeneği reddedildiThomas-Symonds, İngiltere’nin AB ile gümrük birliği kurmasının planlanmadığını söyledi.Bu tür bir anlaşmanın, Türkiye veya Norveç gibi ülkelerin AB ile yaptığı özel anlaşmaların benzeri bir model olsa bile gündemde olmadığı ifade edildi.Bakan, gümrük birliği vaadinde bulunulmasının geçmişte Brexit kampanyasında kullanılan tartışmalı vaatleri hatırlattığını belirterek,“Gümrük birliği olmayacak. Kırmızı otobüslerin üzerinde yazılan ve yerine getirilemeyen vaatlerin olduğu günlere geri dönmeyeceğiz” ifadelerini kullandı.AB ile daha yakın ilişki hedefleniyorİngiltere hükümetinin, AB ile daha yakın iş birliği kurmayı hedeflediği ancak bunun üyelik veya gümrük birliği anlamına gelmeyeceği vurgulandı.Thomas-Symonds, özellikle küresel güvenlik ve ekonomik gelişmelerin İngiltere ile AB arasında daha güçlü bir koordinasyon gerektirdiğini ifade etti.Bakan, “Uyum kelimesi kötü bir kelime değildir” diyerek Londra’nın AB ile daha yakın düzenlemeler ve iş birlikleri geliştirmeyi hedeflediğini belirtti.Yeni anlaşmalar için çalışmalar sürüyorİngiltere hükümetinin gıda, içecek ve gençlik hareketliliği gibi alanlarda yeni anlaşmalar üzerinde çalıştığı aktarıldı.Bu anlaşmaların AB referandumunun 10’uncu yılı olan 23 Haziran’a kadar tamamlanmasının hedeflendiği bildirildi.Thomas-Symonds ayrıca İngiltere ile AB arasındaki yeni anlaşmaların ülke ekonomisine yaklaşık 9 milyar sterlinlik katkı sağlayabileceğinin hesaplandığını ifade etti.

