Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260315/karsta-tankerle-bir-tir-carpisti-yol-ulasima-kapatildi-1104269767.html
Kars'ta tankerle bir tır çarpıştı: Yol ulaşıma kapatıldı
Kars'ta tankerle bir tır çarpıştı: Yol ulaşıma kapatıldı
Sputnik Türkiye
Kars-Çıldır kara yolunda tır ile zift yüklü tankerin çarpıştığı kazada sürücüler yaralandı, dökülen zift nedeniyle yol ulaşıma kapatıldı. 15.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-15T14:00+0300
2026-03-15T14:00+0300
türki̇ye
kars
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/0f/1104269047_0:150:1600:1050_1920x0_80_0_0_1ca227aa910b9099e78903f981a7b70e.jpg
İran uyruklu Benrouz Rajabıdızajyekan (48) idaresindeki ahşap ve fayans yüklü 99 AL 215 plakalı tır, Kars-Çıldır kara yolu Gönülalan köyü mevkisinde, Yusuf Aslan (41) yönetimindeki 33 ABG 448 plakalı, zift yüklü tanker ile çarpıştı.İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma, kara yolları ve İl Özel İdaresi ekipleri sevk edildi.Kazada sürücüler yaralandı, tankerden dökülen zift nedeniyle kara yolu ulaşıma kapatıldı.Sağlık ekiplerince Kars Harakani Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların, durumunun iyi olduğu öğrenildi.Kara yolunun yeniden ulaşıma açılması için temizlik çalışması başlatılırken, kaza nedeniyle uzun tır kuyrukları oluştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260315/alkollu-surucu-motosiklete-carpti-igdir-belediye-baskaninin-oglu-oldugu-ortaya-cikti-1104265625.html
türki̇ye
kars
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/0f/1104269047_0:0:1600:1200_1920x0_80_0_0_7b6aa16ba49ad6916dba3b8f82984e29.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
kars
kars

Kars'ta tankerle bir tır çarpıştı: Yol ulaşıma kapatıldı

14:00 15.03.2026
© AA / Kemal Can ÇobanoğluKars'ta tankerle bir tır çarpıştı
Kars'ta tankerle bir tır çarpıştı - Sputnik Türkiye, 1920, 15.03.2026
© AA / Kemal Can Çobanoğlu
Abone ol
Kars-Çıldır kara yolunda tır ile zift yüklü tankerin çarpıştığı kazada sürücüler yaralandı, dökülen zift nedeniyle yol ulaşıma kapatıldı.
İran uyruklu Benrouz Rajabıdızajyekan (48) idaresindeki ahşap ve fayans yüklü 99 AL 215 plakalı tır, Kars-Çıldır kara yolu Gönülalan köyü mevkisinde, Yusuf Aslan (41) yönetimindeki 33 ABG 448 plakalı, zift yüklü tanker ile çarpıştı.
© AA / Kemal Can ÇobanoğluKars'ta tankerle bir tır çarpıştı
Kars'ta tankerle bir tır çarpıştı - Sputnik Türkiye, 1920, 15.03.2026
Kars'ta tankerle bir tır çarpıştı
© AA / Kemal Can Çobanoğlu
İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma, kara yolları ve İl Özel İdaresi ekipleri sevk edildi.
© AA / Kemal Can ÇobanoğluKars'ta tankerle bir tır çarpıştı
Kars'ta tankerle bir tır çarpıştı - Sputnik Türkiye, 1920, 15.03.2026
Kars'ta tankerle bir tır çarpıştı
© AA / Kemal Can Çobanoğlu
Kazada sürücüler yaralandı, tankerden dökülen zift nedeniyle kara yolu ulaşıma kapatıldı.
© AA / Kemal Can ÇobanoğluKars'ta tankerle bir tır çarpıştı
Kars'ta tankerle bir tır çarpıştı - Sputnik Türkiye, 1920, 15.03.2026
Kars'ta tankerle bir tır çarpıştı
© AA / Kemal Can Çobanoğlu
Sağlık ekiplerince Kars Harakani Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların, durumunun iyi olduğu öğrenildi.
© AA / Kemal Can ÇobanoğluKars'ta tankerle bir tır çarpıştı
Kars'ta tankerle bir tır çarpıştı - Sputnik Türkiye, 1920, 15.03.2026
Kars'ta tankerle bir tır çarpıştı
© AA / Kemal Can Çobanoğlu
Kara yolunun yeniden ulaşıma açılması için temizlik çalışması başlatılırken, kaza nedeniyle uzun tır kuyrukları oluştu.
TÜRKİYE
Alkollü sürücü motosiklete çarptı: Iğdır Belediye Başkanı'nın oğlu olduğu ortaya çıktı
11:23
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала