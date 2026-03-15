Alkollü sürücü motosiklete çarptı: Iğdır Belediye Başkanı'nın oğlu olduğu ortaya çıktı

Iğdır'da polisin "dur" ihtarına uymayan alkollü sürücünün kullandığı araç belediye işçisine çarptı. İşçi hastaneye kaldırılırken alkollü sürücünün Iğdır... 15.03.2026, Sputnik Türkiye

2026-03-15T11:23+0300

Iğdır'ın İrfan Caddesi'nde aracıyla ilerleyen Şiyar Güneş (28), caddede uygulama yapan polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayarak kaçtı.Yapılan anons üzerine ekiplerce takip edilen Güneş'in kullandığı araç, aynı caddede Iğdır Belediyesinde işçi olduğu öğrenilen Yusuf Öztürk'e çarptıktan sonra durdu.Yaralanan Öztürk, olay yerine gelen sağlık ekiplerince kaldırıldığı Iğdır Devlet Hastanesindeki müdahalenin ardından Erzurum'a sevk edildi.Polisin yaptığı kontrolde Iğdır Belediye Başkanı Mehmet Nuri Güneş'in oğlu olduğu belirlenen sürücü Güneş'in 2,9 promil alkollü olduğu tespit edildi.640 bin lira para cezası kesilen ve 5 yıl içinde 3. kez ehliyetine el konulan araç sürücüsü Güneş, işlemlerin ardından gözaltına alındı.

