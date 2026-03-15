İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260315/alkollu-surucu-motosiklete-carpti-igdir-belediye-baskaninin-oglu-oldugu-ortaya-cikti-1104265625.html
Alkollü sürücü motosiklete çarptı: Iğdır Belediye Başkanı'nın oğlu olduğu ortaya çıktı
Iğdır'da polisin "dur" ihtarına uymayan alkollü sürücünün kullandığı araç belediye işçisine çarptı. İşçi hastaneye kaldırılırken alkollü sürücünün Iğdır... 15.03.2026, Sputnik Türkiye
Iğdır'ın İrfan Caddesi'nde aracıyla ilerleyen Şiyar Güneş (28), caddede uygulama yapan polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayarak kaçtı.Yapılan anons üzerine ekiplerce takip edilen Güneş'in kullandığı araç, aynı caddede Iğdır Belediyesinde işçi olduğu öğrenilen Yusuf Öztürk'e çarptıktan sonra durdu.Yaralanan Öztürk, olay yerine gelen sağlık ekiplerince kaldırıldığı Iğdır Devlet Hastanesindeki müdahalenin ardından Erzurum'a sevk edildi.Polisin yaptığı kontrolde Iğdır Belediye Başkanı Mehmet Nuri Güneş'in oğlu olduğu belirlenen sürücü Güneş'in 2,9 promil alkollü olduğu tespit edildi.640 bin lira para cezası kesilen ve 5 yıl içinde 3. kez ehliyetine el konulan araç sürücüsü Güneş, işlemlerin ardından gözaltına alındı.
11:23 15.03.2026
Iğdır'da polisin "dur" ihtarına uymayan alkollü sürücünün kullandığı araç belediye işçisine çarptı. İşçi hastaneye kaldırılırken alkollü sürücünün Iğdır Belediye Başkanı Mehmet Nuri Güneş'in oğlu olduğu ortaya çıktı.
Iğdır'ın İrfan Caddesi'nde aracıyla ilerleyen Şiyar Güneş (28), caddede uygulama yapan polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayarak kaçtı.
Yapılan anons üzerine ekiplerce takip edilen Güneş'in kullandığı araç, aynı caddede Iğdır Belediyesinde işçi olduğu öğrenilen Yusuf Öztürk'e çarptıktan sonra durdu.
Yaralanan Öztürk, olay yerine gelen sağlık ekiplerince kaldırıldığı Iğdır Devlet Hastanesindeki müdahalenin ardından Erzurum'a sevk edildi.
Polisin yaptığı kontrolde Iğdır Belediye Başkanı Mehmet Nuri Güneş'in oğlu olduğu belirlenen sürücü Güneş'in 2,9 promil alkollü olduğu tespit edildi.
640 bin lira para cezası kesilen ve 5 yıl içinde 3. kez ehliyetine el konulan araç sürücüsü Güneş, işlemlerin ardından gözaltına alındı.
