İsrail'den gaz tehdidi: 'Anlaşmayı iptal etmek için harekete geçmeliyiz'
İsrail Enerji Bakanı Eli Cohen, 2022’de İsrail'le Lübnan arasında imzalanan deniz sınırı anlaşmasını 'teslimiyet belgesi' olarak nitelendirerek iptal edilmesi... 15.03.2026, Sputnik Türkiye
20:41 15.03.2026
İsrail Enerji Bakanı Eli Cohen, 2022’de İsrail'le Lübnan arasında imzalanan deniz sınırı anlaşmasını 'teslimiyet belgesi' olarak nitelendirerek iptal edilmesi gerektiğini söyledi.
Ordu Radyosu'na açıklamalarda bulunan İsrail Enerji Bakanı Eli Cohen Lübnan-İsrail anlaşması olasılığını küçümseyerek, böyle bir anlaşmanın sağlanabileceğine 'şüpheci' yaklaştığını söyledi.
Cohen, “Hizbullah’a karşı neredeyse tamamen bir koalisyon olduğunu biliyoruz. Lübnan Cumhurbaşkanı ve ordusunun Hizbullah’ı silahsızlandırmak istediğini biliyoruz, ama bunu yapamıyorlar. Dolayısıyla Lübnan hükümetiyle anlaşma yaparsınız, ama askeri güç Hizbullah’ın elinde ve Tahran tarafından kontrol ediliyorsa, bunun pratikte gerçekleşmesini görmek zor” dedi.
Cohen ayrıca, kabinenin 2022’de İsrail'le Lübnan arasında imzalanan deniz sınırı anlaşmasını iptal etmeyi değerlendirdiğini açıkladı. Cohen, röportajında anlaşmayı 'teslimiyet belgesi' olarak nitelendirip, “Seçimler öncesi günah içinde doğmuş” olduğunu iddia etti.
Cohen, “Bu korkunç ve meşru olmayan bir anlaşma. Benim bakış açıma göre, bu gaz anlaşmasını iptal etmek için harekete geçmeliyiz. Kabinede gündeme geldi ve bu mesele kesinlikle değerlendiriliyor, ve buna göre hareket etmeliyiz. Asla imzalanmamalıydı” dedi.
