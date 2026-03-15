Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260315/israil-basbakani-netanyahu-hakkinda-cikan-oldu-iddialarina-videolu-yanit-verdi-1104272820.html
İsrail Başbakanı Netanyahu, hakkında çıkan 'öldü' iddialarına videolu yanıt verdi
Sputnik Türkiye
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran saldırısında öldürüldüğüne yönelik sosyal medyada yayılan iddialara yayımladığı bir videoyla yanıt verdi. 15.03.2026, Sputnik Türkiye
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/0f/1104272641_0:21:351:218_1920x0_80_0_0_ff346b0d2adcc4a7154f48b09e2c095c.jpg
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260315/savasin-16-gunu-iran-ve-israilden-karsilikli-bombardiman-devam-ediyor-abd-hark-adasini-hedef-aldi-1104259069.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/0f/1104272641_0:0:351:263_1920x0_80_0_0_368bc499693b471d8a198c85152c3112.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
18:54 15.03.2026
© Fotoğraf : Netanyahu XBinyamin Netanyahu
Binyamin Netanyahu - Sputnik Türkiye, 1920, 15.03.2026
© Fotoğraf : Netanyahu X
Abone ol
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran saldırısında öldürüldüğüne yönelik sosyal medyada yayılan iddialara yayımladığı bir videoyla yanıt verdi.
Netanyahu'nun sosyal medya hesabından paylaştığı videoda bir kafede kahve siparişi verdiği görüldü.
Videoda iki elini kaldırarak parmaklarını kameraya gösteren Netanyahu, ''Kahve için ölüyorum. Parmaklarımı saymak ister misiniz? Burada ve burada. Gördünüz mü?” diye konuştu.
İsraillilere seslenen Netanyahu, “Dayanıklılığınız bana, hükümete, İsrail Savunma Kuvvetleri'ne ve Mossad’a güç veriyor. İran’ı çok sert şekilde vuruyoruz” ifadelerini kullandı.
Öte yandan İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yapılan açıklamada, Netanyahu’nun hedef alınmaya devam edileceği belirtildi.
Tahran, 14 Mart - Sputnik Türkiye, 1920, 15.03.2026
DÜNYA
09:18
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала