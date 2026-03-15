İsrail Başbakanı Netanyahu, hakkında çıkan 'öldü' iddialarına videolu yanıt verdi
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran saldırısında öldürüldüğüne yönelik sosyal medyada yayılan iddialara yayımladığı bir videoyla yanıt verdi. 15.03.2026, Sputnik Türkiye
Netanyahu'nun sosyal medya hesabından paylaştığı videoda bir kafede kahve siparişi verdiği görüldü.Videoda iki elini kaldırarak parmaklarını kameraya gösteren Netanyahu, ''Kahve için ölüyorum. Parmaklarımı saymak ister misiniz? Burada ve burada. Gördünüz mü?” diye konuştu.İsraillilere seslenen Netanyahu, “Dayanıklılığınız bana, hükümete, İsrail Savunma Kuvvetleri'ne ve Mossad’a güç veriyor. İran’ı çok sert şekilde vuruyoruz” ifadelerini kullandı.Öte yandan İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yapılan açıklamada, Netanyahu’nun hedef alınmaya devam edileceği belirtildi.
