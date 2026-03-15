DSÖ’den uyarı: 'Hastane ve okul bombalamak savaş suçudur'

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, hastane ve okulların hedef alınmasının 'yanlış hesaplama değil açık bir savaş suçu'... 15.03.2026, Sputnik Türkiye

2026-03-15T13:31+0300

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, hastane veya okul bombalamanın savaş suçu olduğunu belirtti.Ghebreyesus, sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, bir hastaneyi veya okulu bombalamanın 'yanlış hesaplama' olmadığını vurguladı.Bir sağlık görevlisini öldürmenin 'istenmeyen hasar', sivilleri aç bırakmanın ise 'pazarlık taktiği' olmadığının altını çizen Ghebreyesus, “Bunlar savaş suçlarıdır. Nokta. İsmini doğru koyalım.” ifadelerini kullandı.ABD-İsrail’in İran’a saldırılarıİsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken, 28 Şubat’ta İran’a askeri saldırı başlattı.İran da İsrail’in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney’in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.ABD ve İsrail'in saldırılarında İran'ın güneyindeki bir kız öğrenci okuluna yapılan saldırıda en az 165 kız çocuğu ve 14 öğretmen hayatını kaybetmişti.İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348’i, yaralı sayısı 17 bini aştı.İran Hükümet Sözcüsü Fatma Muhacirani, ABD-İsrail’in saldırılarında ülke genelinde 120 okul, 43 sağlık merkezi olmak üzere yaklaşık 43 bin sivil birimin hasar gördüğünü ve saldırılarda 223 kadının yaşamını yitirdiğini bildirmişti.İsrail’in Lübnan’a saldırılarıİsrail ordusundan 2 Mart’ta yapılan açıklamada, Lübnan’dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut’u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan’da kara işgalini genişletme kararı almıştı.Lübnan Sağlık Bakanlığı, 14 Mart’ta, İsrail’in 2 Mart’tan bu yana Lübnan’a düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 826’ya, yaralı sayısının ise 2 bin 9’a yükseldiğini açıklamıştı.Lübnan hükümetine bağlı Afet Yönetimi ise İsrail’in işgali ve saldırıları nedeniyle Lübnan’da zorla yerinden edilenlerin resmi sayısının 830 bini geçtiğini bildirmişti.DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus, dün yaptığı paylaşımda İsrail’in yoğun saldırıları altında bulunan Lübnan’da son 24 saatte 14 sağlık çalışanının hayatını kaybettiğini belirtmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260315/arakci-sahide-benzer-lucas-adli-bir-iha-gelistirdiler-arap-ulkelerini-hedef-aliyorlar-1104266876.html

