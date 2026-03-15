İlber Ortaylı'nın cenaze programı dolayısıyla yarın İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
Ünlü tarihçi ve yazar İlber Ortaylı'nın yarın son yolculuğuna uğurlanacağı İstanbul'da cenaze sebebiyle bazı yollar trafiğe kapalı olacak. 15.03.2026, Sputnik Türkiye
21:37 15.03.2026 (güncellendi: 21:40 15.03.2026)
Tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren tarihçi ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın cenaze programı dolayısıyla İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü yarın trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar belirledi.
Buna göre sabah saat 09.00'dan program bitimine kadar İtfaiye Caddesi, Büyük Karaman Caddesi, Mıhçılar Caddesi, Aslanhane Sokak, Manisalı Fırın Sokak, Taylasan Sokak, Hulusi Noyan Sokak, Nalbant Demir Sokak, Hattat Nazif Sokak ve Fatih Türbesi Sokak trafiğe kapatılacak.
Kapatılan yollara alternatif güzergah olarak Kız Taşı Caddesi ile Haydar Bey Caddesi kullanılabilecek.