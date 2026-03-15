İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260315/ilber-ortaylinin-cenaze-programi-dolayisiyla-yarin-istanbulda-bazi-yollar-trafige-kapatilacak-1104274082.html
İlber Ortaylı'nın cenaze programı dolayısıyla yarın İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
Sputnik Türkiye
Ünlü tarihçi ve yazar İlber Ortaylı'nın yarın son yolculuğuna uğurlanacağı İstanbul'da cenaze sebebiyle bazı yollar trafiğe kapalı olacak. 15.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-15T21:37+0300
2026-03-15T21:40+0300
türki̇ye
i̇lber ortaylı
türkiye
i̇stanbul
trafik
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/0d/1104241801_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_b68034cff5846c5e149c8ca035a062bd.jpg
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260313/unlu-tarihci-ilber-ortaylinin-cenaze-programi-belli-oldu-1104245850.html
türki̇ye
i̇stanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/0d/1104241801_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_fd553a94c0c325724767811b6365fbc6.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
21:37 15.03.2026 (güncellendi: 21:40 15.03.2026)
© Orhan Çiçekİlber Ortaylı
İlber Ortaylı - Sputnik Türkiye, 1920, 15.03.2026
© Orhan Çiçek
Abone ol
Ünlü tarihçi ve yazar İlber Ortaylı'nın yarın son yolculuğuna uğurlanacağı İstanbul'da cenaze sebebiyle bazı yollar trafiğe kapalı olacak.
Tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren tarihçi ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın cenaze programı dolayısıyla İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü yarın trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar belirledi.
Buna göre sabah saat 09.00'dan program bitimine kadar İtfaiye Caddesi, Büyük Karaman Caddesi, Mıhçılar Caddesi, Aslanhane Sokak, Manisalı Fırın Sokak, Taylasan Sokak, Hulusi Noyan Sokak, Nalbant Demir Sokak, Hattat Nazif Sokak ve Fatih Türbesi Sokak trafiğe kapatılacak.
Kapatılan yollara alternatif güzergah olarak Kız Taşı Caddesi ile Haydar Bey Caddesi kullanılabilecek.
İlber Ortaylı - Sputnik Türkiye, 1920, 13.03.2026
TÜRKİYE
Ünlü tarihçi İlber Ortaylı'nın cenaze programı belli oldu
13 Mart, 19:55
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала