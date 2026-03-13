Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260313/unlu-tarihci-ilber-ortaylinin-cenaze-programi-belli-oldu-1104245850.html
Ünlü tarihçi İlber Ortaylı'nın cenaze programı belli oldu
Ünlü tarihçi İlber Ortaylı'nın cenaze programı belli oldu
Sputnik Türkiye
Türk tarihçiliğinin önde gelen isimlerinden İlber Ortaylı’nın cenaze programı belli oldu. Ünlü tarihçinin Pazartesi günü İstanbul’da düzenlenecek törenin... 13.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-13T19:55+0300
2026-03-13T20:00+0300
türki̇ye
i̇lber ortaylı
i̇stanbul
türkiye
cenaze
cenaze töreni
cenaze evi
cenaze namazı
cenaze nakil aracı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/07/1c/1074110969_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_cbf029f09da06f561561f8228067b37c.jpg
Diyabet ve böbrek rahatsızlığı nedeniyle bir süredir tedavi gören İlber Ortaylı, 6 gündür yoğun bakımda olduğu hastanede vefat etti.Ortaylı’nın cenaze töreni programı da açıklandı. CNN Türk'e göre; ünlü tarihçi Pazartesi günü İstanbul’da düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlanacak.Ortaylı'nın vasiyeti78 yaşında vefat eden İlber Ortaylı’nın ortaya çıkan eski bir röportajı, sevenlerini duygulandırdı. Ortaylı’nın, mezar yeri sorusuna “Vasiyetimdir; mezarım İstanbul’da olmayacak. Herhalde Gelibolu’da olur çünkü kalabalık sevmem” yanıtını verdiği görüldü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260313/unlu-tarihci-ilber-ortayli-hayatini-kaybetti-1104239784.html
türki̇ye
i̇stanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/07/1c/1074110969_216:0:864:486_1920x0_80_0_0_17831fd7dfcbd7579b7ff33083515895.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
i̇lber ortaylı, i̇stanbul, türkiye, cenaze, cenaze töreni, cenaze evi, cenaze namazı, cenaze nakil aracı
i̇lber ortaylı, i̇stanbul, türkiye, cenaze, cenaze töreni, cenaze evi, cenaze namazı, cenaze nakil aracı

Ünlü tarihçi İlber Ortaylı'nın cenaze programı belli oldu

19:55 13.03.2026 (güncellendi: 20:00 13.03.2026)
© AAİlber Ortaylı
İlber Ortaylı - Sputnik Türkiye, 1920, 13.03.2026
© AA
Abone ol
Türk tarihçiliğinin önde gelen isimlerinden İlber Ortaylı’nın cenaze programı belli oldu. Ünlü tarihçinin Pazartesi günü İstanbul’da düzenlenecek törenin ardından defnedileceği öğrenildi.
Diyabet ve böbrek rahatsızlığı nedeniyle bir süredir tedavi gören İlber Ortaylı, 6 gündür yoğun bakımda olduğu hastanede vefat etti.
Ortaylı’nın cenaze töreni programı da açıklandı. CNN Türk'e göre; ünlü tarihçi Pazartesi günü İstanbul’da düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlanacak.

Ortaylı'nın vasiyeti

78 yaşında vefat eden İlber Ortaylı’nın ortaya çıkan eski bir röportajı, sevenlerini duygulandırdı. Ortaylı’nın, mezar yeri sorusuna “Vasiyetimdir; mezarım İstanbul’da olmayacak. Herhalde Gelibolu’da olur çünkü kalabalık sevmem” yanıtını verdiği görüldü.
Prof. Dr. İlber Ortaylı - Sputnik Türkiye, 1920, 13.03.2026
YAŞAM
Ünlü tarihçi İlber Ortaylı hayatını kaybetti
15:50
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала