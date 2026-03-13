Ünlü tarihçi İlber Ortaylı'nın cenaze programı belli oldu
Ünlü tarihçi İlber Ortaylı'nın cenaze programı belli oldu
Türk tarihçiliğinin önde gelen isimlerinden İlber Ortaylı'nın cenaze programı belli oldu. Ünlü tarihçinin Pazartesi günü İstanbul'da düzenlenecek törenin... 13.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-13T19:55+0300
2026-03-13T19:55+0300
2026-03-13T20:00+0300
i̇lber ortaylı
i̇stanbul
türkiye
cenaze
cenaze töreni
cenaze evi
cenaze namazı
cenaze nakil aracı
Diyabet ve böbrek rahatsızlığı nedeniyle bir süredir tedavi gören İlber Ortaylı, 6 gündür yoğun bakımda olduğu hastanede vefat etti.Ortaylı’nın cenaze töreni programı da açıklandı. CNN Türk'e göre; ünlü tarihçi Pazartesi günü İstanbul’da düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlanacak.Ortaylı'nın vasiyeti78 yaşında vefat eden İlber Ortaylı’nın ortaya çıkan eski bir röportajı, sevenlerini duygulandırdı. Ortaylı’nın, mezar yeri sorusuna “Vasiyetimdir; mezarım İstanbul’da olmayacak. Herhalde Gelibolu’da olur çünkü kalabalık sevmem” yanıtını verdiği görüldü.
türki̇ye
i̇stanbul
Sputnik Türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
i̇lber ortaylı, i̇stanbul, türkiye, cenaze, cenaze töreni, cenaze evi, cenaze namazı, cenaze nakil aracı
i̇lber ortaylı, i̇stanbul, türkiye, cenaze, cenaze töreni, cenaze evi, cenaze namazı, cenaze nakil aracı
Ünlü tarihçi İlber Ortaylı'nın cenaze programı belli oldu
19:55 13.03.2026 (güncellendi: 20:00 13.03.2026)
Türk tarihçiliğinin önde gelen isimlerinden İlber Ortaylı’nın cenaze programı belli oldu. Ünlü tarihçinin Pazartesi günü İstanbul’da düzenlenecek törenin ardından defnedileceği öğrenildi.
Diyabet ve böbrek rahatsızlığı nedeniyle bir süredir tedavi gören İlber Ortaylı, 6 gündür yoğun bakımda olduğu hastanede vefat etti.
Ortaylı’nın cenaze töreni programı da açıklandı. CNN Türk'e göre; ünlü tarihçi Pazartesi günü İstanbul’da düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlanacak.
78 yaşında vefat eden İlber Ortaylı’nın ortaya çıkan eski bir röportajı, sevenlerini duygulandırdı. Ortaylı’nın, mezar yeri sorusuna “Vasiyetimdir; mezarım İstanbul’da olmayacak. Herhalde Gelibolu’da olur çünkü kalabalık sevmem” yanıtını verdiği görüldü.