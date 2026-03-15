Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260315/chicago-nehri-aziz-patrick-gunu-icin-yesile-boyandi-1104265821.html
Chicago Nehri 'Aziz Patrick Günü' için yeşile boyandı
Sputnik Türkiye
ABD'nin Chicago kentinde Aziz Patrick Günü kutlamaları kapsamında teknelerden püskürtülen çevre dostu boyalarla zümrüt yeşiline dönüştü. Boyanın bitki bazlı...
yaşam
chicago
abd
aziz patrik festivali
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/0f/1104265983_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_cbb98a8ca3a737a054b748bd8d61c50b.png
ABD’nin Chicago kentinde her yıl düzenlenen St. Patrick's Day kutlamaları kapsamında Chicago Nehri geleneksel olarak yeşile boyandı. Şehrin simgelerinden biri haline gelen etkinlikte, nehre teknelerden çevreye zarar vermeyen bitki bazlı boyalar püskürtüldü ve nehir kısa sürede parlak zümrüt yeşili bir renge büründü.İlk kez 1962 yılında başlatılan bu gelenek, aradan geçen yıllarda Chicago’daki Aziz Patrick Günü kutlamalarının en ikonik anlarından biri haline geldi. Şehir yönetimi ve yerel organizasyonlar tarafından gerçekleştirilen etkinlik, her yıl binlerce yerli ve yabancı ziyaretçiyi nehir kıyısına çekiyor.Bu yıl da kapalı havaya rağmen çok sayıda kişi köprüler ve nehir kıyısındaki Upper Wacker Drive çevresinde toplanarak nehrin yeşile dönüşmesini izledi. Dakikalar içinde renk değiştiren nehir, izleyenler için görsel bir şölen sundu.Chicago’da Aziz Patrick Günü kutlamaları, nehrin boyanmasının ardından şehir merkezinde düzenlenen geçit törenleri, müzik etkinlikleri ve kültürel gösterilerle gün boyunca devam ediyor. İrlanda kökenli Amerikalılar için büyük önem taşıyan bu gün, şehirde hem turistik hem de kültürel açıdan önemli bir etkinlik olarak görülüyor.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/0f/1104265983_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_6b696160c84bd7bc15334af129bb74ea.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
12:09 15.03.2026
© AAChicago Nehri
Chicago Nehri - Sputnik Türkiye, 1920, 15.03.2026
© AA
Abone ol
© AAChicago Nehri
Chicago Nehri - Sputnik Türkiye, 1920, 15.03.2026
Chicago Nehri
© AA
© AAChicago Nehri
Chicago Nehri - Sputnik Türkiye, 1920, 15.03.2026
Chicago Nehri
© AA
© AAChicago Nehri
Chicago Nehri - Sputnik Türkiye, 1920, 15.03.2026
Chicago Nehri
© AA
© AAChicago Nehri
Chicago Nehri - Sputnik Türkiye, 1920, 15.03.2026
Chicago Nehri
© AA
YAŞAM
10:36
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала