Chicago Nehri 'Aziz Patrick Günü' için yeşile boyandı
Chicago Nehri 'Aziz Patrick Günü' için yeşile boyandı
Sputnik Türkiye
ABD’nin Chicago kentinde Aziz Patrick Günü kutlamaları kapsamında teknelerden püskürtülen çevre dostu boyalarla zümrüt yeşiline dönüştü. Boyanın bitki bazlı... 15.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-15T12:09+0300
2026-03-15T12:09+0300
2026-03-15T12:09+0300
ABD’nin Chicago kentinde her yıl düzenlenen St. Patrick's Day kutlamaları kapsamında Chicago Nehri geleneksel olarak yeşile boyandı. Şehrin simgelerinden biri haline gelen etkinlikte, nehre teknelerden çevreye zarar vermeyen bitki bazlı boyalar püskürtüldü ve nehir kısa sürede parlak zümrüt yeşili bir renge büründü.İlk kez 1962 yılında başlatılan bu gelenek, aradan geçen yıllarda Chicago’daki Aziz Patrick Günü kutlamalarının en ikonik anlarından biri haline geldi. Şehir yönetimi ve yerel organizasyonlar tarafından gerçekleştirilen etkinlik, her yıl binlerce yerli ve yabancı ziyaretçiyi nehir kıyısına çekiyor.Bu yıl da kapalı havaya rağmen çok sayıda kişi köprüler ve nehir kıyısındaki Upper Wacker Drive çevresinde toplanarak nehrin yeşile dönüşmesini izledi. Dakikalar içinde renk değiştiren nehir, izleyenler için görsel bir şölen sundu.Chicago’da Aziz Patrick Günü kutlamaları, nehrin boyanmasının ardından şehir merkezinde düzenlenen geçit törenleri, müzik etkinlikleri ve kültürel gösterilerle gün boyunca devam ediyor. İrlanda kökenli Amerikalılar için büyük önem taşıyan bu gün, şehirde hem turistik hem de kültürel açıdan önemli bir etkinlik olarak görülüyor.
chicago
abd
Sputnik Türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
chicago, abd, aziz patrik festivali
chicago, abd, aziz patrik festivali
Chicago Nehri 'Aziz Patrick Günü' için yeşile boyandı
ABD’nin Chicago kentinde Aziz Patrick Günü kutlamaları kapsamında teknelerden püskürtülen çevre dostu boyalarla zümrüt yeşiline dönüştü. Boyanın bitki bazlı olduğu açıklandı.
ABD’nin Chicago kentinde her yıl düzenlenen St. Patrick's Day kutlamaları kapsamında Chicago Nehri geleneksel olarak yeşile boyandı. Şehrin simgelerinden biri haline gelen etkinlikte, nehre teknelerden çevreye zarar vermeyen bitki bazlı boyalar püskürtüldü ve nehir kısa sürede parlak zümrüt yeşili bir renge büründü.
İlk kez 1962 yılında başlatılan bu gelenek, aradan geçen yıllarda Chicago’daki Aziz Patrick Günü kutlamalarının en ikonik anlarından biri haline geldi.
Şehir yönetimi ve yerel organizasyonlar tarafından gerçekleştirilen etkinlik, her yıl binlerce yerli ve yabancı ziyaretçiyi nehir kıyısına çekiyor.
Bu yıl da kapalı havaya rağmen çok sayıda kişi köprüler ve nehir kıyısındaki Upper Wacker Drive çevresinde toplanarak nehrin yeşile dönüşmesini izledi. Dakikalar içinde renk değiştiren nehir, izleyenler için görsel bir şölen sundu.
Chicago’da Aziz Patrick Günü kutlamaları, nehrin boyanmasının ardından şehir merkezinde düzenlenen geçit törenleri, müzik etkinlikleri ve kültürel gösterilerle gün boyunca devam ediyor. İrlanda kökenli Amerikalılar için büyük önem taşıyan bu gün, şehirde hem turistik hem de kültürel açıdan önemli bir etkinlik olarak görülüyor.