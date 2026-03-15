İkinci Bahar dizisinin yıldızları yıllar sonra yeniden bir araya geldi
İkinci Bahar dizisinin yıldızları yıllar sonra yeniden bir araya geldi
Türk televizyon tarihinin unutulmaz dizilerinden "İkinci Bahar"ın oyuncuları ve yakın dostları, dizinin senaristlerinden Nilgün Öneş'in evinde buluştu. Sevilen...
2026-03-15T10:36+0300
2026-03-15T10:36+0300
Bir döneme damga vuran ve izleyicilerin hafızasında özel bir yer edinen “İkinci Bahar” dizisinin yıldız isimleri, yıllar sonra sıcak bir ev buluşmasında bir araya geldi. 1998–2001 yılları arasında ekrana gelen ve televizyon tarihinin en iddialı yapımlarından biri olarak anılan dizinin oyuncuları, bu kez set dışında eski günleri yad etti.Dizide rol alan Türkan Şoray, Şener Şen ve Devin Özgür Çınar, dizinin senaristlerinden Nilgün Öneş’in evinde buluştu. Davete Türk sanat müziğinin usta isimlerinden Emel Sayın, oyuncu Deniz Türkali ve yönetmen Yavuz Turgul da katıldı.Nilgün Öneş, sosyal medya hesabında konuklarıyla çekilen fotoğrafı “Şahane misafirlerimiz ve biz” notuyla paylaştı. Kısa sürede büyük ilgi gören paylaşım, sosyal medyada beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.
şener şen, türkan şoray, emel sayın
şener şen, türkan şoray, emel sayın

İkinci Bahar dizisinin yıldızları yıllar sonra yeniden bir araya geldi

10:36 15.03.2026
Türk televizyon tarihinin unutulmaz dizilerinden “İkinci Bahar”ın oyuncuları ve yakın dostları, dizinin senaristlerinden Nilgün Öneş’in evinde buluştu. Sevilen dizinin başrol oyuncuları Şener Şen ve Türkan Şoray, yeniden bir arada görüntülendi.
Bir döneme damga vuran ve izleyicilerin hafızasında özel bir yer edinen “İkinci Bahar” dizisinin yıldız isimleri, yıllar sonra sıcak bir ev buluşmasında bir araya geldi. 1998–2001 yılları arasında ekrana gelen ve televizyon tarihinin en iddialı yapımlarından biri olarak anılan dizinin oyuncuları, bu kez set dışında eski günleri yad etti.
Dizide rol alan Türkan Şoray, Şener Şen ve Devin Özgür Çınar, dizinin senaristlerinden Nilgün Öneş’in evinde buluştu.
Davete Türk sanat müziğinin usta isimlerinden Emel Sayın, oyuncu Deniz Türkali ve yönetmen Yavuz Turgul da katıldı.
Nilgün Öneş, sosyal medya hesabında konuklarıyla çekilen fotoğrafı “Şahane misafirlerimiz ve biz” notuyla paylaştı. Kısa sürede büyük ilgi gören paylaşım, sosyal medyada beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.
