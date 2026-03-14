Ukrayna’da askeri sanayi işletmeleri vuruldu: Bin 100’den fazla militan etkisiz hale getirildi
Ukrayna’da askeri sanayi işletmeleri vuruldu: Bin 100’den fazla militan etkisiz hale getirildi
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'da askeri sanayi işletmelerinin ve militanları besleyen enerji altyapısı tesislerinin vurulduğunu bildirdi. Ayrıca son bir... 14.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-14T12:51+0300
2026-03-14T12:51+0300
2026-03-14T12:55+0300
ukrayna kri̇zi̇
rusya
ukrayna
donbass
rusya savunma bakanlığı
özel askeri harekat
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun Ukrayna ve Donbass'ta sürdürdüğü özel askeri harekat bölgesinde son 24 saatte yaşanan gelişmelere ilişkin bilgiyi paylaştı.Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Rus Silahlı Kuvvetleri Ukrayna’nın Rusya topraklarına yönelik terör saldırılarına karşılık maksadıyla dün gece Ukrayna’nın askeri sanayi tesislerine, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin çıkarları doğrultusunda kullanılan enerji altyapısına ve askeri hava üslerine yoğun saldırı düzenledi, belirlenen tüm hedefler vuruldu.Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Rus Silahlı Kuvvetleri son bir günde toplam 1.135 kadar Ukraynalı askeri etkisiz hale getirdi. Ayrıca Ukrayna ordusunun, aralarında tankların da bulunduğu 34 zırhlı savaş aracı imha edildi.Rus hava savunma güçleri, Ukrayna ordusunun 10 güdümlü uçak bombası ile 285 uçak tipi İHA’yı da önledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260314/kendi-ulkesinde-askerden-kacip-rusyada-ukrayna-adina-teror-cagrisinda-bulundu-1104250440.html
rusya
ukrayna
donbass
Sputnik Türkiye
Sputnik Türkiye
Sputnik Türkiye
Sputnik Türkiye
rusya, ukrayna, donbass, rusya savunma bakanlığı, özel askeri harekat
rusya, ukrayna, donbass, rusya savunma bakanlığı, özel askeri harekat
Ukrayna’da askeri sanayi işletmeleri vuruldu: Bin 100’den fazla militan etkisiz hale getirildi
12:51 14.03.2026 (güncellendi: 12:55 14.03.2026)
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'da askeri sanayi işletmelerinin ve militanları besleyen enerji altyapısı tesislerinin vurulduğunu bildirdi. Ayrıca son bir günde bin 100’den fazla militanın etkisiz hale getirildiği belirtildi.
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun Ukrayna ve Donbass'ta sürdürdüğü özel askeri harekat bölgesinde son 24 saatte yaşanan gelişmelere ilişkin bilgiyi paylaştı.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Rus Silahlı Kuvvetleri Ukrayna’nın Rusya topraklarına yönelik terör saldırılarına karşılık maksadıyla dün gece Ukrayna’nın askeri sanayi tesislerine, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin çıkarları doğrultusunda kullanılan enerji altyapısına ve askeri hava üslerine yoğun saldırı düzenledi, belirlenen tüm hedefler vuruldu.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Rus Silahlı Kuvvetleri son bir günde toplam 1.135 kadar Ukraynalı askeri etkisiz hale getirdi. Ayrıca Ukrayna ordusunun, aralarında tankların da bulunduğu 34 zırhlı savaş aracı imha edildi.
Rus hava savunma güçleri, Ukrayna ordusunun 10 güdümlü uçak bombası ile 285 uçak tipi İHA’yı da önledi.