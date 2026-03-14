Ukrayna’da askeri sanayi işletmeleri vuruldu: Bin 100’den fazla militan etkisiz hale getirildi

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'da askeri sanayi işletmelerinin ve militanları besleyen enerji altyapısı tesislerinin vurulduğunu bildirdi. Ayrıca son bir... 14.03.2026, Sputnik Türkiye

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun Ukrayna ve Donbass'ta sürdürdüğü özel askeri harekat bölgesinde son 24 saatte yaşanan gelişmelere ilişkin bilgiyi paylaştı.Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Rus Silahlı Kuvvetleri Ukrayna’nın Rusya topraklarına yönelik terör saldırılarına karşılık maksadıyla dün gece Ukrayna’nın askeri sanayi tesislerine, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin çıkarları doğrultusunda kullanılan enerji altyapısına ve askeri hava üslerine yoğun saldırı düzenledi, belirlenen tüm hedefler vuruldu.Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Rus Silahlı Kuvvetleri son bir günde toplam 1.135 kadar Ukraynalı askeri etkisiz hale getirdi. Ayrıca Ukrayna ordusunun, aralarında tankların da bulunduğu 34 zırhlı savaş aracı imha edildi.Rus hava savunma güçleri, Ukrayna ordusunun 10 güdümlü uçak bombası ile 285 uçak tipi İHA’yı da önledi.

