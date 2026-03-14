UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
Kendi ülkesinde askerden kaçıp Rusya’da Ukrayna adına terör çağrısında bulundu
Rusya’nın Tambov Bölgesi’nde, sosyal medya üzerinden terör eylemleri düzenleme çağrılarında bulunan yabancı uyruklu bir kişi gözaltına alındı. 14.03.2026, Sputnik Türkiye
© Sputnik / Dmitry Makeev Russia's FSB special forces. File photo
Rusya’nın Tambov Bölgesi’nde, sosyal medya üzerinden terör eylemleri düzenleme çağrılarında bulunan yabancı uyruklu bir kişi gözaltına alındı.
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Tambov Bölgesi’nde gözaltına alınan yabancı uyruklu vatandaşın, Ukrayna gizli servislerin talimatıyla sosyal medya platformu Telegram üzerinden terör eylemlerini gerçekleştirme çağrılarında bulunduğunu açıkladı.
FSB’nin açıklamasında, “Devlet yetkililerine karşı şiddet eylemleri çağrısında bulunuyordu” ifadesi kullanıldı.
FSB, söz konusu kişinin Rusya'da da göçmenlik yasalarını ihlal ettiği gerekçesiyle defalarca gözaltına alındığını belirtti.
Kendi ülkesinde askerden kaçması nedeniyle arandığını söyleyen şüpheli, Ukrayna menşeili internet kaynaklarını ziyaret ettiğini de itiraf etti.
Ukrayna gizli servislerinin, Rusya’ya zarar vermeye amaçlayan terör saldırıları ve sabotaj eylemlerinin potansiyel faillerini bulmak için internet, sosyal ağlar ve mesajlaşma uygulamalarındaki faaliyetlerini sürdürdüğünü kaydeden FSB, düşmana yardım etmeyi kabul eden tüm kişilerin tespit edilerek cezai sorumluluğa kavuşturulacağı uyarısında bulundu. Açıklamada, “Bu suç, müebbet hapis cezasına kadar varan cezaları öngörüyor” diye kaydedildi.
Almanya Başbakanı Olaf Scholz yahudi İsrail ayin - Sputnik Türkiye, 1920, 14.03.2026
Amsterdam’da Yahudi okulunda patlama meydana geldi
