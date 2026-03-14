Kendi ülkesinde askerden kaçıp Rusya’da Ukrayna adına terör çağrısında bulundu
Kendi ülkesinde askerden kaçıp Rusya’da Ukrayna adına terör çağrısında bulundu
Rusya’nın Tambov Bölgesi’nde, sosyal medya üzerinden terör eylemleri düzenleme çağrılarında bulunan yabancı uyruklu bir kişi gözaltına alındı. 14.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-14T11:25+0300
2026-03-14T11:25+0300
2026-03-14T11:24+0300
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Tambov Bölgesi’nde gözaltına alınan yabancı uyruklu vatandaşın, Ukrayna gizli servislerin talimatıyla sosyal medya platformu Telegram üzerinden terör eylemlerini gerçekleştirme çağrılarında bulunduğunu açıkladı.FSB’nin açıklamasında, “Devlet yetkililerine karşı şiddet eylemleri çağrısında bulunuyordu” ifadesi kullanıldı.FSB, söz konusu kişinin Rusya'da da göçmenlik yasalarını ihlal ettiği gerekçesiyle defalarca gözaltına alındığını belirtti.Kendi ülkesinde askerden kaçması nedeniyle arandığını söyleyen şüpheli, Ukrayna menşeili internet kaynaklarını ziyaret ettiğini de itiraf etti.Ukrayna gizli servislerinin, Rusya’ya zarar vermeye amaçlayan terör saldırıları ve sabotaj eylemlerinin potansiyel faillerini bulmak için internet, sosyal ağlar ve mesajlaşma uygulamalarındaki faaliyetlerini sürdürdüğünü kaydeden FSB, düşmana yardım etmeyi kabul eden tüm kişilerin tespit edilerek cezai sorumluluğa kavuşturulacağı uyarısında bulundu. Açıklamada, “Bu suç, müebbet hapis cezasına kadar varan cezaları öngörüyor” diye kaydedildi.
rusya
tambov
ukrayna
rusya, tambov, rusya federal güvenlik servisi (fsb), ukrayna, terör
rusya, tambov, rusya federal güvenlik servisi (fsb), ukrayna, terör
Kendi ülkesinde askerden kaçıp Rusya’da Ukrayna adına terör çağrısında bulundu
Rusya’nın Tambov Bölgesi’nde, sosyal medya üzerinden terör eylemleri düzenleme çağrılarında bulunan yabancı uyruklu bir kişi gözaltına alındı.
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Tambov Bölgesi’nde gözaltına alınan yabancı uyruklu vatandaşın, Ukrayna gizli servislerin talimatıyla sosyal medya platformu Telegram üzerinden terör eylemlerini gerçekleştirme çağrılarında bulunduğunu açıkladı.
FSB’nin açıklamasında, “Devlet yetkililerine karşı şiddet eylemleri çağrısında bulunuyordu” ifadesi kullanıldı.
FSB, söz konusu kişinin Rusya'da da göçmenlik yasalarını ihlal ettiği gerekçesiyle defalarca gözaltına alındığını belirtti.
Kendi ülkesinde askerden kaçması nedeniyle arandığını söyleyen şüpheli, Ukrayna menşeili internet kaynaklarını ziyaret ettiğini de itiraf etti.
Ukrayna gizli servislerinin, Rusya’ya zarar vermeye amaçlayan terör saldırıları ve sabotaj eylemlerinin potansiyel faillerini bulmak için internet, sosyal ağlar ve mesajlaşma uygulamalarındaki faaliyetlerini sürdürdüğünü kaydeden FSB, düşmana yardım etmeyi kabul eden tüm kişilerin tespit edilerek cezai sorumluluğa kavuşturulacağı uyarısında bulundu. Açıklamada, “Bu suç, müebbet hapis cezasına kadar varan cezaları öngörüyor” diye kaydedildi.