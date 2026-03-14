Türkiye'nin en çok takipçisi olan kanalıydı: Enes Batur 3 yıl aradan sonra geri döndü, trendlerde 1. sıraya yerleşti

Türkiye'nin en çok takip edilen sosyal medya kanallarından birine sahip olan Enes Batur, yaklaşık 3 yıl aradan sonra geri döndü. 14 Mart'ta yayımladığı... 14.03.2026, Sputnik Türkiye

Türkiye’nin 'en tanınmış içerik üreticisi' tahtında uzun yıllar kalan Enes Batur, dönüş yaptı.Batur, 14 Mart’ta yayımladığı “Hayattayım vlog” başlıklı video ile yaklaşık 3 yıllık aranın ardından kanalında yeniden içerik paylaşmaya başladı. Video kısa sürede büyük ilgi görerek Türkiye trendler listesinde 1. sıraya yerleşti.Yayınlanmasından bu yana 2 saat geçen videonun izlemesi ise 1 milyonu şimdiden aşarak sosyal medyanın en çok konuşulan içeriği oldu. 14 bini aşkın yorum alan videonun, uzun süre gündemde kalacağı kesinleşti.Geri dönüş videosu günler öncesinden duyurulmuştuEnes Batur, dönüş videosundan günler önce sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşım ile takipçilerine geri dönüş sinyali vermişti.Paylaşımda yer alan tarih bilgisi ve “çok heyecanlıyım, umarım beğenirsiniz” mesajı, hayranları arasında büyük merak uyandırmıştı.Bu paylaşımın ardından gözler doğrudan 14 Mart tarihine çevrilmişti. Beklenen video da söz verildiği gibi “Hayattayım vlog” başlığıyla yayımlandı.Yeniden sahneye çıktı: Kültleşmiş 'kafa vuruşu' ile videoyu açtıUzun süre içerik üretmemesine rağmen oldukça sevilen ve kitlesini koruduğu da son videosunda ortaya çıkan Batur’un geri dönüşü sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. “Hayattayım vlog” videosunun ardından takipçiler, içerik üreticinin yeni videolarını merakla bekliyor.Kanalda yaşanan değişiklikler dikkat çekmiştiEnes Batur’un dönüşü aslında bir süredir YouTube kanalında yaşanan değişikliklerle konuşuluyordu.2025 yılının son aylarında kanalda 400’den fazla videonun kaldırılması, sosyal medyada “kanal kapanıyor mu?” sorularını gündeme getirmişti.Bu süreçte kanal açıklama bölümünde yer alan “Merhaba ben Enes Batur ve sizi çok özledim… Yakında…” mesajı da takipçiler tarafından dikkatle izleniyordu.Dönüş videosu sonrası abone sayısı hızla arttıYouTube’a dönüş yapan Enes Batur, yayınladığı ilk video ile kısa sürede büyük etkileşim elde etti.Paylaşılan video sonrası kanal 200 binden fazla yeni abone kazandı.Uzmanlara göre bu hızlı yükseliş, Türkiye’deki en güçlü YouTube topluluklarından birine sahip olan Enes Batur’un hâlâ geniş bir izleyici kitlesine hitap ettiğini gösteriyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260314/pi-gunu-nedir-ne-zaman-kutlanir--1104249661.html

