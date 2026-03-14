Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260314/turkiyenin-en-cok-takipcisi-olan-kanaliydi-enes-batur-3-yil-aradan-sonra-geri-dondu-trendlerde-1-1104251928.html
Türkiye'nin en çok takipçisi olan kanalıydı: Enes Batur 3 yıl aradan sonra geri döndü, trendlerde 1. sıraya yerleşti
Sputnik Türkiye
Türkiye’nin en çok takip edilen sosyal medya kanallarından birine sahip olan Enes Batur, yaklaşık 3 yıl aradan sonra geri döndü. 14 Mart’ta yayımladığı... 14.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-14T14:37+0300
2026-03-14T14:37+0300
enes batur
yaşam
vlogger
fenomen
fenomen
haberler
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/0e/1104252138_33:0:1663:917_1920x0_80_0_0_8ebeb03e626ceede2fbf22f29b298043.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/0e/1104252138_237:0:1460:917_1920x0_80_0_0_fd78c381c0075e543f40a294a4a2daa8.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
© Fotoğraf Enes Batur
Enes Batur - Sputnik Türkiye, 1920, 14.03.2026
© Fotoğraf
Abone ol
Türkiye’nin en çok takip edilen sosyal medya kanallarından birine sahip olan Enes Batur, yaklaşık 3 yıl aradan sonra geri döndü. 14 Mart’ta yayımladığı “Hayattayım vlog” başlıklı video kısa sürede YouTube trendler listesinde 1. sıraya yükseldi. Ünlü fenomenin dönüş videosu sonrası kanal 200 binden fazla yeni abone kazandı.
Türkiye’nin 'en tanınmış içerik üreticisi' tahtında uzun yıllar kalan Enes Batur, dönüş yaptı.
Batur, 14 Mart’ta yayımladığı “Hayattayım vlog” başlıklı video ile yaklaşık 3 yıllık aranın ardından kanalında yeniden içerik paylaşmaya başladı. Video kısa sürede büyük ilgi görerek Türkiye trendler listesinde 1. sıraya yerleşti.
Yayınlanmasından bu yana 2 saat geçen videonun izlemesi ise 1 milyonu şimdiden aşarak sosyal medyanın en çok konuşulan içeriği oldu. 14 bini aşkın yorum alan videonun, uzun süre gündemde kalacağı kesinleşti.

Geri dönüş videosu günler öncesinden duyurulmuştu

Enes Batur, dönüş videosundan günler önce sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşım ile takipçilerine geri dönüş sinyali vermişti.
Paylaşımda yer alan tarih bilgisi ve “çok heyecanlıyım, umarım beğenirsiniz” mesajı, hayranları arasında büyük merak uyandırmıştı.
Bu paylaşımın ardından gözler doğrudan 14 Mart tarihine çevrilmişti. Beklenen video da söz verildiği gibi “Hayattayım vlog” başlığıyla yayımlandı.

Yeniden sahneye çıktı: Kültleşmiş 'kafa vuruşu' ile videoyu açtı

Uzun süre içerik üretmemesine rağmen oldukça sevilen ve kitlesini koruduğu da son videosunda ortaya çıkan Batur’un geri dönüşü sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. “Hayattayım vlog” videosunun ardından takipçiler, içerik üreticinin yeni videolarını merakla bekliyor.

Kanalda yaşanan değişiklikler dikkat çekmişti

Enes Batur’un dönüşü aslında bir süredir YouTube kanalında yaşanan değişikliklerle konuşuluyordu.
2025 yılının son aylarında kanalda 400’den fazla videonun kaldırılması, sosyal medyada “kanal kapanıyor mu?” sorularını gündeme getirmişti.
Bu süreçte kanal açıklama bölümünde yer alan “Merhaba ben Enes Batur ve sizi çok özledim… Yakında…” mesajı da takipçiler tarafından dikkatle izleniyordu.

Dönüş videosu sonrası abone sayısı hızla arttı

YouTube’a dönüş yapan Enes Batur, yayınladığı ilk video ile kısa sürede büyük etkileşim elde etti.
Paylaşılan video sonrası kanal 200 binden fazla yeni abone kazandı.
Uzmanlara göre bu hızlı yükseliş, Türkiye’deki en güçlü YouTube topluluklarından birine sahip olan Enes Batur’un hâlâ geniş bir izleyici kitlesine hitap ettiğini gösteriyor.
Matematik - ders - Sputnik Türkiye, 1920, 14.03.2026
YAŞAM
Pi Günü nedir, ne zaman kutlanır?
10:54

Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала