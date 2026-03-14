Pi Günü nedir, ne zaman kutlanır?
Dünyanın en ünlü matematik sabitlerinden biri olan Pi sayısı (π) her yıl 14 Mart'ta Pi Günü olarak kutlanıyor. Çemberin çevresinin çapına oranını ifade eden π... 14.03.2026, Sputnik Türkiye
Pi Günü, matematikte çemberin çevresinin çapına oranını ifade eden Pi sayısına (π) adanmış özel bir gündür.Yaklaşık değeri 3,14159 olan π, matematik ve fizik başta olmak üzere bilimsel hesaplamalarda en sık kullanılan sabitlerden biridir.Pi Günü, hem matematik tarihine dikkat çekmek hem de gençlerin bilim ve matematiğe ilgisini artırmak amacıyla dünya genelinde kutlanır.Pi Günü ne zaman kutlanır?Pi Günü, her yıl 14 Mart’ta (3/14) kutlanır.Bu tarih, Amerikan tarih formatında yazıldığında 3.14 şeklinde okunur ve bu da π sayısının ilk üç basamağına karşılık gelir.Bu nedenle 14 Mart, matematikçiler ve bilim insanları tarafından Pi Günü olarak kabul edilir.Pi Günü’nde neler yapılır?Dünyanın birçok ülkesinde Pi Günü çeşitli etkinliklerle kutlanır.En yaygın etkinlikler arasında şunlar yer alır:Üniversiteler ve bilim merkezleri bu günü özellikle STEM eğitimi kapsamında öğrenciler için fırsata dönüştürür.Pi sayısının basamakları neden sonsuz?π sayısı irrasyonel bir sayıdır, yani kesir olarak tam ifade edilemez ve ondalık basamakları sonsuza kadar devam eder.Bilgisayarlar sayesinde bugün π sayısının trilyonlarca basamağı hesaplanmış durumda.Ancak günlük hesaplamalarda genellikle 3,14 veya daha hassas hesaplamalarda 3,14159 değeri kullanılır.14 Mart aynı zamanda Einstein’ın doğum günüİlginç bir tesadüf olarak 14 Mart, aynı zamanda modern fiziğin en önemli isimlerinden biri olan Albert Einstein’ın doğum günüdür.Bu nedenle Pi Günü, bilim dünyasında matematik ve fiziğin birleştiği sembolik bir gün olarak da görülür.
