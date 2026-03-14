ABD'ye, İran'a saldırıların maliyeti 14 günde yaklaşık 3.84 milyar dolar oldu

ABD'ye, İran'a saldırıların maliyeti 14 günde yaklaşık 3.84 milyar dolar oldu

Sputnik Türkiye

ABD’nin İran’a yönelik operasyonlarının ilk iki haftasında radar sistemleri, savaş uçakları ve İHA’lar dahil yaklaşık 3,84 milyar dolar değerinde askeri... 14.03.2026, Sputnik Türkiye

2026-03-14T02:03+0300

2026-03-14T02:03+0300

2026-03-14T02:03+0300

ABD’nin İran’a yönelik saldırılarının başlamasından sonraki ilk 14 günde, radar sistemleri, savaş uçakları ve insansız hava araçlarını kapsayan yaklaşık 3.84 milyar dolarlık askeri kayıp yaşadığı değerlendiriliyor.AA muhabirinin açık kaynak verileri ve çeşitli analizlerden derlediği bilgilere göre, kayıpların büyük bölümünü balistik füze savunma altyapısı oluşturdu. Çeşitli ülkelerde konuşlu THAAD sistemine ait AN/TPY-2 radar bileşenlerinin hasar gördüğü veya imha edildiği belirtiliyor.Bu radar bileşenlerinin toplam değerinin yaklaşık 2 milyar dolar seviyesinde olduğu tahmin ediliyor.Farklı araştırma kuruluşları tarafından incelenen uydu görüntüleri, hasarın kapsamı tam olarak belirlenemese de söz konusu ülkelerde en az 4 AN/TPY-2 radarının vurulduğunu doğruladı.İran’ın misilleme saldırıları sırasında Katar’daki El Udeyd Hava Üssü de hedefler arasında yer aldı. Üste bulunan ve değeri yaklaşık 1.1 milyar dolar olan AN/FPS-132 erken uyarı radar sistemi saldırıda zarar gördü. Katar yetkilileri de radarın hasar aldığını doğruladı.ABD’li yetkililer, CBS News’e yaptıkları açıklamada, çatışmalar sırasında 11 adet MQ-9 Reaper insansız hava aracının düşürüldüğünü bildirdi. Bu kaybın yaklaşık 330 milyon dolarlık maliyete karşılık geldiği hesaplanıyor.Bunun yanı sıra Kuveyt hava savunma sistemlerinin yanlışlıkla vurduğu üç F-15E Strike Eagle savaş uçağı da kayıplar arasında yer aldı. Bu uçakların yerine yenilerinin alınmasının yaklaşık 282 milyon dolara mal olacağı tahmin ediliyor.Öte yandan Irak’ta düşen bir KC-135 yakıt ikmal uçağının yerine yenisinin temin edilmesinin 80 milyon dolar civarında bir maliyet oluşturacağı belirtiliyor.İran’ın Bahreyn’in başkenti Manama’daki ABD Donanması Beşinci Filosu karargahına yönelik saldırısında da bazı askeri tesisler zarar gördü. Saldırıda iki uydu haberleşme terminali ile bazı büyük binaların hasar aldığı bildirildi.Hedef alınan AN/GSC-52B tipi uydu iletişim terminallerinin her birinin değerinin yaklaşık 20 milyon dolar olduğu ifade ediliyor.Ayrıca New York Times tarafından incelenen uydu görüntülerine göre, Kuveyt’teki Camp Arifjan Üssü’nde imha edilmiş üç radar bileşeni tespit edildi. Bu durumun yaklaşık 30 milyon dolarlık ek kayba yol açtığı değerlendiriliyor.

türki̇ye

i̇ran

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, i̇ran, maliyet, savaş