Macron: Lübnan’ın kaosa sürüklenmesini engellemek için her şey yapılmalı
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İsrail ile Lübnan arasındaki gerilimi sona erdirmek için tarafları Paris'te ağırlamaya hazır olduğunu belirterek... 14.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-14T14:13+0300
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, sosyal medya hesabı üzerinden, İsrail ile Lübnan arasındaki gerilimin azaltılması ve diplomatik sürecin başlatılması amacıyla tarafları Paris'te ağırlamayı teklif etti.Macron, açıklamasında, Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam ve Meclis Başkanı Nebih Berri ile dün telefonda görüştüğünü kaydetti ve ekledi:Lübnan hükümetiyle yaptığı konuşmanın ardından Lübnan'ın İsrail ile doğrudan görüşmeler yapmaya hazır olduğunu aktaran Macron, şunları söyledi:
Macron: Lübnan’ın kaosa sürüklenmesini engellemek için her şey yapılmalı
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İsrail ile Lübnan arasındaki gerilimi sona erdirmek için tarafları Paris'te ağırlamaya hazır olduğunu belirterek, 'Lübnan'ın kaosa sürüklenmesini engellemek için her şey yapılmalı' ifadelerini kullandı.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, sosyal medya hesabı üzerinden, İsrail ile Lübnan arasındaki gerilimin azaltılması ve diplomatik sürecin başlatılması amacıyla tarafları Paris'te ağırlamayı teklif etti.
Macron, açıklamasında, Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam ve Meclis Başkanı Nebih Berri ile dün telefonda görüştüğünü kaydetti ve ekledi:
Lübnan'ın kaosa sürüklenmesini önlemek için mümkün olan her türlü adım atılmalıdır. Hizbullah, yol açtığı tehlikeli bozulmayı derhal durdurmalıdır. İsrail, geniş çaplı bir saldırıdan vazgeçmeli ve yüz binlerce insanın bombalamalardan kaçtığı bir dönemde kitlesel saldırıları durdurmalıdır.
Lübnan hükümetiyle yaptığı konuşmanın ardından Lübnan'ın İsrail ile doğrudan görüşmeler yapmaya hazır olduğunu aktaran Macron, şunları söyledi:
İsrail bu fırsatı değerlendirmeli, görüşmeleri başlatmalı, ateşkesi sağlamalı, sürdürülebilir bir çözüm bulmalı ve Lübnan yetkililerinin Lübnan'ın egemenliğine ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmelerine izin vermelidir. Fransa bu görüşmelerin yapılmasına yardımcı olmaya ve Paris'te ev sahipliği yapmaya hazır.