İran'a kara harekatı mı geliyor? ABD Ortadoğu’ya 5 bin asker gönderirken, Ukrayna yapımı 10 bin İHA sevk ediliyor

ABD, İran ile devam eden savaş nedeniyle Orta Doğu'ya 5 bin ek asker, savaş gemileri ve 10 bin Ukrayna yapımı önleyici İHA sevk ediyor. ABD Savunma Bakanı Pete... 14.03.2026, Sputnik Türkiye

2026-03-14T13:14+0300

ABD, İran ile devam eden savaş kapsamında Orta Doğu’daki askeri varlığını artırma kararı aldı.Hükümet kaynaklarına göre ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, ABD Merkez Komutanlığı’nın (CENTCOM) talebi üzerine bir hazır amfibi görev grubu ve Seferi Deniz Piyade Birliği’nin bölgeye gönderilmesini onayladı.Sevkiyat kapsamında yaklaşık 5 bin ABD askeri, savaş gemileri ve çeşitli askeri unsurlar Orta Doğu’ya konuşlandırılıyor.ABD Savunma Bakanlığı ve CENTCOM, sevkiyata ilişkin ayrıntılar hakkında resmi açıklama yapmaktan kaçındı.USS Tripoli bölgeye hareket ettiAskeri sevkiyat kapsamında yer alan ABD Donanması’na ait amfibi saldırı gemisi USS Tripoli, Japonya’nın Sasebo kentinden Orta Doğu’ya doğru yola çıktı.USS Tripoli, deniz piyadelerini, helikopterleri ve dikey kalkış yapabilen savaş uçaklarını taşıyabilen ABD’nin en gelişmiş amfibi savaş gemilerinden biri olarak biliniyor.Uzmanlara göre bu konuşlandırma, ABD’nin bölgedeki hızlı müdahale kapasitesini artırmayı amaçlıyor.10 bin Ukrayna yapımı önleyici İHA gönderildiABD, İran’ın füze ve insansız hava aracı saldırılarını engellemek amacıyla Ukrayna yapımı 10 bin önleyici İHA’yı (drone) Orta Doğu’ya sevk etti.Yetkililer, Merops adı verilen bu önleyici drone sistemlerinin İran’ın kamikaze İHA’larına karşı kullanılacağını belirtiyor.Her bir İHA’nın maliyetinin 14 bin ila 15 bin dolar arasında olduğu, ancak büyük siparişlerde bu maliyetin 3 bin ila 5 bin dolar seviyesine kadar düşebildiği ifade ediliyor.Patriot ve THAAD’a göre daha ucuz savunmaSavunma uzmanları, Merops önleyici İHA sistemlerinin, Patriot hava savunma sistemi ve THAAD (Terminal High Altitude Area Defense) gibi yüksek maliyetli sistemlere göre çok daha ekonomik bir alternatif sunduğunu belirtiyor.ABD’nin bu sistemleri kullanarak İran’ın düşük maliyetli İHA saldırılarına karşı yüksek maliyetli savunma füzeleri kullanma zorunluluğunu azaltmayı hedeflediği ifade ediliyor.Orta Doğu’da askeri gerilim artıyorABD ve İsrail’in İran’a yönelik askeri operasyonları, Orta Doğu’daki güvenlik dengelerini doğrudan etkiliyor.Washington’un ek asker sevkiyatı ve önleyici İHA konuşlandırması, bölgede operasyonel hazırlık seviyesinin artırıldığını gösteriyor.Uzmanlar, bu gelişmelerin İran, ABD ve İsrail arasında daha geniş çaplı bir bölgesel çatışma riskini artırabileceği uyarısında bulunuyor.

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

