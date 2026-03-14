Eski NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Trump döneminde NATO’nun ayakta kalacağının garantisi yok

Eski NATO Genel Sekreteri Stoltenberg yayımlanan bir röportajında ABD Başkanı Trump döneminde NATO'nun ayakta kalabileceğinin garantisi olmadığını dile... 14.03.2026, Sputnik Türkiye

2026-03-14T15:37+0300

Eski NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, CBC'nin The House programında yayımlanan bir röportajda, 'NATO'nun Orta Doğu'daki önemli çatışmalarda hiçbir zaman önemli bir rol oynamadığını' öne sürdü.Konuşmasında, "NATO'nun çatışmalara dahil olmasını engellemenin önemli olduğunu düşünüyorum" diyen Stoltenberg, İsrail ve ABD'nin iki hafta önce İran'a hava saldırıları düzenlemesiyle başlayan savaşta NATO müttefiklerinin daha fazla yer almayacağına inandığını belirtti.'Garantisi yok'NATO'nun ABD Başkanı Donald Trump döneminde ayakta kalıp kalamayacağına ilişkin bir garantinin olmadığını belirten Stoltenberg, yine de NATO'nun başarılı olacağına dair inancını dile getirdi.Stoltenberg konuşmasında, "Sağlam bir NATO, Avrupa için iyi, Kanada için iyi, aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri için de iyi" diyerek konuşmasında ayrıca şu cümleleri kaydetti:Bilindiği üzere Trump, ittifakın savunma kapasitesine düşük katkı sağladığı gerekçesiyle Avrupa'yı defalarca eleştirmiş ve tüm üye devletlerden savunma harcamalarını GSYİH'nin yüzde 5'ine çıkarmalarını talep etmişti.

