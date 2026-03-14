BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye
Eski NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Trump döneminde NATO’nun ayakta kalacağının garantisi yok
Eski NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Trump döneminde NATO’nun ayakta kalacağının garantisi yok
Eski NATO Genel Sekreteri Stoltenberg yayımlanan bir röportajında ABD Başkanı Trump döneminde NATO'nun ayakta kalabileceğinin garantisi olmadığını dile... 14.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-14T15:36+0300
2026-03-14T15:37+0300
Eski NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, CBC'nin The House programında yayımlanan bir röportajda, 'NATO'nun Orta Doğu'daki önemli çatışmalarda hiçbir zaman önemli bir rol oynamadığını' öne sürdü.Konuşmasında, "NATO'nun çatışmalara dahil olmasını engellemenin önemli olduğunu düşünüyorum" diyen Stoltenberg, İsrail ve ABD'nin iki hafta önce İran'a hava saldırıları düzenlemesiyle başlayan savaşta NATO müttefiklerinin daha fazla yer almayacağına inandığını belirtti.'Garantisi yok'NATO'nun ABD Başkanı Donald Trump döneminde ayakta kalıp kalamayacağına ilişkin bir garantinin olmadığını belirten Stoltenberg, yine de NATO'nun başarılı olacağına dair inancını dile getirdi.Stoltenberg konuşmasında, "Sağlam bir NATO, Avrupa için iyi, Kanada için iyi, aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri için de iyi" diyerek konuşmasında ayrıca şu cümleleri kaydetti:Bilindiği üzere Trump, ittifakın savunma kapasitesine düşük katkı sağladığı gerekçesiyle Avrupa'yı defalarca eleştirmiş ve tüm üye devletlerden savunma harcamalarını GSYİH'nin yüzde 5'ine çıkarmalarını talep etmişti.
jens stoltenberg, donald trump, i̇ran, i̇srail, abd, nato
jens stoltenberg, donald trump, i̇ran, i̇srail, abd, nato

Eski NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Trump döneminde NATO’nun ayakta kalacağının garantisi yok

15:36 14.03.2026 (güncellendi: 15:37 14.03.2026)
Eski NATO Genel Sekreteri Stoltenberg yayımlanan bir röportajında ABD Başkanı Trump döneminde NATO'nun ayakta kalabileceğinin garantisi olmadığını dile getirdi.
Eski NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, CBC'nin The House programında yayımlanan bir röportajda, 'NATO'nun Orta Doğu'daki önemli çatışmalarda hiçbir zaman önemli bir rol oynamadığını' öne sürdü.
Konuşmasında, "NATO'nun çatışmalara dahil olmasını engellemenin önemli olduğunu düşünüyorum" diyen Stoltenberg, İsrail ve ABD'nin iki hafta önce İran'a hava saldırıları düzenlemesiyle başlayan savaşta NATO müttefiklerinin daha fazla yer almayacağına inandığını belirtti.

'Garantisi yok'

NATO'nun ABD Başkanı Donald Trump döneminde ayakta kalıp kalamayacağına ilişkin bir garantinin olmadığını belirten Stoltenberg, yine de NATO'nun başarılı olacağına dair inancını dile getirdi.
Stoltenberg konuşmasında, "Sağlam bir NATO, Avrupa için iyi, Kanada için iyi, aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri için de iyi" diyerek konuşmasında ayrıca şu cümleleri kaydetti:
Amerika'ya kendi güvenlikleri için kritik bilgiler sağlamalarına yardımcı oluyoruz. Bu yüzden Başkan Trump'ın ifade ettiği eleştiriler, esasen NATO'ya değil, NATO müttefiklerinin ittifaka yeterince yatırım yapmamalarına yönelikti, ve iyi haber şu ki, bu durum değişti ve değişiyor.
Bilindiği üzere Trump, ittifakın savunma kapasitesine düşük katkı sağladığı gerekçesiyle Avrupa'yı defalarca eleştirmiş ve tüm üye devletlerden savunma harcamalarını GSYİH'nin yüzde 5'ine çıkarmalarını talep etmişti.
