Kuzey Kore’den balistik füze fırlatıldı: Japonya’nın ekonomik bölgesi yakınlarına düştü, Tokyo yönetimi acil toplandı

Kuzey Kore, Cumartesi günü bir balistik füze fırlattı. Japonya devlet televizyonu NHK, füzenin Japonya’nın münhasır ekonomik bölgesinin (EEZ) dışına düştüğünü... 14.03.2026, Sputnik Türkiye

2026-03-14T09:26+0300

Kuzey Kore, Cumartesi günü gerçekleştirdiği yeni bir balistik füze denemesiyle bölgedeki gerilimi yeniden artırdı.Japonya devlet televizyonu NHK, Pyongyang tarafından fırlatılan füzenin Japonya’nın münhasır ekonomik bölgesinin (EEZ) dışına düştüğünün değerlendirildiğini bildirdi.Japonya Deniz Güvenlik Servisi, Moskova saatiyle 07.30’da (yerel saatle 13.30) yaptığı açıklamada Kuzey Kore’den bir balistik füzenin fırlatıldığını tespit ettiklerini duyurdu.Füzenin kısa süre içinde denize düştüğü bildirildiJapon yetkililer ilk bildirimin ardından kısa süre içinde yeni bir açıklama yaptı.Deniz güvenlik birimleri, fırlatılan füzenin muhtemelen bir dakika içinde düşerek Japonya’nın ekonomik bölgesinin dışındaki sulara indiğini belirtti.Yetkililer şu ana kadar Japonya toprakları veya kara suları için doğrudan bir tehdit oluşmadığını ifade etti.Tokyo’dan acil güvenlik talimatıOlayın ardından Japonya Başbakanı Sanae Takaichi, ilgili kurumlara acil talimat verdi.Takaichi, füze fırlatılmasına ilişkin tüm bilgilerin hızla toplanması ve analiz edilmesi, elde edilen verilerin derhal kamuoyuyla paylaşılması ve uçaklar ile gemilerin güvenliğinin sağlanması için gerekli önlemlerin alınmasını istedi.Bölgede gerilim yeniden yükseliyorKuzey Kore’nin balistik füze testleri, son yıllarda Japonya, Güney Kore ve ABD ile Pyongyang arasındaki güvenlik gerilimini sık sık tırmandırıyor.Uzmanlar, bu tür denemelerin Kore Yarımadası’nda askeri caydırıcılık yarışını hızlandırdığı ve bölgedeki güvenlik mimarisini daha kırılgan hale getirdiği uyarısında bulunuyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260314/abdden-venezuela-petrolunun-abdye-ithalatina-izin-1104248832.html

