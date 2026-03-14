Amsterdam’da Yahudi okulunda patlama meydana geldi

Hollanda’nın başkenti Amsterdam’da bir Yahudi okulunda meydana gelen patlama binada hasara yol açtı. Amsterdam Belediye Başkanı Femke Halsema, olayın Yahudi... 14.03.2026, Sputnik Türkiye

2026-03-14T10:47+0300

Amsterdam’da bir Yahudi okulunda gece saatlerinde meydana gelen patlama, bölgede büyük paniğe yol açtı.Yetkililer, patlamanın ardından okul binasında maddi hasar oluştuğunu, ancak hasarın sınırlı düzeyde kaldığını bildirdi. Olay yerine kısa sürede polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.Yetkililer, patlamada can kaybı veya yaralanma olup olmadığına ilişkin henüz net bir bilgi bulunmadığını açıkladı.Belediye Başkanı: Yahudi toplumuna yönelik olabilirAmsterdam Belediye Başkanı Femke Halsema, patlamanın ardından yaptığı açıklamada olayın Yahudi toplumunu hedef alan bir saldırı olabileceği ihtimali üzerinde durduklarını söyledi.Halsema, güvenlik birimlerinin olayın nedenini ve sorumlularını belirlemek için geniş çaplı soruşturma başlattığını ifade etti.Polis ve itfaiye kısa sürede olay yerine ulaştıPatlamanın ardından bölge güvenlik çemberine alınırken, polis ekipleri olay yerinde delil toplama çalışmalarına başladı.İtfaiye ekipleri ise patlama sonrası oluşabilecek yangın riskine karşı çevrede güvenlik önlemleri aldı.Rotterdam’daki sinagog olayıyla bağlantı araştırılıyorOlayın, Hollanda polisi tarafından Rotterdam’da bir sinagog önünde meydana gelen patlamaya ilişkin dört kişinin gözaltına alındığının açıklanmasından yalnızca bir gün sonra yaşanması, güvenlik birimlerinin dikkatini çekti.Rotterdam’daki olayda sinagog binasının önünde kısa süreli bir yangın çıkmış ve yapıda hasar meydana gelmişti.Yetkililer, Amsterdam’daki patlama ile Rotterdam’daki sinagog olayı arasında bir bağlantı olup olmadığını araştırıyor.

