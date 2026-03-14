Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
İsviçre, ABD askeri uçaklarının hava sahası üzerinden geçişine izin vermedi
İsviçre, ABD askeri uçaklarının hava sahası üzerinden geçişine izin vermedi
İsviçre, tarafsızlık yasasına dayanarak ABD askeri uçaklarının hava sahasından geçişine izin vermedi; İran’daki savaşla bağlantılı iki uçuş talebi reddedildi... 14.03.2026, Sputnik Türkiye
İsviçre Federal Konseyi’nden yapılan açıklamada, ülkenin tarafsızlık yasası kapsamında İran’daki savaşla bağlantılı iki ABD askeri uçuş talebine izin verilmediği; teknik ve nakliye amaçlı bazı uçuşlara ise onay verildiği belirtildi.Açıklamada, ABD, İsrail ve İran’a karşı tarafsızlık yasasının yürürlükte olduğu, bu nedenle çatışmanın taraflarına askeri amaçlı uçuşlar için İsviçre hava sahasının kapalı olduğu belirtildi. Bununla birlikte, insani ve tıbbi amaçlı taşımacılık, özellikle yaralıların nakli gibi durumların bu yasa kapsamında istisna olarak kabul edildiği ve bu tür uçuşlara izin verildiği kaydedildi.
23:51 14.03.2026
İsviçre, tarafsızlık yasasına dayanarak ABD askeri uçaklarının hava sahasından geçişine izin vermedi; İran’daki savaşla bağlantılı iki uçuş talebi reddedildi, teknik ve nakliye uçuşlarına ise onay çıktı.
İsviçre Federal Konseyi’nden yapılan açıklamada, ülkenin tarafsızlık yasası kapsamında İran’daki savaşla bağlantılı iki ABD askeri uçuş talebine izin verilmediği; teknik ve nakliye amaçlı bazı uçuşlara ise onay verildiği belirtildi.
Federal Konsey, bugün ABD askeri uçaklarının uçuşuna ilişkin birkaç talebi değerlendirdi. İran’daki savaşla ilişkili iki talep reddedilirken, teknik bir uçuşa dair bir talep ve nakliye uçaklarına yönelik iki talep onaylandı.
Açıklamada, ABD, İsrail ve İran’a karşı tarafsızlık yasasının yürürlükte olduğu, bu nedenle çatışmanın taraflarına askeri amaçlı uçuşlar için İsviçre hava sahasının kapalı olduğu belirtildi. Bununla birlikte, insani ve tıbbi amaçlı taşımacılık, özellikle yaralıların nakli gibi durumların bu yasa kapsamında istisna olarak kabul edildiği ve bu tür uçuşlara izin verildiği kaydedildi.
