İspanya Başbakanı Sanchez'den Trump'ın 'ticareti kesme' tehdidine yanıt: 'Tüm kaynakları seferber edeceğiz'
İspanya Başbakanı Sanchez'den Trump'ın 'ticareti kesme' tehdidine yanıt: 'Tüm kaynakları seferber edeceğiz'
Bölgesel hükümet seçimleri için katıldığı mitingde konuşan İspanya Başbakanı Sanchez yükselmekte olan savaş tehditlerine karşı bir kez daha 'Savaşa hayır!'...
2026-03-14T15:17+0300
2026-03-14T15:17+0300
2026-03-14T15:17+0300
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez konuşmasında ABD Başkanı Donald Trump'ın 'ticareti kesme' tehditlerine de yanıt verdi. Söz konusu tehditlere karşı ülkesindeki kriz dönemlerine atıfta bulunan Sanchez, böyle bir durumda devletin tüm kaynaklarını seferber edeceğinin altını çizdi.Pandemide, enerji kizinde ve ülkedeki enflasyon döneminde devletin kaynaklarını seferber ettiklerini gibi İran’daki savaşın etkisinden ülkeyi koruyabilmek için tüm kaynakları seferber edeceğini vurgulayan Sanchez, konuşmasında ayrıca savaşı destekleyenlerin yangının dumanından şikayet edemeyeceği dile getirdi.Savaşa hayır demenin en çok hayat kurtaran ve en az maliyete sahip eylem olduğunu belirten Sanchez, böylece mümkün olan en kısa sürede savaşların sona ereceğini vurguladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260307/ispanya-basbakani-sanchez-biz-yalniz-degiliz-filistini-tanidigimizda-da-ayni-kisiler-bunu-1104080859.html
i̇spanya başbakanı pedro sanchez, donald trump, i̇ran, i̇spanya, pedro sanchez
i̇spanya başbakanı pedro sanchez, donald trump, i̇ran, i̇spanya, pedro sanchez
İspanya Başbakanı Sanchez'den Trump'ın 'ticareti kesme' tehdidine yanıt: 'Tüm kaynakları seferber edeceğiz'
Bölgesel hükümet seçimleri için katıldığı mitingde konuşan İspanya Başbakanı Sanchez yükselmekte olan savaş tehditlerine karşı bir kez daha ‘Savaşa hayır!’ dedi.
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez konuşmasında ABD Başkanı Donald Trump'ın 'ticareti kesme' tehditlerine de yanıt verdi. Söz konusu tehditlere karşı ülkesindeki kriz dönemlerine atıfta bulunan Sanchez, böyle bir durumda devletin tüm kaynaklarını seferber edeceğinin altını çizdi.
Pandemide, enerji kizinde ve ülkedeki enflasyon döneminde devletin kaynaklarını seferber ettiklerini gibi İran’daki savaşın etkisinden ülkeyi koruyabilmek için tüm kaynakları seferber edeceğini vurgulayan Sanchez, konuşmasında ayrıca savaşı destekleyenlerin yangının dumanından şikayet edemeyeceği dile getirdi.
Savaşa hayır demenin en çok hayat kurtaran ve en az maliyete sahip eylem olduğunu belirten Sanchez, böylece mümkün olan en kısa sürede savaşların sona ereceğini vurguladı.