İspanya Başbakanı Sanchez: Biz yalnız değiliz, Filistin’i tanıdığımızda da aynı kişiler bunu söylemişti

İspanya Başbakanı Pedro Sánchez, İspanya’nın Castilla y León bölgesinde düzenlenen seçim etkinliğinde konuştu. Sánchez, partisinin bölge başkan adayı Carlos Martínez’e destek vermek için Soria kentinde düzenlenen mitinge katıldı.Konuşmasında İspanya’nın uluslararası alanda yalnız olduğu yönündeki eleştirilere de yanıt veren Sánchez, Filistin’i tanıma kararını hatırlatarak şu ifadeleri kullandı:Sanchez ayrıca, insan hakları ve uluslararası hukuku savunan bir ülkenin dünya genelinde saygı gördüğünü belirterek, “İspanya’nın son haftalarda aldığı tutum bunun bir örneğidir” dedi.Konuşmasında savaş karşıtı tutumlarını savunan Sánchez, “Savaşa hayır demek, barışa evet demekten çok daha fazlasıdır. Bu aynı zamanda İspanya ulusunun egemenliğine evet demektir” ifadelerini kullandı.

