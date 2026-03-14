İran Silahlı Kuvvetleri, Türkiye’ye füze fırlatıldığı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı
İran Silahlı Kuvvetleri, Türkiye’ye füze fırlatıldığı iddialarını reddederek olayın soruşturulması gerektiğini bildirdi. 14.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-14T00:38+0300
İran Silahlı Kuvvetleri, Türkiye'ye füze fırlatıldığını reddetti ve durumun soruşturulması gerektiğinin altını çizdi.İran devlet radyo ve televizyonunun aktardığına göre, İran'ın Hatem el-Enbiya Merkez Komutanlığı yaptığı açıklamada "İran silahlı kuvvetleri, dost komşu Türkiye'ye yönelik herhangi bir füze fırlatılmasını yalanlamaktadır" ifadelerini kullandı.Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 'İran'dan ateşlenip Türk hava sahasına giren bir balistik mühimmat Doğu Akdeniz’de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından etkisiz hale getirilmiştir' açıklaması yapmıştı.
