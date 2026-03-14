https://anlatilaninotesi.com.tr/20260314/iran-silahli-kuvvetleri-turkiyeye-fuze-firlatildigi-yonundeki-iddialarin-gercegi-yansitmadigini-1104248265.html

İran Silahlı Kuvvetleri, Türkiye’ye füze fırlatıldığı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı

İran Silahlı Kuvvetleri, Türkiye’ye füze fırlatıldığı iddialarını reddederek olayın soruşturulması gerektiğini bildirdi. 14.03.2026, Sputnik Türkiye

2026-03-14T00:38+0300

dünya

ortadoğu

i̇ran

savunma bakanlığı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/1d/1098920153_0:73:1340:826_1920x0_80_0_0_5f1c5160ec92499753bcebd523a15b89.jpg

İran Silahlı Kuvvetleri, Türkiye'ye füze fırlatıldığını reddetti ve durumun soruşturulması gerektiğinin altını çizdi.İran devlet radyo ve televizyonunun aktardığına göre, İran'ın Hatem el-Enbiya Merkez Komutanlığı yaptığı açıklamada "İran silahlı kuvvetleri, dost komşu Türkiye'ye yönelik herhangi bir füze fırlatılmasını yalanlamaktadır" ifadelerini kullandı.Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 'İran'dan ateşlenip Türk hava sahasına giren bir balistik mühimmat Doğu Akdeniz’de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından etkisiz hale getirilmiştir' açıklaması yapmıştı.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

SON HABERLER

tr_TR

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

