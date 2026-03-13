Arakçi'den Türkçe mesaj: 'Türk milletinin İran halkı için ettiği dualar büyük bir güç ve moral kaynağıdır'
Arakçi'den Türkçe mesaj: 'Türk milletinin İran halkı için ettiği dualar büyük bir güç ve moral kaynağıdır'
İran Dışişleri Bakanı Arakçi, Ramazan ayında Türkiye’den İran halkına iletilen destek ve dualar için Türk milletine Türkçe mesajla teşekkür etti. 13.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-13T22:03+0300
2026-03-13T22:03+0300
2026-03-13T22:04+0300
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi sosyal medya hesabından Türkçe paylaşımda bulundu. Paylaşımında Arakçi, Ramazan ayı dolayısıyla Türkiye’den İran halkına iletilen destek ve dualar için Türkçe bir mesaj yayımladı. Arakçi, mesajında Türk milletine teşekkür ederek İran’ın egemenliğini ve halkının güvenliğini kararlılıkla savunmaya devam edeceğini vurguladı.Arakçi, mesajında şu ifadeleri kullandı:
türkiye, abbas arakçi, i̇ran, türkçe
Arakçi'den Türkçe mesaj: 'Türk milletinin İran halkı için ettiği dualar büyük bir güç ve moral kaynağıdır'
22:03 13.03.2026 (güncellendi: 22:04 13.03.2026)
İran Dışişleri Bakanı Arakçi, Ramazan ayında Türkiye’den İran halkına iletilen destek ve dualar için Türk milletine Türkçe mesajla teşekkür etti.
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi sosyal medya hesabından Türkçe paylaşımda bulundu. Paylaşımında Arakçi, Ramazan ayı dolayısıyla Türkiye’den İran halkına iletilen destek ve dualar için Türkçe bir mesaj yayımladı. Arakçi, mesajında Türk milletine teşekkür ederek İran’ın egemenliğini ve halkının güvenliğini kararlılıkla savunmaya devam edeceğini vurguladı.
Arakçi, mesajında şu ifadeleri kullandı:
Ramazan’ın bu mübarek günlerinde kardeş Türk milletinin ve dost Türkiye Cumhuriyeti’nin İran halkı için ettiği dualar ve gösterdiği dayanışma bizler için büyük bir güç ve moral kaynağıdır. İran, egemenliğini ve halkının güvenliğini kararlılıkla savunmaya devam edecektir.
Adaletin ve barışın galip geleceğine inanıyoruz. Dualarınız ve desteğiniz için içtenlikle teşekkür ederiz