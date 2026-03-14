İran Devrim Muhafızları: İsrail ve ABD’li komutanların bulunduğu noktalara saldırı düzenlendi

İran Devrim Muhafızları Ordusu, İsrail ve ABD’li komutanların bulunduğu hedeflere yönelik geniş çaplı bir saldırı düzenlediğini duyurdu. 14.03.2026, Sputnik Türkiye

İran Devrim Muhafızları Ordusu, İsrailli ve ABD’li komutanların bulunduğu “sığınak ve yerleşimlerin” insansız hava araçları ve füzelerle vurulduğunu, İsrail’de Tel Aviv, Rişon LeTsion ve Şoham’ın yanı sıra Suudi Arabistan, Bağdat ve Erbil’deki ABD üslerinin hedef alındığını açıkladı.Açıklamada, “Siyonist ve Amerikan komutanlarını takip etmek amacıyla, işgal altındaki topraklarda tespit edilen on sığınak ve yerleşim ile bölgede Amerikalıların toplandığı ve gizlendiği üç nokta vuruldu” ifadeleri kullanıldı.Açıklamaya göre İran güçleri, insansız hava araçları ve füze sistemleri kullanarak İsrail’de Tel Aviv’de yedi, Rişon LeTsion’da iki ve Şoham’da bir hedefe saldırı düzenledi. Bunun yanı sıra Suudi Arabistan’daki Prens Sultan Hava Üssü ile Irak’ın başkenti Bağdat ve Erbil’de bulunan ABD üslerinin de vurulduğu belirtildi.

