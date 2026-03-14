https://anlatilaninotesi.com.tr/20260314/iran-devrim-muhafizlari-israil-ve-abdli-komutanlarin-bulundugu-noktalara-saldiri-duzenlendi-1104248148.html
İran Devrim Muhafızları: İsrail ve ABD’li komutanların bulunduğu noktalara saldırı düzenlendi
Sputnik Türkiye
İran Devrim Muhafızları Ordusu, İsrail ve ABD’li komutanların bulunduğu hedeflere yönelik geniş çaplı bir saldırı düzenlediğini duyurdu. 14.03.2026, Sputnik Türkiye
dünya
i̇ran devrim muhafızları
i̇ran
abd
i̇srail
ortadoğu
bağdat
erbil
suudi arabistan
prens sultan hava üssü
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/02/1103948130_0:25:746:445_1920x0_80_0_0_5dc25722f8c3cc36735eaa3874a67ad0.png
İran Devrim Muhafızları Ordusu, İsrailli ve ABD’li komutanların bulunduğu “sığınak ve yerleşimlerin” insansız hava araçları ve füzelerle vurulduğunu, İsrail’de Tel Aviv, Rişon LeTsion ve Şoham’ın yanı sıra Suudi Arabistan, Bağdat ve Erbil’deki ABD üslerinin hedef alındığını açıkladı.Açıklamada, “Siyonist ve Amerikan komutanlarını takip etmek amacıyla, işgal altındaki topraklarda tespit edilen on sığınak ve yerleşim ile bölgede Amerikalıların toplandığı ve gizlendiği üç nokta vuruldu” ifadeleri kullanıldı.Açıklamaya göre İran güçleri, insansız hava araçları ve füze sistemleri kullanarak İsrail’de Tel Aviv’de yedi, Rişon LeTsion’da iki ve Şoham’da bir hedefe saldırı düzenledi. Bunun yanı sıra Suudi Arabistan’daki Prens Sultan Hava Üssü ile Irak’ın başkenti Bağdat ve Erbil’de bulunan ABD üslerinin de vurulduğu belirtildi.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/02/1103948130_60:0:688:471_1920x0_80_0_0_b8da6cb749046f905af9bb0f07f88a0f.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
i̇ran devrim muhafızları, i̇ran, abd, i̇srail, ortadoğu, bağdat, erbil, suudi arabistan, prens sultan hava üssü, tel aviv
