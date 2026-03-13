https://anlatilaninotesi.com.tr/20260313/irana-yonelik-baslayan-saldirilarda-abdnin-zarari-artiyor-iran-abdye-ait-askeri-uslere-ne-kadar-1104244820.html

İran’a yönelik başlayan saldırılarda ABD'nin zararı artıyor: İran, ABD'ye ait askeri üslere ne kadar büyük zarar verdi?

ABD'nin Epic Fury adlı operasyonu başlatmasının üzerinden birkaç saat geçmeden İran, Orta Doğu'daki Amerikan askeri üslerine karşı misilleme saldırıları... 13.03.2026, Sputnik Türkiye

dünya

abd

pete hegseth

abd

i̇ran

kuveyt

abd merkez kuvvetler komutanlığı (centcom)

pentagon

thaad

kc-135

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/04/1103989708_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_b918d5b6c5a91c2584f94c132ba4d635.jpg

ABD ile İsrail'in İran'a yönelik saldırısı ile başlayan savaşta ABD'nin 8 askerinin hayatını kaybettiği, 3 savaş uçağının 'gizemli' bir şekilde kaybolduğu bildirilmişti. Amerika'nın Orta Doğu'daki üslerinde meydana gelen hasara yönelik raporlar ise basın açıklamalarının aksine, uydu görüntülerinden ve cep telefonlarından çekilen videolardan gelmeye devam ediyor. Bu kaynaklar, İran’ın ABD uçaklarını yerde tutmayı ve daha da önemlisi, ABD’nin ileri teknolojiye sahip balistik füze savunma ağını etkisiz hale getirmeyi amaçlayan hassas saldırılar yürüttüğünü gösteriyor.ABD’nin Orta Doğu’da kaç üssü var?ABD, Orta Doğu genelinde 19 kalıcı ve geçici askeri üsten oluşan bir ağa sahip. Bu üslerin en büyüğü ise Katar’daki El Udeid Hava Üssü olup 10 bine yakın asker barındırdığı tahmin ediliyor. Ayrıca bu üs, ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) için ileri karargâh olarak hizmet veriyor.ABD'nin 8 üsse sahip olduğu Bahreyn, Mısır, Irak, Ürdün, Kuveyt, Katar, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri’nde yer alırken 2025’in ortalarına kadar bu bölgede her zaman 40 bin ile 50 bin Amerikan askeri bulundurulduğu tahmin ediliyordu.Söz konusu tüm bu üsler, İran’ı batıdan ve güneyden çevreliyor. Öte yandan ABD'ye ait USS Abraham Lincoln ile USS Gerald R. Ford uçak gemilerinin de Hürmüz Boğazı’nda takviye edilmiş durumda olduğu açıklanmıştı. Bu nükleer enerjili uçak gemilerinin toplamda 10 binden fazla personeli olduğu tahmin edilirken 130’dan fazla savaş uçağı taşıdıkları belirtiliyor.Bölgede yer alan tüm ABD üsleri, İran ordusu tarafından 'meşru hedefler' olarak tanımlanmış ve 6 ülkede yer alan bu tesisler, İran füzeleri ve İHA'ları ile vurulmuştular.Hangi ABD üsleri vuruldu?10 Mart itibarıyla aşağıda yer alan ABD üsleri ve bağlı binalar, İran füzeleri ve insansız hava araçları tarafından sıkça birden fazla kez hedef alındı:İran’ın hedef listesinde ne var?Uzmanlar Amerikan hava üslerine yapılan saldırıların, ABD’nin İran üzerinde hava saldırıları yapma yeteneğini azaltma ve hava varlıklarını daha uzak noktalara sevk etmeye zorlayarak bu varlıkların saldırılarını sürdürebilmek için hava yakıt ikmali yapmalarını sağlama gibi anlık hedeflere hizmet ettiğini belirtiyor.FlightRadar24 verilerine göre 9 Mart’ta Prens Sultan Hava Üssü’nden büyük bir KC-135 Stratotanker ayrıldığı gözlemlenmişti. Bu husus bir önceki gece yapılan birleşik insansız hava aracı ve füze saldırısının ardından yaşanmıştı. Analist Anusar Farooqui’nin yaptığı hesaplamada, ABD’nin İran üzerindeki görevleri ifa etme yeteneğinin yüzde 35-50 oranında zayıfladığını öne dile getirmişti.Öte yandan İran’ın stratejisi, ABD ordusunu kör etme ve THAAD füze savunma ağını etkisiz hale getirme üzerine yoğunlaşıyor. Bir İran Shahed insansız hava aracı, çatışmanın ilk gününde Bahreyn’deki Naval Support Activity üssündeki AN/TPS-59 radar kubbesine çarparak 300 milyon dolarlık sistemi yok etmişti. 2007 yılında kurulan radar, o dönemde Lockheed Martin tarafından 'dünyadaki tek 360 derece kapsama alanına sahip, taktik balistik füzeleri tespit etmek için sertifikalı mobil radar' olarak tanımlanmıştı.Uydu görüntüleri ve video kayıtlarında, radar kubbeleri olan Kuveyt'teki Camp Arifjan ve Ali el-Salem Hava Üssü ile BAE’deki Al-Zafra üssünde de tahrip edildiği görülmüştü. Katar’daki Al-Udeid Hava Üssü’nde ise, 28 Şubat’ta İran’a ait bir balistik füze tarafından, dünyada sadece 6 adet bulunan 1 milyar dolarlık AN/FPS-132 erken uyarı radara yönelik bir saldırı düzenlenmişti. Bu saldırı Katar Savunma Bakanlığı tarafından doğrulanmıştı.Radar ekipmanlarını tahrip eden İran, ABD ve İsrail’in gelen balistik füzeleri takip etme yeteneğini büyük ölçüde engellemişti. Nitekim bu durumun neticeleri, İsrail’de görülmeye başlandı. 6 Mart itibarıyla, İran füzeleri Tel Aviv’i sirenlerin çalmasından üç dakikadan kısa bir süre sonra vurmaya başlamıştı. Normalde bu süre 8 dakika olduğu belirtiliyordu.Öte yandan İran en az dört noktada -Ürdün’deki Muwaffaq Salti Hava Üssü, Suudi Arabistan’daki Prens Sultan Hava Üssü ve BAE’deki iki üs- İran, ABD yapımı THAAD bataryalarına bağlı AN/TPY-2 radar sistemlerini vurmuştu. Uydu görüntüleri, Ürdün ve Suudi Arabistan’daki 500 milyon dolarlık sistemlerin tamamen yok olduğunu ortaya koymuştu.Uzmanlar, İran’dan gelen füze saldırılarının sayısında bir azalma olmasına rağmen, ABD’nin erken uyarı ve THAAD altyapısının tahrip edilmesi sebebiyle gelecek günlerde İran füzelerinin hedeflerine daha yüksek oranda isabet etmesine yol açacağının altını çiziyorlar.ABD zararı nasıl gizliyor?ABD zarara ilişkin sessizlik ve inkar politikasını benimsemiş durumda. Pentagon, basın taleplerine yanıt vermemeyi tercih ediyor. THAAD istasyonlarındaki hasar hakkında sorulan soruya Savunma Bakanlığı, "Operasyon güvenliği nedeniyle, bölgedeki belirli kabiliyetlerin durumu hakkında yorum yapmayacağız" açıklamasını yapmıştı.Uydu görüntüleri ve video kayıtları tersini gösterse de CENTCOM, İran’ın 'birçok ABD üssünde ciddi zararlara yol açtığını' tamamen reddediyor. CENTCOM sosyal medyada hesabından, “ABD tesislerindeki hasar minimaldir ve operasyonları etkilememiştir” açıklamasını yapmıştı.Öte yandan uydu görüntüleme şirketleri Planet Labs ve Maxar Technologies, bölgedeki görüntülerin yayımlanmasını durdurdu. Bahreyn, Kuveyt ve Katar’daki üslerdeki hasarı gösteren görüntüler yayımlayan Planet Labs, yeni görüntüler için 14 günlük bir gecikme uygulayacağını ve bunun 'düşman aktörlerin müttefik ve NATO ortak personelinin güvenliğini tehlikeye atmasını engellemek amacıyla' olduğunu duyurmuştu.Kaç Amerikan askeri öldü?10 Mart itibarıyla 8 Amerikan askerinin öldüğü kesinleşmişti. Ölen 8 askerden 6 tanesi, Kuveyt'teki Camp Arifjan'a yapılan bir İran saldırısında ölmüştü. İran burada, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth’in 'güçlendirilmiş bir taktik operasyon merkezi' olarak tanımladığı bir bölgeyi vurmuştu. Pentagon tarafından yapılan açıklamada, 1 askerin ise Suudi Arabistan’daki Prens Sultan Hava Üssü’ne yapılan bir füze saldırısında hayatını kaybettiği; başka bir askerin ise Kuveyt’teki Camp Buehring’de 'savaşla ilgili olmayan' bir olayda öldüğü açıklanmıştı.28 Şubat’tan bu yana yaklaşık 140 Amerikan askerinin yaralandığı; bunlardan 8 kişinin durumunun ağır olduğu belirtiliyor.Tahran ise gerçek Amerikan ölü sayısının çok daha yüksek olduğunu dile getiriyor. İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı Ali Laricani 7 Mart’ta yaptığı bir röportajda, ABD Başkanı Donald Trump’ı 'ölü sayısı hakkında yalan söylemekle' suçlamış ve ABD'nin 'muhtemelen ölü sayısını daha sonra kazalar ya da benzeri bir mazeretle kademeli olarak artıracağını' dile getirmişti.Trump ve Hegseth ise Amerikan halkına daha fazla ölümün muhtemel olduğunu açıklamıştı. Hegseth 8 Mart’ta yaptığı konuşmasında, "Böyle şeyler, kayıplar olmadan gerçekleşmez. Daha fazla kayıp olacak" cümlelerini kaydetmişti.ABD F-15’lerini kim düşürdü?Öte yandan 3 Amerikan F-15E Strike Eagle savaş uçağı, 2 Mart'ta Kuveyt üzerinde düşürülmüş ve CENTCOM bunu 'dost ateşi olayı' olarak nitelendirmişti. 6 mürettebatın tamamının başarılı bir şekilde fırlatma yaptığı dile getirilmişti. CENTCOM sonrasında, uçakların 'İran uçaklarıyla aktif çatışma sırasında Kuveyt hava savunmaları tarafından yanlışlıkla düşürüldüğünü' açıklamıştı.Öte yandan söz konusu bu olayın doğru olmadığı da iddia edildi. Olayın video görüntülerinde, Kuveyt’in Patriot, HAWK, NASAMS veya Spada 2000 interceptörlerinden hiçbir belirgin izin olmadığı ve uçakların motorlarının yakınında aldığı hasarın, bu sistemlerin ateşlediği füzelerle uyumlu olmadığı öne sürülmüştü.CENTCOM: Irak'ta düşen ABD'ye ait KC-135 yakıt ikmal uçağında bulunan tüm mürettebat öldüABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Irak'ta düşen KC-135 yakıt ikmal uçağında 6 kişilik mürettebatın tamamının hayatını kaybettiğini doğruladı.Açıklamada, "Irak'ın batısında düşen ABD'ye ait KC-135 tipi yakıt ikmal uçağında bulunan 6 kişilik mürettebatın tümünün öldüğü doğrulandı. Uçak, 12 Mart'ta Epic Fury Operasyonu sırasında dost hava sahası üzerinde uçarken kaybolmuştu" denildi.Irak'taki İslami Direniş olarak bilinen bazı silahlı gruplar ise ülkenin batısında ABD'ye ait bir KC-135 yakıt ikmal uçağını düşürdüklerini ileri sürmüştü.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260313/suriyeli-siyaset-bilimci-bati-rus-petrolunden-vazgecebilecek-durumda-degil-1104244070.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

abd, pete hegseth, abd, i̇ran, kuveyt, abd merkez kuvvetler komutanlığı (centcom), pentagon, thaad, kc-135, uss abraham lincoln, donald trump, ali laricani, irak