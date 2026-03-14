Görevden uzaklaştırılmıştı: Ahmet Özer hakkında karar açıklandı
Görevden uzaklaştırılmıştı: Ahmet Özer hakkında karar açıklandı
Sputnik Türkiye
İstanbul 9. İdare Mahkemesi, Ahmet Özer'in Esenyurt Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılması ve yerine Can Aksoy'un belediye başkan vekili olarak...
2026-03-14T00:45+0300
2026-03-14T00:45+0300
2026-03-14T00:45+0300
Esenyurt Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ahmet Özer’in yerine İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy'un Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilmesine karar verilmişti.Özer ise görevden uzaklaştırma kararının hukuka aykırı olduğu iddiasıyla İstanbul 9. İdare Mahkemesi’nde iptal davası açmıştı.Mahkeme kararında, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Özer’e 'PKK/KCK üyeliği' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verildiği hatırlatılarak, görevlendirme işleminde hukuka aykırılık bulunmadığı belirtildi.Bu gerekçelerle mahkeme, Ahmet Özer’in görevden uzaklaştırma kararının iptaline yönelik talebinin reddine hükmetti.
türki̇ye
esenyurt
ahmet özer, esenyurt, esenyurt belediyesi, esenyurt belediye başkanlığı, mahkeme, mahkeme kararı, yüksek mahkeme
ahmet özer, esenyurt, esenyurt belediyesi, esenyurt belediye başkanlığı, mahkeme, mahkeme kararı, yüksek mahkeme
Görevden uzaklaştırılmıştı: Ahmet Özer hakkında karar açıklandı
İstanbul 9. İdare Mahkemesi, Ahmet Özer’in Esenyurt Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılması ve yerine Can Aksoy’un belediye başkan vekili olarak görevlendirilmesine ilişkin işlemin iptali talebini reddetti.
Esenyurt Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ahmet Özer’in yerine İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy'un Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilmesine karar verilmişti.
Özer ise görevden uzaklaştırma kararının hukuka aykırı olduğu iddiasıyla İstanbul 9. İdare Mahkemesi’nde iptal davası açmıştı.
Mahkeme kararında, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Özer’e 'PKK/KCK üyeliği' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verildiği hatırlatılarak, görevlendirme işleminde hukuka aykırılık bulunmadığı belirtildi.
Bu gerekçelerle mahkeme, Ahmet Özer’in görevden uzaklaştırma kararının iptaline yönelik talebinin reddine hükmetti.