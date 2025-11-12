https://anlatilaninotesi.com.tr/20251112/eski-esenyurt-belediye-baskani-ahmet-ozer-tahliye-edildi-1100911712.html

Eski Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer tahliye edildi

Tutuklanmasının ardından görevinden uzaklaştırılan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in ailesi ve yakınları ile CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu, parti yöneticileri ve partililer, Özer'i karşılamak üzere Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nun önünde toplandı.Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan tahliye edilen Ahmet Özer, kendisini bekleyenler ve yakınlarıyla görüştü.Özer, gazetecilere yaptığı açıklamada 1 yıl 10 gün sonra dışarıda olduğunu söyledi.Dünyanın en güzel şeyinin özgürlük olduğunu belirten Özer, özgürlüğünün sevincini tam olarak yaşayamadığını, yüreğinin yarısını içeride bıraktığını ifade etti.Ahmet Özer, başta Ekrem İmamoğlu olmak üzere Zeydan Karalar, ilçe belediye başkanları, belediyelerin üst düzey bürokratları ve diğer dostlarının içeride olduğunu dile getirdi.Bugün İBB'yle ilgili iddianamenin yayınlanmasıyla birlikte ortaya üzücü bir tablo çıktığını savunan Özer, şunları söyledi:Esenyurt'ta 7 ay boyunca son sürat çalışırken bu operasyonla önlerinin kesilmesinin kendisini ilçeye hizmet etmekten alıkoyduğunu savunan Özer, "Ben içerdeyken ya da savunmaya yaparken aynı zamanda bunları Esenyurt halkı, seçmeni adına yaptım. Hem seçilenin, hem seçenin iradesinin demokratik kurallar içerisinde, bundan sonra gasp edilmeyeceği, tecelli edeceği günlere doğru gitmemiz gerekiyor" şeklinde konuştu.

