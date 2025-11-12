https://anlatilaninotesi.com.tr/20251112/eski-esenyurt-belediye-baskani-ahmet-ozer-tahliye-edildi-1100911712.html
Eski Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer tahliye edildi
Eski Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer tahliye edildi
Sputnik Türkiye
Aziz İhsan Suç Örgütü soruşturması kapsamında tutuklanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer mahkemenin verdiği tahliye kararının ardından cezaevinden tahliye... 12.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-12T02:49+0300
2025-11-12T02:49+0300
2025-11-12T02:52+0300
türki̇ye
türkiye
ahmet özer
tahliye
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/1e/1089830012_22:0:621:337_1920x0_80_0_0_8a83a14b76999f6a204d6bffb38701fe.png
Tutuklanmasının ardından görevinden uzaklaştırılan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in ailesi ve yakınları ile CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu, parti yöneticileri ve partililer, Özer'i karşılamak üzere Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nun önünde toplandı.Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan tahliye edilen Ahmet Özer, kendisini bekleyenler ve yakınlarıyla görüştü.Özer, gazetecilere yaptığı açıklamada 1 yıl 10 gün sonra dışarıda olduğunu söyledi.Dünyanın en güzel şeyinin özgürlük olduğunu belirten Özer, özgürlüğünün sevincini tam olarak yaşayamadığını, yüreğinin yarısını içeride bıraktığını ifade etti.Ahmet Özer, başta Ekrem İmamoğlu olmak üzere Zeydan Karalar, ilçe belediye başkanları, belediyelerin üst düzey bürokratları ve diğer dostlarının içeride olduğunu dile getirdi.Bugün İBB'yle ilgili iddianamenin yayınlanmasıyla birlikte ortaya üzücü bir tablo çıktığını savunan Özer, şunları söyledi:Esenyurt'ta 7 ay boyunca son sürat çalışırken bu operasyonla önlerinin kesilmesinin kendisini ilçeye hizmet etmekten alıkoyduğunu savunan Özer, "Ben içerdeyken ya da savunmaya yaparken aynı zamanda bunları Esenyurt halkı, seçmeni adına yaptım. Hem seçilenin, hem seçenin iradesinin demokratik kurallar içerisinde, bundan sonra gasp edilmeyeceği, tecelli edeceği günlere doğru gitmemiz gerekiyor" şeklinde konuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251111/istanbul-cumhuriyet-bassavciligi-chpnin-kapatilmasinin-talep-edildigine-dair-haberler-tamamen-1100909026.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/1e/1089830012_97:0:546:337_1920x0_80_0_0_731a3c212612659d65e5c9de9ca356ce.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
türkiye, ahmet özer, tahliye
türkiye, ahmet özer, tahliye
Eski Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer tahliye edildi
02:49 12.11.2025 (güncellendi: 02:52 12.11.2025)
Aziz İhsan Suç Örgütü soruşturması kapsamında tutuklanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer mahkemenin verdiği tahliye kararının ardından cezaevinden tahliye edildi.
Tutuklanmasının ardından görevinden uzaklaştırılan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in ailesi ve yakınları ile CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu, parti yöneticileri ve partililer, Özer'i karşılamak üzere Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nun önünde toplandı.
Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan tahliye edilen Ahmet Özer, kendisini bekleyenler ve yakınlarıyla görüştü.
Özer, gazetecilere yaptığı açıklamada 1 yıl 10 gün sonra dışarıda olduğunu söyledi.
Dünyanın en güzel şeyinin özgürlük olduğunu belirten Özer, özgürlüğünün sevincini tam olarak yaşayamadığını, yüreğinin yarısını içeride bıraktığını ifade etti.
Ahmet Özer, başta Ekrem İmamoğlu olmak üzere Zeydan Karalar, ilçe belediye başkanları, belediyelerin üst düzey bürokratları ve diğer dostlarının içeride olduğunu dile getirdi.
Bugün İBB'yle ilgili iddianamenin yayınlanmasıyla birlikte ortaya üzücü bir tablo çıktığını savunan Özer, şunları söyledi:
Ülkemizin içinden geçtiği süreçte hukuka, demokrasiye, hukuk güvenliğine ihtiyacı var. Demokrasinin bütün kurul ve kurallarıyla işlemesine büyük ihtiyacımız var. Tahliyemin, aynı zamanda seçilmiş belediye başkanlarımızın tutuksuz yargılanabileceği bir ortamın da ilk göstergesi olmasını diliyorum.
Benim en büyük üzüntülerimden biri, dışarda olup bu sürece yeterince katkı veremediğimdendi. Bugün ve bugünden sonra umarım bunu ziyadesiyle yapacağım. Bu sürece vermiş olduğu samimi ve içten desteklerinden dolayı özellikle Sayın Devlet Bahçeli'ye teşekkür etmek istiyorum. Sayın Feti Yıldız'ın hem hukuk güvenliği hem hukuka duyulan güvenin daha da artması için yapmış olduğu hukuki açıklamalar da içerdeki insanlar için özellikle önemli derecede büyük bir rol oynadığını belirtmek istiyorum. Bunların aynı zamanda pratikte işlevsel olmasını diliyorum.
Esenyurt'ta 7 ay boyunca son sürat çalışırken bu operasyonla önlerinin kesilmesinin kendisini ilçeye hizmet etmekten alıkoyduğunu savunan Özer, "Ben içerdeyken ya da savunmaya yaparken aynı zamanda bunları Esenyurt halkı, seçmeni adına yaptım. Hem seçilenin, hem seçenin iradesinin demokratik kurallar içerisinde, bundan sonra gasp edilmeyeceği, tecelli edeceği günlere doğru gitmemiz gerekiyor" şeklinde konuştu.