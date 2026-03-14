Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260314/fenerbahcede-tedesco-karari-baskan-saran-hocamizla-devam-ediyoruz-1104256183.html
Fenerbahçe’de Tedesco kararı: Başkan Saran, 'Hocamızla devam ediyoruz'
Sputnik Türkiye
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/0e/1104256029_0:0:2858:1608_1920x0_80_0_0_f226af9ae4238fd8ef53db726718c8fa.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/0e/1104256029_297:0:2572:1706_1920x0_80_0_0_15c59755826ac6998067ae0682dfc6bf.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
domenico tedesco, sadettin saran, devin özek, fenerbahçe
20:21 14.03.2026
Fenerbahçe'de teknik direktör Tedesco ile "yola devam etme" kararı çıktı
Fenerbahçe'de teknik direktör Tedesco ile yola devam etme kararı çıktı - Sputnik Türkiye, 1920, 14.03.2026
Abone ol
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Fatih Karagümrük yenilgisi sonrası teknik direktör Domenico Tedesco ve sportif direktör Devin Özek ile yapılan görüşmenin ardından takımın teknik heyetiyle yola devam edileceğini açıkladı.
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, ligde oynanan Fatih Karagümrük maçındaki yenilginin ardından teknik direktör Domenico Tedesco ile yola devam etme kararı aldıklarını açıkladı.
Karşılaşmanın ardından teknik direktör Domenico Tedesco ve sportif direktör Devin Özek ile görüşen Saran, Chobani Stadı’nda bulunan kulüp binasında yapılan yönetim kurulu toplantısı sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Kendilerine yakışmayan bir futbol oynandığını belirten Saran, bu nedenle teknik heyeti görüşmeye çağırdıklarını söyledi.
Takım kaptanlarıyla da bir araya geldiklerini ifade eden Saran, “Gerekli ültimatomlar verildi, bir daha tekrarlanmayacak. Hocamızla devam ediyoruz.” dedi.
Prim tartışmalarına da değinen Saran, “Primler verilmemiş gibi spekülasyonlar var. Hak edilip de verilmeyen prim yok. Bunları söyleyenler yalan söylüyor.” ifadelerini kullandı.
Dün oynanan karşılaşmada bekledikleri futbolun çok dışında bir performans sergilendiğini söyleyen Saran, “Çok şaşırdık, çok üzüldük. Bugün arkadaşlarla konuştuk, bu saate kadar da buradayız. Devin Özek’le de devam ediyoruz. Bir daha böyle bir şey olmayacak, gereken ültimatomlar verildi.” değerlendirmesinde bulundu.
Sadettin Saran - Sputnik Türkiye, 1920, 14.03.2026
SPOR
00:13
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала