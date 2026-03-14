https://anlatilaninotesi.com.tr/20260314/fenerbahcede-tedesco-karari-baskan-saran-hocamizla-devam-ediyoruz-1104256183.html

Fenerbahçe’de Tedesco kararı: Başkan Saran, 'Hocamızla devam ediyoruz'

Sputnik Türkiye

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Fatih Karagümrük yenilgisi sonrası teknik direktör Domenico Tedesco ve sportif direktör Devin Özek ile yapılan görüşmenin... 14.03.2026, Sputnik Türkiye

2026-03-14T20:21+0300

spor

domenico tedesco

sadettin saran

devin özek

fenerbahçe

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/0e/1104256029_0:0:2858:1608_1920x0_80_0_0_f226af9ae4238fd8ef53db726718c8fa.png

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, ligde oynanan Fatih Karagümrük maçındaki yenilginin ardından teknik direktör Domenico Tedesco ile yola devam etme kararı aldıklarını açıkladı.Karşılaşmanın ardından teknik direktör Domenico Tedesco ve sportif direktör Devin Özek ile görüşen Saran, Chobani Stadı’nda bulunan kulüp binasında yapılan yönetim kurulu toplantısı sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.Kendilerine yakışmayan bir futbol oynandığını belirten Saran, bu nedenle teknik heyeti görüşmeye çağırdıklarını söyledi.Takım kaptanlarıyla da bir araya geldiklerini ifade eden Saran, “Gerekli ültimatomlar verildi, bir daha tekrarlanmayacak. Hocamızla devam ediyoruz.” dedi.Prim tartışmalarına da değinen Saran, “Primler verilmemiş gibi spekülasyonlar var. Hak edilip de verilmeyen prim yok. Bunları söyleyenler yalan söylüyor.” ifadelerini kullandı.Dün oynanan karşılaşmada bekledikleri futbolun çok dışında bir performans sergilendiğini söyleyen Saran, “Çok şaşırdık, çok üzüldük. Bugün arkadaşlarla konuştuk, bu saate kadar da buradayız. Devin Özek’le de devam ediyoruz. Bir daha böyle bir şey olmayacak, gereken ültimatomlar verildi.” değerlendirmesinde bulundu.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

SON HABERLER

tr_TR

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

