https://anlatilaninotesi.com.tr/20260314/fenerbahcede-tedesco-karari-baskan-saran-hocamizla-devam-ediyoruz-1104256183.html
Fenerbahçe’de Tedesco kararı: Başkan Saran, 'Hocamızla devam ediyoruz'
Sputnik Türkiye
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Fatih Karagümrük yenilgisi sonrası teknik direktör Domenico Tedesco ve sportif direktör Devin Özek ile yapılan görüşmenin ardından takımın teknik heyetiyle yola devam edileceğini açıkladı. 14.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-14T20:21+0300
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/0e/1104256029_0:0:2858:1608_1920x0_80_0_0_f226af9ae4238fd8ef53db726718c8fa.png
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, ligde oynanan Fatih Karagümrük maçındaki yenilginin ardından teknik direktör Domenico Tedesco ile yola devam etme kararı aldıklarını açıkladı.Karşılaşmanın ardından teknik direktör Domenico Tedesco ve sportif direktör Devin Özek ile görüşen Saran, Chobani Stadı’nda bulunan kulüp binasında yapılan yönetim kurulu toplantısı sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.Kendilerine yakışmayan bir futbol oynandığını belirten Saran, bu nedenle teknik heyeti görüşmeye çağırdıklarını söyledi.Takım kaptanlarıyla da bir araya geldiklerini ifade eden Saran, “Gerekli ültimatomlar verildi, bir daha tekrarlanmayacak. Hocamızla devam ediyoruz.” dedi.Prim tartışmalarına da değinen Saran, “Primler verilmemiş gibi spekülasyonlar var. Hak edilip de verilmeyen prim yok. Bunları söyleyenler yalan söylüyor.” ifadelerini kullandı.Dün oynanan karşılaşmada bekledikleri futbolun çok dışında bir performans sergilendiğini söyleyen Saran, “Çok şaşırdık, çok üzüldük. Bugün arkadaşlarla konuştuk, bu saate kadar da buradayız. Devin Özek’le de devam ediyoruz. Bir daha böyle bir şey olmayacak, gereken ültimatomlar verildi.” değerlendirmesinde bulundu.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/0e/1104256029_297:0:2572:1706_1920x0_80_0_0_15c59755826ac6998067ae0682dfc6bf.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
