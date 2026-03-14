Fenerbahçe'de acil toplantı: Tedesco'yla yollar ayrılıyor mu?
Sputnik Türkiye
Fenerbahçe Yönetimi, yarın saat 16.00'da kulüpte yapılacak yönetim kurulu toplantısına Domenico Tedesco ve Devin Özek'i çağırdı. 14.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-14T00:13+0300
Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe, Fatih Karagümrük karşısında 2-0 mağlup oldu. Yenilginin ardından acil toplantı yapan Fenerbahçe yönetimi, yarın saat 16.00’da tekrar toplanacaklarını açıkladı.Toplantıya teknik direktör Domenico Tedesco ve futbol direktörü Devin Özek de çağrıldı. Yönetim, yarınki görüşmede Tedesco'yla yola devam edilip edilmeyeceğine karar verecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260313/seri-sona-erdi-fenerbahce-karagumruke-maglup-oldu-1104247212.html
