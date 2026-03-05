https://anlatilaninotesi.com.tr/20260305/rutte-nato-irana-karsi-kolektif-savunma-maddesini-uygulamaya-hazir-1104017350.html

Rutte: NATO, İran’a karşı kolektif savunma maddesini uygulamaya hazır

Rutte: NATO, İran’a karşı kolektif savunma maddesini uygulamaya hazır

05.03.2026

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Newsmax televizyona verdiği demeçte, ittifakın İran’a karşı kolektif savunma maddesini uygulamaya hazır olduğunu söyledi.Ayrıca Rutte, NATO üyesi ülkelere, İran’a karşı yürütülen savaş sırasında ABD’nin taleplerine olumlu yanıt verme çağrısında bulunarak, ittifak üyelerinin bu süreçte dayanışma içinde hareket etmesi gerektiğini vurguladı.İspanya hükümeti daha önce yaptığı açıklamada, Rota ve Moron askeri üslerinin ABD ve İsrail’in İran’a yönelik operasyonlarında kullanılmadığını belirtmişti. Madrid, bu eylemlerin uluslararası bir yetki olmadan gerçekleştirilen tek taraflı girişimler olduğunu savunuyor.

