Rutte: NATO, İran’a karşı kolektif savunma maddesini uygulamaya hazır
Rutte: NATO, İran’a karşı kolektif savunma maddesini uygulamaya hazır
NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, ittifakın İran'a karşı kolektif savunma maddesinin olası uygulanmasına yönelik hazırlık yaptığını belirterek, NATO'nun her... 05.03.2026
NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Newsmax televizyona verdiği demeçte, ittifakın İran’a karşı kolektif savunma maddesini uygulamaya hazır olduğunu söyledi.Ayrıca Rutte, NATO üyesi ülkelere, İran’a karşı yürütülen savaş sırasında ABD’nin taleplerine olumlu yanıt verme çağrısında bulunarak, ittifak üyelerinin bu süreçte dayanışma içinde hareket etmesi gerektiğini vurguladı.İspanya hükümeti daha önce yaptığı açıklamada, Rota ve Moron askeri üslerinin ABD ve İsrail’in İran’a yönelik operasyonlarında kullanılmadığını belirtmişti. Madrid, bu eylemlerin uluslararası bir yetki olmadan gerçekleştirilen tek taraflı girişimler olduğunu savunuyor.
01:16 05.03.2026
NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, ittifakın İran’a karşı kolektif savunma maddesinin olası uygulanmasına yönelik hazırlık yaptığını belirterek, NATO’nun her karış toprağını “360 derece” koruma hedefiyle hareket ettiğini belirtti.
NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Newsmax televizyona verdiği demeçte, ittifakın İran’a karşı kolektif savunma maddesini uygulamaya hazır olduğunu söyledi.
Buna hazırlık yaptık. Bu yüzden NATO olarak şu anda yaptığımız, ittifakın her karış toprağını 360 derecelik bir formatta koruma altına almak.
Ayrıca Rutte, NATO üyesi ülkelere, İran’a karşı yürütülen savaş sırasında ABD’nin taleplerine olumlu yanıt verme çağrısında bulunarak, ittifak üyelerinin bu süreçte dayanışma içinde hareket etmesi gerektiğini vurguladı.
İspanya hükümeti daha önce yaptığı açıklamada, Rota ve Moron askeri üslerinin ABD ve İsrail’in İran’a yönelik operasyonlarında kullanılmadığını belirtmişti. Madrid, bu eylemlerin uluslararası bir yetki olmadan gerçekleştirilen tek taraflı girişimler olduğunu savunuyor.
DÜNYA
Trump: Büyük bir askeri güç gösterisi sergiliyoruz
