Belçika Başbakanı AB'ye seslendi: 'Rusya ile bir anlaşma, görünüşe göre tek mümkün çözüm'

Belçika Başbakanı De Croo, Avrupa Birliği'ni (AB) Rusya ile doğrudan görüşmelere başlamaya çağırarak bu adımın tek çözüm yolu olduğunu vurguladı. 14.03.2026, Sputnik Türkiye

2026-03-14T19:33+0300

Belçika Başbakanı Alexander De Croo AB'yi Ukrayna'nın çözümü için Rusya ile görüşmelere çağırarak, bu adımı 'tek çözüm' olarak nitelendirdi. Bir gazeteye verdiği röportajda De Croo, "Rusya ile bir anlaşma, görünüşe göre tek mümkün çözüm" dedi.Başbakan, Avrupa'nın ABD'nin desteği olmadan Ukrayna'ya sürekli olarak silah tedarik edemeyeceğini ve bu durumu sürdüremeyeceğini belirterek şu cümleleri kaydetti:De Croo açıklamasında ayrıca "Moskova'da müzakereler için yetki olmadan, Amerikalıların Ukrayna üzerinde baskı kuracağı müzakerelerde biz masada olmayacağız. Ve şimdiden söyleyebilirim ki, bu bizim için olumsuz bir anlaşma olacak" şeklinde konuştu.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya" 252 60

