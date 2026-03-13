https://anlatilaninotesi.com.tr/20260313/yargitayin-8-yeni-uyesi-belli-oldu-1104230959.html
Yargıtay'ın 8 yeni üyesi belli oldu
2026-03-13T12:46+0300
2026-03-13T12:46+0300
2026-03-13T13:07+0300
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/04/1a/1044359131_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_ced118a6d1721f435a5900256e690a23.jpg
Hakimler ve Savcılar Kurulu'nca (HSK), boş bulunan 8 Yargıtay üyeliğine seçim yapıldı.Yeni Yargıtay üyeleri belli oldu HSK Genel Kurulu'nda bugün yapılan toplantı sonucunda eski Adalet Bakan Yardımcısı Niyazi Acar, İstanbul Anadolu İlk Derece Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Ahmet Kaya, Türkiye Adalet Akademisi Başkanı Bekir Altun, Büyükçekmece Aile Mahkemesi Hakimi Çimen Atacan Tuna, Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Hüseyin Kürşad Serbes, Yargıtay Genel Sekreter Yardımcısı İbrahim Acarlı, Adalet Bakanlığı Yüksek Müşaviri Musa Kanıcı ve Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Tolgahan Öztoprak, Yargıtay'ın yeni üyeleri oldu.Bakan Gürlek tebrik ettiAdalet Bakanı Akın Gürlek de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Adaletin tecellisi için büyük bir özveriyle görev yapacaklarına inandığım Yargıtay üyelerimize görevlerinde başarılar diliyorum. Seçimlerin yargı camiamız, ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.
2026
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/04/1a/1044359131_250:0:1750:1125_1920x0_80_0_0_7d7b5489f11f30b3bff26beb79358223.jpg
Yargıtay'ın 8 yeni üyesi belli oldu
12:46 13.03.2026 (güncellendi: 13:07 13.03.2026)
Hakimler ve Savcılar Kurulu'nca (HSK), boş bulunan 8 Yargıtay üyeliğine seçim yapıldı.
Yeni Yargıtay üyeleri belli oldu
HSK Genel Kurulu'nda bugün yapılan toplantı sonucunda eski Adalet Bakan Yardımcısı Niyazi Acar, İstanbul Anadolu İlk Derece Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Ahmet Kaya, Türkiye Adalet Akademisi Başkanı Bekir Altun, Büyükçekmece Aile Mahkemesi Hakimi Çimen Atacan Tuna, Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Hüseyin Kürşad Serbes, Yargıtay Genel Sekreter Yardımcısı İbrahim Acarlı, Adalet Bakanlığı Yüksek Müşaviri Musa Kanıcı ve Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Tolgahan Öztoprak, Yargıtay'ın yeni üyeleri oldu.
Adalet Bakanı Akın Gürlek de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Adaletin tecellisi için büyük bir özveriyle görev yapacaklarına inandığım Yargıtay üyelerimize görevlerinde başarılar diliyorum. Seçimlerin yargı camiamız, ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.