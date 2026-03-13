Türkiye
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
Yargıtay'ın 8 yeni üyesi belli oldu
HSK, boş olan 8 Yargıtay üyeliği için seçim yaptı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, seçilen üyeleri tebrik etti.
Hakimler ve Savcılar Kurulu'nca (HSK), boş bulunan 8 Yargıtay üyeliğine seçim yapıldı.Yeni Yargıtay üyeleri belli oldu HSK Genel Kurulu'nda bugün yapılan toplantı sonucunda eski Adalet Bakan Yardımcısı Niyazi Acar, İstanbul Anadolu İlk Derece Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Ahmet Kaya, Türkiye Adalet Akademisi Başkanı Bekir Altun, Büyükçekmece Aile Mahkemesi Hakimi Çimen Atacan Tuna, Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Hüseyin Kürşad Serbes, Yargıtay Genel Sekreter Yardımcısı İbrahim Acarlı, Adalet Bakanlığı Yüksek Müşaviri Musa Kanıcı ve Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Tolgahan Öztoprak, Yargıtay'ın yeni üyeleri oldu.Bakan Gürlek tebrik ettiAdalet Bakanı Akın Gürlek de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Adaletin tecellisi için büyük bir özveriyle görev yapacaklarına inandığım Yargıtay üyelerimize görevlerinde başarılar diliyorum. Seçimlerin yargı camiamız, ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.
12:46 13.03.2026 (güncellendi: 13:07 13.03.2026)
Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK)
Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK)
© AA
Abone ol
HSK, boş olan 8 Yargıtay üyeliği için seçim yaptı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, seçilen üyeleri tebrik etti.
Hakimler ve Savcılar Kurulu'nca (HSK), boş bulunan 8 Yargıtay üyeliğine seçim yapıldı.

Yeni Yargıtay üyeleri belli oldu

HSK Genel Kurulu'nda bugün yapılan toplantı sonucunda eski Adalet Bakan Yardımcısı Niyazi Acar, İstanbul Anadolu İlk Derece Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Ahmet Kaya, Türkiye Adalet Akademisi Başkanı Bekir Altun, Büyükçekmece Aile Mahkemesi Hakimi Çimen Atacan Tuna, Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Hüseyin Kürşad Serbes, Yargıtay Genel Sekreter Yardımcısı İbrahim Acarlı, Adalet Bakanlığı Yüksek Müşaviri Musa Kanıcı ve Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Tolgahan Öztoprak, Yargıtay'ın yeni üyeleri oldu.

Bakan Gürlek tebrik etti

Adalet Bakanı Akın Gürlek de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Adaletin tecellisi için büyük bir özveriyle görev yapacaklarına inandığım Yargıtay üyelerimize görevlerinde başarılar diliyorum. Seçimlerin yargı camiamız, ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.
