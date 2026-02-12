Türkiye
Adalet Bakanı Gürlek, HSK üyeleriyle ilk toplantısını yaptı
Adalet Bakanı Gürlek, HSK üyeleriyle ilk toplantısını yaptı
Adalet Bakanı Akın Gürlek, HSK üyeleriyle ilk toplantısını yaptı. Bakan Gürlek, özellikle geciken yargı süreçlerinin daha kısa sürede sonuçlanması için katkı sağlayacaklarını dile getirdi.
2026-02-12T12:43+0300
2026-02-12T12:52+0300
akın gürlek
hakimler ve savcılar kurulu (hsk)
adalet bakanı
adalet bakanlığı
Adalet Bakanı Akın Gürlek, Hakimler ve Savcılar Kurulu Başkanı sıfatıyla HSK üyeleriyle ilk toplantısını yaptı. Bakan Gürlek, hakim savcı kökenli olduğu için teşkilatın tüm eksikliklerini iyi bildiğini belirterek, "Burada da Hakimler ve Savcılar Kurulumuz ile inşallah önemli adımlar atacağız. Özellikle geciken yargı süreçlerinin daha kısa sürede sonuçlanması için katkı sağlayacağız" dedi. İlk toplantısını gerçekleştirdiAdalet Bakanı Gürlek, HSK'ya gelişinde Başkanvekili Fuzuli Aydoğdu, Birinci Daire Başkanı Turan Kuloğlu ve üyeler tarafından karşılandı. Toplantıda konuşan Bakan Gürlek, “Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 23 yılda yargı teşkilatımızın güçlendirilmesi adına önemli reformlar hayata geçirildi. Mevzuat altyapımız geliştirildi. İnsan kaynağımız nitelik ve nicelik bakımından güçlendirildi. Fiziki ve teknolojik imkanlarımız önemli ölçüde arttırıldı. Tüm bu adımlar adalet hizmetlerinin daha hızlı ve daha erişilebilir sunulması amacıyla yapılmıştır" dedi.HSK’nın yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığının teminatı olduğunu kaydeden Bakan Gürlek sözlerini şöyle sürdürdü; "Hakimler ve Savcılık Kurulu yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığının teminatı olan önemli kurumlardan biridir. Bu bilinçle liyakat, ehliyet ve mesleki yeterliliği esas alan şeffaf öngörülebilir yönetim anlayışını kararlılıkla sürdürüleceğiz. Yeni dönemde de reform irademizi aynı kararlılıkta devam ettireceğiz. Hukukun üstünlüğünü esas alan, gecikmeyen, öngörülebilen ve güven tesis eden bir adalet tahkim edeceğiz. Bu vesileyle yeni dönemde ilk kurul toplantısının hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum."Eksiklikleri iyi biliyorum Bakan Gürlek hakim, savcı kökenli olduğu için teşkilatın tüm eksikliklerini iyi bildiğini belirterek, " Burada da Hakimler Savcılar Kurumumuz ile inşallah önemli adımlar atacağımızı, özellikle geciken yargı süreçlerinin daha kısa sürede sonuçlanması için katkı sağlayacağız" diye konuştu.
Adalet Bakanı Gürlek, HSK üyeleriyle ilk toplantısını yaptı

12:43 12.02.2026 (güncellendi: 12:52 12.02.2026)
Adalet Bakanı Akın Gürlek, HSK üyeleriyle ilk toplantısını yaptı. Bakan Gürlek, özellikle geciken yargı süreçlerinin daha kısa sürede sonuçlanması için katkı sağlayacaklarını dile getirdi.
Adalet Bakanı Akın Gürlek, Hakimler ve Savcılar Kurulu Başkanı sıfatıyla HSK üyeleriyle ilk toplantısını yaptı. Bakan Gürlek, hakim savcı kökenli olduğu için teşkilatın tüm eksikliklerini iyi bildiğini belirterek, "Burada da Hakimler ve Savcılar Kurulumuz ile inşallah önemli adımlar atacağız. Özellikle geciken yargı süreçlerinin daha kısa sürede sonuçlanması için katkı sağlayacağız" dedi.

İlk toplantısını gerçekleştirdi

Adalet Bakanı Gürlek, HSK'ya gelişinde Başkanvekili Fuzuli Aydoğdu, Birinci Daire Başkanı Turan Kuloğlu ve üyeler tarafından karşılandı. Toplantıda konuşan Bakan Gürlek, “Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 23 yılda yargı teşkilatımızın güçlendirilmesi adına önemli reformlar hayata geçirildi. Mevzuat altyapımız geliştirildi. İnsan kaynağımız nitelik ve nicelik bakımından güçlendirildi. Fiziki ve teknolojik imkanlarımız önemli ölçüde arttırıldı. Tüm bu adımlar adalet hizmetlerinin daha hızlı ve daha erişilebilir sunulması amacıyla yapılmıştır" dedi.
HSK’nın yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığının teminatı olduğunu kaydeden Bakan Gürlek sözlerini şöyle sürdürdü;
"Hakimler ve Savcılık Kurulu yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığının teminatı olan önemli kurumlardan biridir. Bu bilinçle liyakat, ehliyet ve mesleki yeterliliği esas alan şeffaf öngörülebilir yönetim anlayışını kararlılıkla sürdürüleceğiz. Yeni dönemde de reform irademizi aynı kararlılıkta devam ettireceğiz. Hukukun üstünlüğünü esas alan, gecikmeyen, öngörülebilen ve güven tesis eden bir adalet tahkim edeceğiz. Bu vesileyle yeni dönemde ilk kurul toplantısının hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum."

Eksiklikleri iyi biliyorum

Bakan Gürlek hakim, savcı kökenli olduğu için teşkilatın tüm eksikliklerini iyi bildiğini belirterek, " Burada da Hakimler Savcılar Kurumumuz ile inşallah önemli adımlar atacağımızı, özellikle geciken yargı süreçlerinin daha kısa sürede sonuçlanması için katkı sağlayacağız" diye konuştu.
