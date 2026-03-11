Rus Dışişleri: İngiliz füzeleriyle yapılan Bryansk saldırısı, diplomatik çözümü hedef alıyor
Ukrayna'nın İngiliz füzeleriyle gerçekleştirdiği ve 6 canın yitirilmesine yol açtığı saldırıya Rus Dışişleri'nden yazılı tepki geldi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna’nın İngiliz yapımı füzelerle Rusya topraklarına düzenlediği saldırıların, Rusya-ABD-Ukrayna arasındaki diplomatik çözüm çabalarını baltalamayı hedeflediğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan resmi açıklamada, Londra ve diğer Batılı başkentlerin sivil kayıplara yol açan büyük ölçekli bir provokasyon üzerinden barış sürecini sabote etmeye ve gerilimi tırmandırmaya çalıştığı vurgulandı.
'Gerçek bir çözüm perspektifi belirdiğinde bu taktiğe başvuruyorlar'
Açıklamada, İngiliz silah sistemlerinin kullanım zamanlamasının tesadüf olmadığı belirtilerek şu ifadelere yer verildi:
"İngiliz silah sistemlerinin Rusya-ABD-Ukrayna formatında krizin çözümüne yönelik siyasi ve diplomatik çabaların yoğunlaştığı bir dönemde kullanıldığını not ediyoruz. Londra ve diğer Batılı başkentlerin amacı aşikar: Sivillerin hedef alındığı geniş çaplı bir provokasyon aracılığıyla barış sürecini rayından çıkarmak ve çatışmaları tırmandırmak. Bu taktik yeni değil, Kiev rejiminin hamileri, ne zaman gerçek bir çözüm perspektifi belirse bu yöntemi devreye sokuyor."
Bryansk saldırısı
Ukrayna ordusu, dün Rusya'nın sınır bölgesi Bryansk'a İngiliz yapımı uzun menzilli Storm Shadow füzeleriyle bir saldırı düzenlemişti.
Rusya Sağlık Bakanlığı'na göre yerleşim yerlerini hedef alan bu saldırıda 6 sivil hayatını kaybetmiş, 1'i çocuk 37 kişi yaralanmıştı.
Rusya, bu saldırının doğrudan sivil nüfusu hedef alan barbarca bir eylem olduğunu vurgulamıştı.
Rusya'dan İngiltere'ye suçlama
Saldırı, Moskova, Washington ve Kiev arasında krizin sonlandırılmasına yönelik yeni bir müzakere turunun planlandığı dönemde gerçekleşti. Rus diplomasisi, saldırının bu süreci durdurmak için Londra tarafından kurgulandığını belirtiyor.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Storm Shadow gibi karmaşık füze sistemlerinin programlanması ve fırlatılmasının İngiliz askeri personelin teknik desteği olmadan mümkün olmadığını ifade etmişti.
Sözcü, bu durumun İngiltere'yi çatışmanın doğrudan bir tarafı haline getirdiğini ve Rusya'nın savunma stratejilerinde bu unsuru dikkate alacağını vurgulamıştı.
