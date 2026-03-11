Türkiye
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
Rus Dışişleri: İngiliz füzeleriyle yapılan Bryansk saldırısı, diplomatik çözümü hedef alıyor
Rus Dışişleri: İngiliz füzeleriyle yapılan Bryansk saldırısı, diplomatik çözümü hedef alıyor
Ukrayna'nın İngiliz füzeleriyle gerçekleştirdiği ve 6 canın yitirilmesine yol açtığı saldırıya Rus Dışişleri'nden yazılı tepki geldi. 11.03.2026, Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna’nın İngiliz yapımı füzelerle Rusya topraklarına düzenlediği saldırıların, Rusya-ABD-Ukrayna arasındaki diplomatik çözüm çabalarını baltalamayı hedeflediğini açıkladı.Bakanlıktan yapılan resmi açıklamada, Londra ve diğer Batılı başkentlerin sivil kayıplara yol açan büyük ölçekli bir provokasyon üzerinden barış sürecini sabote etmeye ve gerilimi tırmandırmaya çalıştığı vurgulandı.'Gerçek bir çözüm perspektifi belirdiğinde bu taktiğe başvuruyorlar'Açıklamada, İngiliz silah sistemlerinin kullanım zamanlamasının tesadüf olmadığı belirtilerek şu ifadelere yer verildi:Bryansk saldırısıUkrayna ordusu, dün Rusya'nın sınır bölgesi Bryansk'a İngiliz yapımı uzun menzilli Storm Shadow füzeleriyle bir saldırı düzenlemişti.Rusya Sağlık Bakanlığı'na göre yerleşim yerlerini hedef alan bu saldırıda 6 sivil hayatını kaybetmiş, 1'i çocuk 37 kişi yaralanmıştı.Rusya, bu saldırının doğrudan sivil nüfusu hedef alan barbarca bir eylem olduğunu vurgulamıştı.Rusya'dan İngiltere'ye suçlamaSaldırı, Moskova, Washington ve Kiev arasında krizin sonlandırılmasına yönelik yeni bir müzakere turunun planlandığı dönemde gerçekleşti. Rus diplomasisi, saldırının bu süreci durdurmak için Londra tarafından kurgulandığını belirtiyor.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Storm Shadow gibi karmaşık füze sistemlerinin programlanması ve fırlatılmasının İngiliz askeri personelin teknik desteği olmadan mümkün olmadığını ifade etmişti. Sözcü, bu durumun İngiltere'yi çatışmanın doğrudan bir tarafı haline getirdiğini ve Rusya'nın savunma stratejilerinde bu unsuru dikkate alacağını vurgulamıştı.
