UAEA Başkanı Grossi: Orta Doğu'daki nükleer tesislerin durumu son derece hassas
Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi, Orta Doğu'daki nükleer tesislerin durumunun "son derece hassas" olduğunu söyledi. 13.03.2026, Sputnik Türkiye
Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi, Moskova'da Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom'un Genel Müdürü Alexey Likhachev ile birlikte basın mensuplarının sorularını yanıtladı.Orta Doğu'daki nükleer tesislerinin durumuna değinen Grossi, "Bence durum çok hassas. Nükleer faktörün önemli olduğu yeni bir çatışmanın patlak verdiğini görüyoruz" dedi.'Savaşın mümkün olduğunca çabuk sona ermesini' umduğunu belirten Grossi, şunları söyledi:
UAEA Başkanı Grossi: Orta Doğu'daki nükleer tesislerin durumu son derece hassas

14:46 13.03.2026
Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi
Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi, Orta Doğu'daki nükleer tesislerin durumunun "son derece hassas" olduğunu söyledi.
Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi, Moskova'da Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom'un Genel Müdürü Alexey Likhachev ile birlikte basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Orta Doğu'daki nükleer tesislerinin durumuna değinen Grossi, "Bence durum çok hassas. Nükleer faktörün önemli olduğu yeni bir çatışmanın patlak verdiğini görüyoruz" dedi.
'Savaşın mümkün olduğunca çabuk sona ermesini' umduğunu belirten Grossi, şunları söyledi:

Şu anda bir savaş var, devam ediyor ve bunun mümkün olduğunca çabuk sona ermesini umuyoruz. Sonra müzakerelere geri döneceğiz ve bu gerekli.

