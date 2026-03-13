https://anlatilaninotesi.com.tr/20260313/uaea-baskani-grossi-orta-dogudaki-nukleer-tesislerin-durumu-son-derece-hassas-1104237778.html
UAEA Başkanı Grossi: Orta Doğu'daki nükleer tesislerin durumu son derece hassas
UAEA Başkanı Grossi: Orta Doğu'daki nükleer tesislerin durumu son derece hassas
Sputnik Türkiye
Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi, Orta Doğu'daki nükleer tesislerin durumunun "son derece hassas" olduğunu söyledi. 13.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-13T14:46+0300
2026-03-13T14:46+0300
2026-03-13T14:46+0300
dünya
ortadoğu
uluslararası atom enerjisi ajansı (uaea)
nükleer enerji
rafael mariano grossi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/0d/1104236959_0:0:2976:1674_1920x0_80_0_0_ea1ff3eed0304d625ab64508047bbe87.jpg
Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi, Moskova'da Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom'un Genel Müdürü Alexey Likhachev ile birlikte basın mensuplarının sorularını yanıtladı.Orta Doğu'daki nükleer tesislerinin durumuna değinen Grossi, "Bence durum çok hassas. Nükleer faktörün önemli olduğu yeni bir çatışmanın patlak verdiğini görüyoruz" dedi.'Savaşın mümkün olduğunca çabuk sona ermesini' umduğunu belirten Grossi, şunları söyledi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260313/peskov-abd-enerji-piyasalarini-istikrara-kavusturmaya-calisiyor-1104235095.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/0d/1104236959_89:0:2820:2048_1920x0_80_0_0_fee0e65eb4f6c122a0550c6b0e8bbd17.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ortadoğu, uluslararası atom enerjisi ajansı (uaea), nükleer enerji, rafael mariano grossi
ortadoğu, uluslararası atom enerjisi ajansı (uaea), nükleer enerji, rafael mariano grossi
UAEA Başkanı Grossi: Orta Doğu'daki nükleer tesislerin durumu son derece hassas
Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi, Orta Doğu'daki nükleer tesislerin durumunun "son derece hassas" olduğunu söyledi.
Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi, Moskova'da Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom'un Genel Müdürü Alexey Likhachev ile birlikte basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Orta Doğu'daki nükleer tesislerinin durumuna değinen Grossi, "Bence durum çok hassas. Nükleer faktörün önemli olduğu yeni bir çatışmanın patlak verdiğini görüyoruz" dedi.
'Savaşın mümkün olduğunca çabuk sona ermesini' umduğunu belirten Grossi, şunları söyledi:
Şu anda bir savaş var, devam ediyor ve bunun mümkün olduğunca çabuk sona ermesini umuyoruz. Sonra müzakerelere geri döneceğiz ve bu gerekli.