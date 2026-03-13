Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260313/peskov-abd-enerji-piyasalarini-istikrara-kavusturmaya-calisiyor-1104235095.html
Peskov: ABD, enerji piyasalarını istikrara kavuşturmaya çalışıyor
Peskov: ABD, enerji piyasalarını istikrara kavuşturmaya çalışıyor
Sputnik Türkiye
ABD Hazine Bakanlığı'na bağlı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi'nin (OFAC) dün Rus petrolüne yönelik yaptırımları geçici ve sınırlı olarak esnetmesi Moskova'da... 13.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-13T14:00+0300
2026-03-13T14:00+0300
ukrayna kri̇zi̇
abd
rusya
ukrayna
yabancı varlıklar kontrol ofisi (ofac)
ab
dmitriy peskov
rus petrolü
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/08/1101623309_0:0:2878:1618_1920x0_80_0_0_7b595d2d7450267c12ee09025d6ecb81.jpg
ABD'nin Rus petrolüne yönelik yaptırımları gevşetmesini değerlendiren Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Washington'un küresel enerji piyasasına istikrar kazandırma çabası içinde olduğunu kaydetti🗣 Kremlin Sözcüsü Peskov’un açıklamalarından öne çıkanlar:🔴ABD’nin Rusya’ya yönelik petrol yaptırımlarını yumuşatma adımlarında enerji piyasalarını istikrara kavuşturma girişimi görüyoruz🔴Avrupa'da Kiev rejiminin neo-Nazi özü konusunda bir aydınlanma yaşanmıyor, AB’de sağduyu sahibi bireyler daha önce de vardı🔴İran’daki savaş nedeniyle Ukrayna'da çözümün ABD için ikinci plana düşeceğine dair endişemiz yok🔴Rusya, Ukrayna’daki krizin çözümü için ABD’nin çabalarına büyük değer veriyor🔴Küresel enerji piyasalarının istikrara kavuşturulması konusunda Rusya ve ABD’nin çıkarları örtüşüyor🔴Rusya, Ukrayna konusunda üçlü müzakerelerin devam etmesini umuyor ancak yeni turun zamanı ve yeri henüz belli değil
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260313/macaristandan-abye-rus-petrolu-cikisi-zelenkiyin-borusunu-calmayi-birakin-1104232108.html
rusya
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/08/1101623309_68:0:2799:2048_1920x0_80_0_0_2ea8880168a7d9d5157bdf1a97f3182c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
abd, rusya, ukrayna, yabancı varlıklar kontrol ofisi (ofac), ab, dmitriy peskov, rus petrolü
abd, rusya, ukrayna, yabancı varlıklar kontrol ofisi (ofac), ab, dmitriy peskov, rus petrolü

Peskov: ABD, enerji piyasalarını istikrara kavuşturmaya çalışıyor

14:00 13.03.2026
© Sputnik / Mihail VoskresenskiyKremlin
Kremlin - Sputnik Türkiye, 1920, 13.03.2026
© Sputnik / Mihail Voskresenskiy
Abone ol
ABD Hazine Bakanlığı'na bağlı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi'nin (OFAC) dün Rus petrolüne yönelik yaptırımları geçici ve sınırlı olarak esnetmesi Moskova'da memnuniyetle karşılandı.
ABD'nin Rus petrolüne yönelik yaptırımları gevşetmesini değerlendiren Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Washington'un küresel enerji piyasasına istikrar kazandırma çabası içinde olduğunu kaydetti

🗣 Kremlin Sözcüsü Peskov’un açıklamalarından öne çıkanlar:

🔴ABD’nin Rusya’ya yönelik petrol yaptırımlarını yumuşatma adımlarında enerji piyasalarını istikrara kavuşturma girişimi görüyoruz

🔴Avrupa'da Kiev rejiminin neo-Nazi özü konusunda bir aydınlanma yaşanmıyor, AB’de sağduyu sahibi bireyler daha önce de vardı

🔴İran’daki savaş nedeniyle Ukrayna'da çözümün ABD için ikinci plana düşeceğine dair endişemiz yok

🔴Rusya, Ukrayna’daki krizin çözümü için ABD’nin çabalarına büyük değer veriyor

🔴Küresel enerji piyasalarının istikrara kavuşturulması konusunda Rusya ve ABD’nin çıkarları örtüşüyor

🔴Rusya, Ukrayna konusunda üçlü müzakerelerin devam etmesini umuyor ancak yeni turun zamanı ve yeri henüz belli değil

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik hava saldırıları ve İran'ın Hürmüz Boğazı'nı fiilen kapatma girişimi, küresel petrol arzının yaklaşık beşte birini risk altına soktu. Bu durum petrol fiyatlarını varil başına 100 dolar sınırına kadar taşıdı.

Piyasalardaki olumsuz etkiyi bastırmaya çalışan ABD Hazine Bakanlığı'na bağlı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC), 12 Mart 2026 tarihinde yayımladığı 134 numaralı Genel Lisans ile Rus petrolüne yönelik yaptırımları geçici ve sınırlı olarak esnetti.

El ministro de Exteriores de Hungría, Peter Szijjarto - Sputnik Türkiye, 1920, 13.03.2026
UKRAYNA KRİZİ
Macaristan’dan AB’ye 'Rus petrolü' çıkışı: 'Zelenkiy’in borusunu çalmayı bırakın'
13:12
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала