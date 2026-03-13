ABD'nin Rus petrolüne yönelik yaptırımları gevşetmesini değerlendiren Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Washington'un küresel enerji piyasasına istikrar kazandırma çabası içinde olduğunu kaydetti



🗣 Kremlin Sözcüsü Peskov’un açıklamalarından öne çıkanlar:



🔴ABD’nin Rusya’ya yönelik petrol yaptırımlarını yumuşatma adımlarında enerji piyasalarını istikrara kavuşturma girişimi görüyoruz



🔴Avrupa'da Kiev rejiminin neo-Nazi özü konusunda bir aydınlanma yaşanmıyor, AB’de sağduyu sahibi bireyler daha önce de vardı



🔴İran’daki savaş nedeniyle Ukrayna'da çözümün ABD için ikinci plana düşeceğine dair endişemiz yok



🔴Rusya, Ukrayna’daki krizin çözümü için ABD’nin çabalarına büyük değer veriyor



🔴Küresel enerji piyasalarının istikrara kavuşturulması konusunda Rusya ve ABD’nin çıkarları örtüşüyor



🔴Rusya, Ukrayna konusunda üçlü müzakerelerin devam etmesini umuyor ancak yeni turun zamanı ve yeri henüz belli değil