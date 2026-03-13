Peskov: ABD, enerji piyasalarını istikrara kavuşturmaya çalışıyor
ABD Hazine Bakanlığı'na bağlı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi'nin (OFAC) dün Rus petrolüne yönelik yaptırımları geçici ve sınırlı olarak esnetmesi Moskova'da memnuniyetle karşılandı.
ABD'nin Rus petrolüne yönelik yaptırımları gevşetmesini değerlendiren Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Washington'un küresel enerji piyasasına istikrar kazandırma çabası içinde olduğunu kaydetti
🗣 Kremlin Sözcüsü Peskov’un açıklamalarından öne çıkanlar:
🔴ABD’nin Rusya’ya yönelik petrol yaptırımlarını yumuşatma adımlarında enerji piyasalarını istikrara kavuşturma girişimi görüyoruz
🔴Avrupa'da Kiev rejiminin neo-Nazi özü konusunda bir aydınlanma yaşanmıyor, AB’de sağduyu sahibi bireyler daha önce de vardı
🔴İran’daki savaş nedeniyle Ukrayna'da çözümün ABD için ikinci plana düşeceğine dair endişemiz yok
🔴Rusya, Ukrayna’daki krizin çözümü için ABD’nin çabalarına büyük değer veriyor
🔴Küresel enerji piyasalarının istikrara kavuşturulması konusunda Rusya ve ABD’nin çıkarları örtüşüyor
🔴Rusya, Ukrayna konusunda üçlü müzakerelerin devam etmesini umuyor ancak yeni turun zamanı ve yeri henüz belli değil
ABD ve İsrail'in İran'a yönelik hava saldırıları ve İran'ın Hürmüz Boğazı'nı fiilen kapatma girişimi, küresel petrol arzının yaklaşık beşte birini risk altına soktu. Bu durum petrol fiyatlarını varil başına 100 dolar sınırına kadar taşıdı.
Piyasalardaki olumsuz etkiyi bastırmaya çalışan ABD Hazine Bakanlığı'na bağlı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC), 12 Mart 2026 tarihinde yayımladığı 134 numaralı Genel Lisans ile Rus petrolüne yönelik yaptırımları geçici ve sınırlı olarak esnetti.