Tesadüfen tanıştıkları atıcılıkta tarihe geçtiler: Yusuf Dikeç meşhur pozunu 'içimizde fırtınalar kopuyor' diye anlattı

Avrupa Havalı Silahlar Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan Şevval İlayda Tarhan ve Yusuf Dikeç Avrupa hem şampiyonayı hem de olimpiyat hedeflerini anlattı... 13.03.2026, Sputnik Türkiye

Avrupa Havalı Silahlar Şampiyonası'nda 7 madalya kazanan Türkiye Atıcılık Milli Takımı sporcularından Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan, Anlat Bakalım'a konuk oldu.Sporcular ilk olarak Avrupa Şampiyonası'nı değerlendirdi. Türk sporcular şampiyonadan 2 altın, 3 gümüş ve 2 bronz olmak üzere 7 madalyayla döndü. Atıcılık sporuna tesadüfen başlayan anlatan Dikeç ve Tarhan, Türkiye'ye olimpiyat tarihinde atıcılık branşındaki ilk madalyasını Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda kazandırmıştı. Peki sporcular atıcılıkla nasıl tanıştı? Yeni hedefleri neler? Gümüş madalya ile döndükleri Ermenistan'daki Avrupa Şampiyonası nasıl geçti?Şevval İlayda Tarhan: Çok daha iyi olmak istiyoruzYusuf Dikeç: Bereketli bir yarışma olduYeni hedef 2028 Los Angeles OlimpiyatlarıYıl içinde birçok önemli yarışların olacağını söyleyen milli atıcı Dikeç, "Kasım ayında Katar Doha'da yapılacak olan dünya şampiyonası var. Bu aralarda da yarışmalar var. İlk yarışmayı Allah'a şükür iyi atlattık. Ama 2. yarışma Kasım ayında yapılacak olan yarışma bizim için önemli. Onun için şu an olimpiyat öncesi, yani en azından seviyemizi koruyabilmek için yine yarışmalara gidiyoruz, geliyoruz. Ama tabii ki 2028 olimpiyatlarına kota aldıktan sonra antrenmanlar daha yoğun, daha hız kazanacak, daha ağır antrenmanlar olacak. Çalışmalara bu şekilde devam ediyoruz." dedi.Antrenman programları nasıl? Yusuf Dikeç: Atıcılık, Paris olimpiyatları sonrası tanınır oldu2024 Paris Olimpiyatları sonrası kendinden emin tavırlarıyla yaptığı atış sosyal medyada gündem olan Yusuf Dikeç, 'Ben kendi adıma hem ülkem adına çok mutluyum' dedi ve duygularını şöyle aktardı:Yusuf Dikeç pozu nereden geliyor?'Ne kadar sakin gözüksek de içimizde fırtınalar kopuyor'Yusuf Dikeç atıcılığa nasıl başladı?Tarhan: Annem sayesinde atıcılık ile tanıştımİspanyol Adalet Bakanı'ndan Yusuf Dikeç' e selamMilli Atıcı İspanya Adalet Bakanı Bolanos'un sosyal medya paylaşımı ile yeniden gündem olmuştu. X hesabı üzerinden Dikeç'i etiketleyen bakan, "Garanti ederim ki aynı kişi değiliz. Böyle nişan alma yeteneğine sahip olmak hoşuma giderdi. Türk dostlarımıza kucak dolusu sevgiler." ifadelerini kullanmış, Dikeç de "Sanırım ikimizi de aynı anda görmedikleri sürece inanmayacaklar." yanıtını vermişti.Dikeç yaşananları 'sporun birleştirici yanı' diye yorumladı:Olimpiyattan alınan gümüş madalyaya yönelik paylaşımlarDikeç, sosyal medyada olimpiyattaki atış pozunun yanı sıra farklı esprili konularda da gündeme geldiğini belirtti. 2025 yılında yatırım aracı gümüşün değerlenmesinin ardından, kendisine olimpiyatta aldığı gümüşün hatırlatıldığını söyleyen Dikeç "En enteresan şeylerden birisi şuydu, 'ya işte gümüşün altından daha değerli olduğunun farkına vardık' gibi paylaşımlar vardı. Bunlar bir sporcu olarak bizleri mutlu ediyor." dedi.

