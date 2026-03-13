https://anlatilaninotesi.com.tr/20260313/tesadufen-tanistiklari-aticilikta-tarihe-gectiler-yusuf-dikec-meshur-pozunu-icimizde-firtinalar-1104168048.html
Tesadüfen tanıştıkları atıcılıkta tarihe geçtiler: Yusuf Dikeç meşhur pozunu 'içimizde fırtınalar kopuyor' diye anlattı
Tesadüfen tanıştıkları atıcılıkta tarihe geçtiler: Yusuf Dikeç meşhur pozunu 'içimizde fırtınalar kopuyor' diye anlattı
Avrupa Havalı Silahlar Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan Şevval İlayda Tarhan ve Yusuf Dikeç Avrupa hem şampiyonayı hem de olimpiyat hedeflerini anlattı... 13.03.2026
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/0c/1104211329_0:35:1314:774_1920x0_80_0_0_c61d0bcfd63ae0677ec92309df580926.jpg
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/0c/1104211329_0:0:1314:987_1920x0_80_0_0_65cb572dc507efd0817f8023263252ce.jpg
Tesadüfen tanıştıkları atıcılıkta tarihe geçtiler: Yusuf Dikeç meşhur pozunu 'içimizde fırtınalar kopuyor' diye anlattı
Özel
Avrupa Havalı Silahlar Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan Şevval İlayda Tarhan ve Yusuf Dikeç Avrupa hem şampiyonayı hem de olimpiyat hedeflerini anlattı. Dikeç kendisine benzetilmesinin ardından sosyal medya üzerinden sohbet ettiği İspanya Adalet Bakanı'na ilişkin 'sporun birleştirici yanı' ifadelerini kullandı.
Avrupa Havalı Silahlar Şampiyonası'nda 7 madalya kazanan Türkiye Atıcılık Milli Takımı sporcularından Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan, Anlat Bakalım'a konuk oldu.
Sporcular ilk olarak Avrupa Şampiyonası'nı değerlendirdi. Türk sporcular şampiyonadan 2 altın, 3 gümüş ve 2 bronz olmak üzere 7 madalyayla döndü.
Atıcılık sporuna tesadüfen başlayan anlatan Dikeç ve Tarhan, Türkiye'ye olimpiyat tarihinde atıcılık branşındaki ilk madalyasını Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda kazandırmıştı. Peki sporcular atıcılıkla nasıl tanıştı? Yeni hedefleri neler? Gümüş madalya ile döndükleri Ermenistan'daki Avrupa Şampiyonası nasıl geçti?
Şevval İlayda Tarhan: Çok daha iyi olmak istiyoruz
Şevval İlayda Tarhan: Aslında şöyle bizim için beklentilerimizin biraz altında ama yine de çok başarılı geçirdiğimiz bir müsabaka oldu. Her müsabaka gibi bazı aksaklıklar, ufak tatsızlıklar, şanssızlıklar yaşandı ama buna rağmen çok güzel mücadeleler verildi. Tabi bunun sonucu da güzel bir şekilde geldi. Bir sonraki müsabakalarda bundan çok daha iyi yapabilmek istiyoruz tabii ki. Ama çok keyifli geçirdik. Özellikle ilişkilerimizin çok da iyi olmadığı bir ülkede kendi bayrağımızı dalgalandırmak, marşımızı okutmak bizim için çok önemliydi. Tabi bunun için de ayrıca gurur duyuyoruz.
Yusuf Dikeç: Bereketli bir yarışma oldu
Yusuf Dikeç: Yarışma ilk günlerde stresli, biraz sıkıntılı geçti. Onun kaynağı da şudur, Türkiye'nin Ermenistan ile diplomatik ilişkileri yok denecek kadar az. Ne bir konsolos ne büyükelçi falan var. Daha önce de Azerbaycan'da Avrupa Şampiyonası'nda Azerbaycan ve Ermenistan bayrağının yakılması falan tabi, tedirginlik vardı, polis vesaire. Ama ilk iki günden sonra işler rutine bindi. Geçmişe baktığımızda Avrupa şampiyonu bizdik. Bereketli bir yarışma oldu.
Yeni hedef 2028 Los Angeles Olimpiyatları
Yıl içinde birçok önemli yarışların olacağını söyleyen milli atıcı Dikeç, "Kasım ayında Katar Doha'da yapılacak olan dünya şampiyonası var. Bu aralarda da yarışmalar var. İlk yarışmayı Allah'a şükür iyi atlattık. Ama 2. yarışma Kasım ayında yapılacak olan yarışma bizim için önemli. Onun için şu an olimpiyat öncesi, yani en azından seviyemizi koruyabilmek için yine yarışmalara gidiyoruz, geliyoruz. Ama tabii ki 2028 olimpiyatlarına kota aldıktan sonra antrenmanlar daha yoğun, daha hız kazanacak, daha ağır antrenmanlar olacak. Çalışmalara bu şekilde devam ediyoruz." dedi.
Antrenman programları nasıl?
Şevval İlayda Tarhan: Kasım ayındaki dünya şampiyonası bizim için kritik bir müsabaka. Çünkü o olimpiyat sürecimiz başlıyor. O müsabakada ilk potalar dağıtılacak. O yüzden antrenman programımız hem kota süreci hem de olimpiyat süreci için yoğun. Günde çoğu zaman iki antrenman, hem sabah hem öğleden sonra. Haftada altı antrenman çoğu zaman. Bazen işlerimiz olduğunda beşe düşüyor ama büyük çoğunluğu altı gün antrenmanla geçiriyoruz. Bazen günde 3 antrenman yaptığımız oluyor. Tabi bunlar sadece atıcılık antrenmanlarından ibaret değil. Sadece poligona gelip atıp çıkmıyoruz. Onun haricinde ekstra destekler alıyoruz. Kondisyon antrenmanları yapıyoruz. Aslında biraz böyle karmaşık çeşitli çok dalların olduğu antrenman programımız var. Keyifli ama bir yandan da her sporcu olduğu gibi yorucu. Mental olarak da yorucu, fiziksel olarak da yorucu. Ama süreç için tabi bizim için çok önemli .
Yusuf Dikeç: Aslında atıcılık baktığımız zaman sadece poligona girip atış yapmaktan ibaret değil. Bunun için bir kere teknik olarak iyi olmanız lazım, kondisyon olarak iyi olmanız lazım. Ayrıca belki de atışı diğer sporlardan ayıran veya en çok önemli noktalarından bir tanesi mantalite olarak, psikolojik olarak çok güçlü olmanız lazım. Tabi biz aslında sadece poligona girip atış yapmıyoruz. Bunların antrenmanları da yapıyoruz. Bunları bir komplike bir spor. Bunları ne kadar çok fazla yaparsanız atışlar destekleyici güç olarak, takviye edici güç olarak başarıyı bir çıta daha yukarıya taşıyabiliyor.
Yusuf Dikeç: Atıcılık, Paris olimpiyatları sonrası tanınır oldu
2024 Paris Olimpiyatları sonrası kendinden emin tavırlarıyla yaptığı atış sosyal medyada gündem olan Yusuf Dikeç, 'Ben kendi adıma hem ülkem adına çok mutluyum' dedi ve duygularını şöyle aktardı:
Şöyle tabii ki de olimpiyattan sonrasında bir konuda çok mutluyuz. Atıcılık sporunun hem ülkemizde hem de dünyada tanınır hale gelmesine vesile olduğumuz için gerçekten bu konuda ben çok mutluyum. Atıcılık Türkiye'de de mesela 1923'te kurulmuş bir branş. Cumhuriyetle yaşıt federasyon ama ülkemizde ne yazık ki bu kadar tanınır değildi. Ama Paris'ten sonra insanlar tabii ki atıcılık diye bir disiplinin olduğunu, olimpik bir branş olduğunu, hatta olimpiyatlarda atletizmden sonra en çok madalya dağıtan branşlardan bir tanesi olduğunu farkına vardı. İkincisi en küçük yaştan, en ileri yaşlara kadar devam edilebilecek bir spor olduğunun farkına vardı. Tabii buna vesile olduğumuz için de ben kendi adıma hem ülkem adına çok mutluyum.
Yusuf Dikeç pozu nereden geliyor?
Ya o duruş şöyle ben atışa ilk başladığım yıldan itibaren hep aynı pozisyonda aynı duruşla aslında atış yapıyordum. Atıcıların birçoğu aynı pozisyonda atış yapıyor. Bazısı kemerine takar elini, bazısı montunun cebine koyar, ben de her zaman cebime koyuyorum. Bunun sebebi de işte vücudumuzu atış anında daha stabil ve daha dengede tutabilmek için. Yoksa sadece o güne, o ana ait sporda gelişmiş bir hareket falan da değil. Hatta 2011 yılında yapmasına birinci olduğumda da arkadaşlar bulmuştu ki o zaman gözünde gözlük de yoktu. Yine aynı pozisyon, yine elim cebimdeydi. Ya aslında birçok atıcının yapmış olduğu bir pozisyon diyelim veya elinin kemerinde olması, montunun cebinde olması birçok atıcı böyle yapıyor.
'Ne kadar sakin gözüksek de içimizde fırtınalar kopuyor'
Kendinizi kontrol edebilmeniz, aslında duygularınızı kendinizi yenebilmeniz aslında atıcılık spor mantalite olarak, psikolojik olarak kendinizi ne kadar kontrol edebilirseniz o kadar başarılı olabilirsiniz. Aslında orada ne kadar sakin gibi gözüksek de, aslında atış yapan insanlar bunu çok iyi biliyor. Birinci süre, ikincisi nabız ve vücudun stabili sağlanmış olmuş olması lazım. İçimizde fırtınalar kopuyor. Ama yıllar vermiş olduğu tabi tecrübeyle ki kaç yaşına geldik hala atışlar finalde falan heyecanlanıyoruz. Ama dediğim gibi ne kadar çok antrenman yaparsanız düzenli antrenman yaparsanız o kadar kendinizi kontrol edebilmenin yollarını öğrenmiş oluyorsunuz.
Yusuf Dikeç atıcılığa nasıl başladı?
Benim sporla tanışmam tamamen tesadüfi oldu. Askeri okuldayken tabi üç buçuktan dersten sonra insanlar hep branşlara falan gidiyordu işte Voleybol, Basketbol, Futbol. Tabi ben de arkadaşıma dedim ki hadi biz de bir branşa gidelim. Voleybol takımına gittik. Voleybol takımına hoca dedi 'kadro doldu, geç kaldınız', sonra dedik başka bir yere bakalım. Sonra işte boyum biraz uzun olduğu için basketbola gidelim dedik. Orada da aynı cevabı aldık. Neyse işte döndük artık gidiyoruz. Tam poligonun önünden geçiyordum. Dedim ya bir de poligona gidelim bakalım. Belki burada boş yer vardır. Tabi içeri girdik. Hocamız o zaman bana tüfek verdi işte. Arkadaşa da tabanca, 'işte beşer tane' atın dedi. Böyle böyle attım attım. Sonra bana tabanca verdi. Yine beş tane atın bakayım dedi. Attıktan sonra işte bize, 'sabah geliyorsunuz, başlıyorsunuz' dedi. Bana sen tabancasın sen de tüfeksin dedi. Yani bu spor tamamen tesadüfi eseri böyle bir başlamış oldum.
Tarhan: Annem sayesinde atıcılık ile tanıştım
Benim annem bu tarz şeyleri çok araştıran bilen birisi. Hatta yıllar önce dayımla beraber konuşurken çocukları böyle bir spora mı göndersek diğerleri çok kalabalık, çok fazla talep var. Bunlarda yok. Belki geleceğin sporu olabilir diye düşünerek. Bir sohbet geçmiş ama üzerinde çok durmamışlar. Sonra ben işte lise 1 zamanlarında yaz tatili dönemlerinde devletin ücretsiz kursları oluyor. Kurslara giderken orada poligonu keşfettim. Çünkü çalışan birilerini görmüyordum, denk gelmiyordum. Bir gün annem tesadüfen denk gelmiş orada dedi. Sormuş burada siz ne yapıyorsunuz burada diye. Onlar da anlatmışlar. Benim böyle çok istediğim mesleklerden bir tanesi askeri olmaktı çocukluğumda. Annem 'Denemek ister misin?' dedi. Ben de olur neden olmasın dedim. Tesadüfi oldu, iyi ki de oldu.
İspanyol Adalet Bakanı'ndan Yusuf Dikeç' e selam
Milli Atıcı İspanya Adalet Bakanı Bolanos'un sosyal medya paylaşımı ile yeniden gündem olmuştu. X hesabı üzerinden Dikeç'i etiketleyen bakan, "Garanti ederim ki aynı kişi değiliz. Böyle nişan alma yeteneğine sahip olmak hoşuma giderdi. Türk dostlarımıza kucak dolusu sevgiler." ifadelerini kullanmış, Dikeç de "Sanırım ikimizi de aynı anda görmedikleri sürece inanmayacaklar." yanıtını vermişti.
Dikeç yaşananları 'sporun birleştirici yanı' diye yorumladı:
Spor da bir sanat gibi, müzik gibi evrensel olduğunu görüyoruz. Tanımasa da dünyanın dört bir yanındaki insanların birbiri ile kucaklaşması birleştirici yönünün çok fazla olduğunu görüyoruz. Nereye giderseniz gidin ideoloji sormadan, başarılı ise başarılı bir sporcu der. Tabi ki güzel bir duygu benim için, dünyada insanlar tarafından kabul görmesi hem kendi hem ülkem adına mutlu ediyor.
Olimpiyattan alınan gümüş madalyaya yönelik paylaşımlar
Dikeç, sosyal medyada olimpiyattaki atış pozunun yanı sıra farklı esprili konularda da gündeme geldiğini belirtti. 2025 yılında yatırım aracı gümüşün değerlenmesinin ardından, kendisine olimpiyatta aldığı gümüşün hatırlatıldığını söyleyen Dikeç "En enteresan şeylerden birisi şuydu, 'ya işte gümüşün altından daha değerli olduğunun farkına vardık' gibi paylaşımlar vardı. Bunlar bir sporcu olarak bizleri mutlu ediyor." dedi.