Suriyeli siyaset bilimci: Batı, Rus petrolünden vazgeçebilecek durumda değil

Suriyeli uluslararası ilişkiler uzmanı Dr. İyyes el-Hatib, ABD’nin Rus petrolüne yönelik bazı kısıtlamaları gevşetme kararının, Batı’nın Rus enerji... 13.03.2026, Sputnik Türkiye

2026-03-13T18:26+0300

Suriyeli siyaset bilimci ve uluslararası ilişkiler uzmanı Dr. İyyes el-Hatib, ABD’nin Rus petrolüne uygulanan bazı kısıtlamaları kaldırma kararını Sputnik’e değerlendirdiği açıklamasında, Batı’nın petrol ve gaz başta olmak üzere Rus kaynaklarından vaz geçmeyi göze alamayacağını söyledi.El-Hatib, Rusya’nın yalnızca askeri alanda değil, ekonomik alanda da bu karşılaşmaya önceden hazırlandığını belirterek, ekonominin savaşların çıkarıldığı temel zemin olduğunu vurguladı.Siyaset bilimci, Avrupalılar ve Amerikalıların gaz, enerji ve elektrik sektörlerinde baskı yaratan kriz belirtilerini artık doğrudan hissetmeye başladığını belirterek, bu ülkelerin perde arkasında Rusya’ya yönelik yaptırımların hafifletilmesini dillendirdiklerini söyledi.El-Hatib, ABD ve Avrupa’nın risklerin büyüklüğünün farkında olmalarına rağmen dar çıkar odaklı ve kibirli bir biçimde hareket etmeyi sürdürdüğünü belirtti.El-Hatib, Ukrayna dosyasında inisiyatifin Avrupalılardan çok ABD tarafından ele alınmasının, Avrupa’nın süreçten dışlanmasına ve marjinalleşmesine yol açtığını kaydetti. Bu durumun, Avrupalıları kendi etkisizliklerini telafi etmek için gerilimi tırmandırmaya ittiğini söyleyen uzman, bunun da “Avrupa’nın yetersizliğinin sonucu olan, kirli bir karşılaşmaya” dönüştüğünü ifade etti.

